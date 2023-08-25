По всей России появляются стихийные мемориалы Пригожину. Фото

Автор фото, Getty Images

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8 минут назад

После крушения самолета, на борту которого предположительно находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командующий Дмитрий Уткин, в городах России начали появляться стихийные мемориалы. Второй день люди приносят туда цветы, свечи, символику ЧВК и портреты ее создателей.

Один из первых мемориалов появился у «Вагнер Центра» в Петербурге — родном городе Пригожина.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Пригожин с 2016 года был под санкциями Запада, а основанная им ЧВК в ряде стран имеет статус террористической организации. До июньского мятежа ЧВК «Вагнер» активно участвовала в боевых действиях в Украине, власти которой считают, что Пригожин непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. В свою очередь российский президент Владимир Путин после мятежа называл Пригожина, имеющего звание героя России, предателем, который нанес стране удар в спину.

Автор фото, Getty Images

Еще один крупный мемориал — в Ростове-на-Дону. В этом городе во время мятежа в конце июня вагнеровцы без сопротивления заняли военные и административные объекты.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Мемориал возник и в Москве — на улице Варварке недалеко от Кремля.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

В Новосибирске люди несут цветы и свечи к офису ЧВК «Вагнер» на улице Ядринцевской.

Автор фото, Getty Images

А это портрет Пригожина, который нарисовали в сирийском Идлибе.

Автор фото, Getty Images

Пригожин и Уткин были в списке пассажиров самолета, который разбился 23 августа в Тверской области. Однако до сих пор официально о гибели Пригожина и Уткина объявлено не было.