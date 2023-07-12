Хью Эдвардс: супруга назвала имя телеведущего, оказавшегося в центре скандала с интимными фото подростка

Автор фото, ВВС

53 минуты назад

Жена телеведущего Би-би-си, оказавшегося в центре скандала с интимными фотографиями подростка, назвала его имя и выступила с официальным заявлением.

Вики Флинд сообщила, что ее муж, Хью Эдвардс, страдает от тяжелого психического расстройства и сейчас находится на лечении в больнице, где и будет оставаться в обозримом будущем. Она также попросила не вторгаться в частную жизнь их семьи.

Заявление Вики Флинд

В заявлении от имени своего мужа Хью Эдвардса Вики Флинд признает, что последние пять дней были невыносимо тяжелыми для всей их семьи, и что она решила назвать его имя в первую очередь для того, чтобы спасти его психическое здоровье и уберечь детей.

«Хью страдает от тяжелого психического расстройства, и как было хорошо задокументировано, в последние года он лечился от тяжелой депрессии, — говорится в ее заявлении. — События последних дней сильно усугубили ситуацию. У него случился очередной серьезный срыв, и сейчас он находится на лечении в больнице, где будет оставаться в обозримом будущем».

«Как только ему станет лучше, он намерен дать ответ на опубликованные обо всем этом истории. Хочу прояснить, что Хью впервые услышал про обвинения в свой адрес в прошлый четверг, — продолжает Вики Флинд. — В сложившихся обстоятельствах и учитывая состояние Хью я бы хотела попросить об уважении к частной жизни моей семьи и всех, кто оказался замешан в эти печальные события».

Кто такой Хью Эдвардс

Хью Эдвардсу 61 год, это один из самых известных в Британии телеведущих.

Он четыре десятилетия работал на Би-би-си, в том числе 20 лет — в новостной программе Ten O’Clock News, освещая такие ключевые моменты в жизни страны и мира как смерть и похороны королевы Елизаветы II, свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл, Платиновый и Бриллиантовый юбилеи королевы, инаугурацию президента Барака Обамы и смерть Нельсона Манделы.

Эдвардс вырос в Уэльсе, закончил Кардиффский университет и получил там звание почетного профессора журналистики.

Он считается одним из самых высокооплачиваемых сотрудников Би-би-си с зарплатой более 400 тыс. фунтов стерлингов в год.

Эдвардс проживает в Лондоне с женой и пятью детьми. В прошлом он уже говорил, что страдает от депрессии и борется с этим заболеванием.

Столичная полиция не нашла состава преступления

Специальное подразделение столичной полиции, занимавшееся делом Эдвардса, после предварительного расследования пришло к заключению, что, по имеющейся информации, состава преступления не обнаружено.

Прежде чем прийти к такому выводу, детективы опросили вовлеченные стороны, в том числе Би-би-си, предполагаемую жертву и семью предполагаемой жертвы.

В результате полиция решила не предпринимать никаких дальнейших действий и рекомендовала Би-би-си продолжить собственное внутреннее расследование обстоятельств этого происшествия.

В полиции подтвердили, что им известно о сообщениях в СМИ о новых обвинениях в адрес того же человека, (то есть Эдвардса), однако никаких подробностей или информации о таких действиях полиции предоставлено не было, поэтому в настоящий момент никакого расследования не проводится.

Но если вдруг такая информация о правонарушениях или криминальной активности появится, будут приняты необходимые меры, заверили в столичной полиции.

После официального уведомления об отсутствии состава преступления со стороны полиции Би-би-си выступила с собственным заявлением.

«Мы ознакомились с заявлением полиции, в котором подтверждается, что они завершили оценку ситуации и не намерены предпринимать дальнейшие действия. Мы благодарим полицию за быстрое завершение этой работы», — говорится в заявлении Би-би-си.