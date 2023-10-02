Как мигранты из Африки пересекают Альпы, чтобы попасть на север Европы

Подпись к фото, Молодые люди из Африки и с Ближнего Востока идут по Европе пешком

44 минуты назад

Власти Италии говорят о всплеске числа мигрантов, прибывающих на лодках на юг их страны. Как выяснили журналисты Би-би-си, резко увеличилось и число тех, кто пытается продолжить свое путешествие на север Европы, во Францию или через нее.

Это сокращенная версия материала, который полностью доступен на английском языке здесь.

С начала этого года в Италию прибыло более 130 тысяч мигрантов – в основном за счет все усиливающегося потока лодок, пересекающих Средиземное море от африканских берегов к острову Лампедуза. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Би-би-си обнаружила, что за последние месяцы удвоилось и число попыток пересечь итало-французскую границу, поскольку мигранты пробуют искать альтернативные маршруты на север.

В то время как французская полиция действует строго, оттесняя всех, кого они ловят, обратно на итальянскую сторону границы, команда Би-би-си наблюдала, как итальянские полицейские патрули, наоборот, не слишком активно пытались препятствовать путешествию мигрантов на север.

Мигранты, задержанные по прибытии в Италию, рассказали корреспонденту Би-би-си, что уже через несколько дней они были свободны и могли продолжить свое путешествие.

Власти Франции вновь ввели контроль на границе с Италией, приостановив действие некоторых правил Шенгенского соглашения о свободном передвижении.

Европейский суд недавно постановил, что подобные меры противоречат законодательству ЕС и что задержанных мигрантов можно депортировать только после официального решения об их возвращении. В вердикте также говорится, что принудительное выдворение должно быть лишь самым крайним вариантом.

Маршрут через Альпы

Крупные группы мигрантов пробуют два маршрута на границе Италии и Франции: пешком по опасным горным тропам через Альпы и вдоль побережья на поезде.

У северной границы журналисты Би-би-си встретили Омара из Нигерии — он рассказал, что несколько месяцев провел в Ливии, а потом заплатил 800 долларов контрабандистам, чтобы попасть по морю на Лампедузу.

В Италии он, по его словам, побывал в двух лагерях для мигрантов, прежде чем выбраться и дойти пешком до французской границы в Альпах. Теперь его цель — добраться до Великобритании. «Я просто хочу хорошо жить и учиться там», — говорит Омар, чья нога перевязана из-за травмы, полученной во время опасного путешествия по морю.

Истории о том, как экономическим мигрантам отказывали в убежище во Франции или Великобритании, его не смущают. Он говорит, что если его постигнет та же участь, он попытается еще раз, чтобы не разочаровать своих родных в Нигерии.

Волонтер Елена входит в группу людей, которые помогают мигрантам подготовиться к переходу границы через горы на севере Италии. Она и другие добровольцы раздают им теплые ботинки и куртки, предупреждая об опасностях этой дороги.

Известно о случаях смерти мигрантов на этом пути, а также об увечьях — таких как обморожение конечностей — из-за низкой температуры в горах.

На вопрос о том, не волнуется ли она, что ее могут обвинить в пособничестве нелегальной миграции, Елена отвечает, что это ее не заботит.

«Если вы видите человека, который в чем-то нуждается, и вы знаете, какие риски ждут его в горах, разве вы сможет позволить ему пойти туда, как он есть? Ответственность за это лежит на всей Европе», — говорит Елена.

Подпись к фото, Елена и другие волонтеры пытаются подготовить мигрантов к опасному путешествию через горы

На глазах Би-би-си итальянская полиция ловит мигранта из Египта при попытке пересечь границу во Францию. Но, по словам Елены, такое случается редко: всего два или три раза за последние два месяца, что она там находится.

«[Итальянская полиция] точно знает, что мы здесь делаем, (…) для чего здесь эти люди, так что это в каком-то смысле похоже на игру, — говорит она. — Они знают, но делают вид, что не знают».

Маршрут вдоль побережья

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Другой популярный у мигрантов маршрут находится в четырех часах езды на юг, в итальянском портовом городе Вентимилья: это недалеко от французской Ниццы.

На местной станции мигранты разбили лагерь, чтобы пытаться пересечь границу на поезде.

Но французская полиция останавливает каждый поезд, прибывающий из Италии, просит у пассажиров документы, удостоверяющие личность, и даже проверяет туалеты на наличие безбилетных пассажиров.

На глазах команды Би-би-си в одном из вагонов полицейские поймали африканцев без документов и увезли их обратно через границу в Италию, откуда те почти наверняка будут пытаться проделать этот путь снова.

Мэр Вентимильи Флавио ди Муро из крайне правой партии «Лига» критикует Францию за приостановку действия Шенгенской зоны свободного передвижения на этой границе, что позволяет французским властям проводить подобные проверки и оправлять мигрантов обратно в Италию.

«ЕС не работает, — сокрушается он. — Каждая страна устанавливает свои собственные ограничения на миграцию, и Италии приходится нести это бремя в одиночку. Я поставил на кладбище вооруженную охрану, потому что мигранты приходили туда, плевались на могилы, мочились и портили туалеты».

«Мы достигли предела. Мы можем стать Лампедузой севера».

Альпийские леса и прибрежные железные дороги стали новыми воронками, через которые мигранты просачиваются в Европу. И, по словам этих людей, несмотря на ужесточение мер со стороны правительств на континенте, они по-прежнему полны решимости найти лучшую жизнь.