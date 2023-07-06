В Москве начался закрытый суд над основателем Group IB Ильей Сачковым. Он отверг обвинения в госизмене

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Илья Сачков (архивное фото 2019 г.)

час назад

Мосгорсуд начал рассмотрение дела по существу в отношении основателя одной из ведущих международных компаний в области кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в госизмене.

Дело рассматривается в закрытом режиме. Ни журналистов, ни родных Ильи Сачкова в зал суда не пускают. Материалы дела засекречены.

Как сообщили Business FM адвокаты подсудимого Руслан Коблев и Сергей Афанасьев, после того как прокурор Милана Дигаева огласила обвинительное заключение, подсудимый заявил, что вину не признает. «Наш подзащитный вину не признал и высказал отношение к предъявленному обвинению», — сказал Коблев.

Ранее суд отказался изменить меру пресечения подсудимому на домашний арест и продлил срок содержания под стражей еще на полгода, до 14 декабря.

По версии ФСБ, Илья Сачков передавал иностранным спецслужбам некие сведения, составляющие государственную тайну. Сам основатель Group-IB свою вину не признает. Более того, в мае прошлого года в интервью изданию Forbes он говорил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. На тот момент предприниматель находился в СИЗО уже более восьми месяцев. При этом он говорил, что уголовное дело в отношении него возбуждено в пользу отдельных групп, которым его профессиональная деятельность «сильно помешала».

«Это люди, которым моя профессиональная деятельность — борьба с киберпреступностью — сильно помешала. Говорят, сразу после моего задержания состоялась большая вечеринка в «Москва-Сити», на которой собралось хакерское комьюнити, чтобы отпраздновать мой арест», — сказал Илья Сачков в интервью Forbes.

«Больница, тюрьма, исчезновение»

Предпринимателя арестовали в конце сентября 2021 года по подозрению в госизмене. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В середине июня газета «Коммерсант» писала, что, «разоблачить» Сачкова ФСБ помог бывший начальник 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, который сам отбывает срок за госизмену и во время суда над которым Илья Сачков выступал свидетелем обвинения.

Версия связи между делом Сачкова и делом экс-начальника отдела оперативного управления ЦИБ ФСБ Михайлова была озвучена СМИ практически сразу после задержания предпринимателя. Сачков в 2016 году проходил свидетелем по делу в отношении Михайлова, которого обвинили в передаче ФБР данных об основателе компании Chronopay Павле Врублевском.

В 2019 году Михайлова приговорили к 22 годам лишения свободы. Адвокат Михайлова утверждал, что Сачков якобы дал ложные показания по делу, которые позволили следствию сделать вывод о причастности Михайлова к госизмене.

На этой версии связи его дела с делом Михайлова настаивает сам Илья Сачков в заявлении, которое было опубликовано в его телеграм-канале. В сообщении Сачкова от 16 июня утверждается, что он попал в СИЗО «по оговору» Сергея Михайлова.

«Это ставит вопрос о компетентности нынешнего начальства ЦИБ, выискивающего врагов там, где их нет», — считает Сачков.

В телеграм-канале предпринимателя также опубликованы фрагменты его видеообращения, которое было записано еще за несколько месяцев до его задержания. О существовании этого видеообращения, которое Сачков записал и отправил своим близким, СМИ сообщали в декабре 2021 года.

В видео предприниматель допустил, что его могут задержать или убить.

«Как говорится, если вы видите это видео, значит, со мной что-то произошло или происходит. Больница, тюрьма, исчезновение, что-то, что является экстраординарным, но к чему мы уже, наверное, привыкли», — так начинается видеообращение.

При этом Илья Сачков не пытался скрыться или покинуть страну, несмотря на то, что знал о готовящихся против него действиях задолго до ареста.

Слежку за собой и «другие знаки», как Сачков рассказал Forbes, он замечал с 2014 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент России Владимир Путин с победителями национальной премии "Немалый бизнес" в Кремле в 2019 году. Основатель Group-IB Илья Сачков - первый слева

28 июня Тверской суд Москвы заочно арестовал другого сотрудника компании Ильи Сачкова, который был ранее задержан в Казахстане по запросу США.

Руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицын был в розыске в России по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Как пояснили в компании F.A.C.C.T., претензии американских властей, согласно заявлению, связаны «с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем».

Чем занимается Group-IB

Group-IB — одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Компания борется с кибератаками и онлайн-мошенничеством и расследует высокотехнологичные преступления.

Компания создана в 2003 году Сачковым и Волковым (последний занимает должность технического директора), они же владеют контрольным пакетом акций.

На сайте Group-IB на момент задержания Сачкова было указано, что она сотрудничает с российскими спецслужбами и правоохранительными органами, Интерполом, Европолом и ОБСЕ. Офисы Group-IB расположены в Москве, Иннополисе (наукоград в Татарстане), Сингапуре, Амстердаме и Дубае. С ноября 2018 года штаб-квартира Group-IB расположена в Сингапуре.

Сачков был членом экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ, занимающихся борьбой с киберпреступностью. Компания сотрудничала со Сбербанком, Альфа-банком, «Мегафоном» и «Ростехом».

Специалисты Group-IB также помогали раскрывать кибермошенничества в Москве и российских регионах, среди прочего предотвратили атаки на серверы Росгеологии, пишет «РИА Новости». Компания также участвовала в спецоперациях Интерпола по поимке киберпреступников из Марокко, атаковавших французские телекоммуникационные компании и банки, и из Нигерии, годами взламывавших корпоративную почту.

В 2019 году Group-IB участвовала в проверке итогов голосования на шоу «Голос.Дети», и тогда ее специалисты подтвердили выводы об использовании накруток голосов за Микеллу Абрамову.