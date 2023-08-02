Певицу Лиззо обвинили в сексуальных домогательствах и фэтшейминге бывшие участницы ее группы подтанцовки

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лиззо получила известность благодаря хитам Truth Hurts, About Damn Time, Juice, Good As Hell и 2 Be Loved

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12 минут назад

На поп-звезду Лиззо подали в суд три ее бывших танцовщицы, обвинив певицу в сексуальных домогательствах и создании агрессивной рабочей атмосферы.

В судебном иске есть обвинения в сексуальных, религиозных и расовых домогательствах, дискриминации, нападении, незаконном задержании и фэтшейминге.

Иск подали бывшие участницы группы подтанцовки певицы – Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес.

Сама певица пока на обвинения никак не отреагировала.

В судебном иске, поданном во вторник в Лос-Анджелесе, содержатся обвинения в том, что танцовщицы «были вынуждены терпеть сексуально унизительное поведение» и «под давлением были вынуждены участвовать в сексуализированных шоу» в период с 2021 по 2023 год.

Среди претензий к Лиззо, настоящее имя которой Мелисса Вивиан Джефферсон, – то, что она «заставляла Дэвис потрогать грудь» одной из исполнительниц в ночном клубе Амстердама, и Дэвис в конце концов согласилась, «опасаясь, что отказ может повредить ее будущему в команде».

Лиззо (известная, в том числе, и трепетным отношением к себе и своему телу), вместе с хореографом Танишей Скотт обвиняется в том, что во время гастролей критиковала Дэвис за ее вес.

Дэвис утверждает, что ее спрашивали, не страдает ли она от каких-любо проблем, объясняя свой интерес тем, что она, похоже, работает не с полной отдачей. И хотя вопросы не были заданы напрямую, у нее сложилось впечатление, что ей нужно объяснить, почему она набрала вес, и раскрыть подробности своей интимной жизни, чтобы избежать увольнения.

Автор фото, EPA-EFE Подпись к фото, Лиззо на фестивале Roskilde в Роскильде в Дании

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В иске также утверждается, что руководительница команды подтанцовки Ширлин Куигли навязывала исполнителям свои христианские убеждения и порицала тех, кто занимался добрачным сексом.

Истицы также обвиняют Куигли в том, что та открыто обсуждала девственность одной из бывших танцовщиц и писала об этом в социальных сетях.

В адрес руководства продюсерской компании Big Grrrl Big Touring, Inc. выдвинуты обвинения в расовой дискриминации. Истицы утверждают, что к чернокожим членам танцевальной труппы «относились иначе», чем к другим членам команды, обвиняя их в том, что они «ленивы, непрофессиональны и плохо относятся к работе».

Истицы также утверждают, что Лиззо и ее продюсерская компания не выплатили им положенную зарплату во время части европейского турне певицы.

В иске утверждается, что во время европейских гастролей истицам было предложено лишь 25% еженедельных командировочных за дни, когда они не выступали, вместо обычных 50%, и было запрещено работать над другими проектами во время тура.