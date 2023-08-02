Певицу Лиззо обвинили в сексуальных домогательствах и фэтшейминге бывшие участницы ее группы подтанцовки
На поп-звезду Лиззо подали в суд три ее бывших танцовщицы, обвинив певицу в сексуальных домогательствах и создании агрессивной рабочей атмосферы.
В судебном иске есть обвинения в сексуальных, религиозных и расовых домогательствах, дискриминации, нападении, незаконном задержании и фэтшейминге.
Иск подали бывшие участницы группы подтанцовки певицы – Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес.
Сама певица пока на обвинения никак не отреагировала.
В судебном иске, поданном во вторник в Лос-Анджелесе, содержатся обвинения в том, что танцовщицы «были вынуждены терпеть сексуально унизительное поведение» и «под давлением были вынуждены участвовать в сексуализированных шоу» в период с 2021 по 2023 год.
Среди претензий к Лиззо, настоящее имя которой Мелисса Вивиан Джефферсон, – то, что она «заставляла Дэвис потрогать грудь» одной из исполнительниц в ночном клубе Амстердама, и Дэвис в конце концов согласилась, «опасаясь, что отказ может повредить ее будущему в команде».
Лиззо (известная, в том числе, и трепетным отношением к себе и своему телу), вместе с хореографом Танишей Скотт обвиняется в том, что во время гастролей критиковала Дэвис за ее вес.
Дэвис утверждает, что ее спрашивали, не страдает ли она от каких-любо проблем, объясняя свой интерес тем, что она, похоже, работает не с полной отдачей. И хотя вопросы не были заданы напрямую, у нее сложилось впечатление, что ей нужно объяснить, почему она набрала вес, и раскрыть подробности своей интимной жизни, чтобы избежать увольнения.
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В иске также утверждается, что руководительница команды подтанцовки Ширлин Куигли навязывала исполнителям свои христианские убеждения и порицала тех, кто занимался добрачным сексом.
Истицы также обвиняют Куигли в том, что та открыто обсуждала девственность одной из бывших танцовщиц и писала об этом в социальных сетях.
В адрес руководства продюсерской компании Big Grrrl Big Touring, Inc. выдвинуты обвинения в расовой дискриминации. Истицы утверждают, что к чернокожим членам танцевальной труппы «относились иначе», чем к другим членам команды, обвиняя их в том, что они «ленивы, непрофессиональны и плохо относятся к работе».
Истицы также утверждают, что Лиззо и ее продюсерская компания не выплатили им положенную зарплату во время части европейского турне певицы.
В иске утверждается, что во время европейских гастролей истицам было предложено лишь 25% еженедельных командировочных за дни, когда они не выступали, вместо обычных 50%, и было запрещено работать над другими проектами во время тура.
Дэвис и Уильямс были уволены из танцевальной труппы, а Родригес впоследствии уволилась сама, недовольная обращением с коллегами.