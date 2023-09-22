Прорыв ВСУ главной линии российской обороны в Запорожской области: что это значит

Автор фото, Reuters

Автор, Павел Аксенов

Должность, Военный корреспондент Би-би-си

52 минуты назад

Прорыв украинской бронетехники через линию российской обороны в районе села Работино в Запорожской области, о котором сообщили Wall Street Journal и Институт изучения войны (ISW), — это действительно важное для фронта событие.

Однако его медийный эффект был усилен сочетанием слов «бронетехника», «прорыв» и «линия Суровикина» в одном предложении. И этот прорыв не означает, что российская оборона на этом участке уже рухнула и наступление ВСУ станет быстрым и решительным.

Тактика медленного перемалывания резервов противника была избрана ВСУ потому, что российская армия смогла заранее подготовить оборону на наиболее очевидном направлении удара в Запорожской области. Тем не менее, украинской армии до сих пор удавалось продвигаться в районе Бахмута и в направлении Токмака, медленно преодолевая сопротивление российских войск.

Если ВСУ действительно удалось расширить прорыв рубежа российской обороны в районе Вербового и ввести туда бронетехнику, это станет своего рода промежуточным итогом этого медленного наступления.

Сама по себе линия обороны с полевой фортификацией и противотанковыми заграждениями не является большой проблемой для наступающих, инженерные машины с этим справляются. Прочность обороны обеспечивают войска. Когда тот или иной рубеж успешно преодолен и в него можно вводить основные силы, это означает, что у российских войск на этом участке были проблемы именно с боевой устойчивостью.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На фото: украинские танкисты на учениях на севере Украины, 8 сентября

Обычно вслед за прорывом обороны наступающая армия вводит в него свежие силы из второго эшелона. Они наступают по расходящимся направлениям, чтобы обеспечить защиту флангов. Это уязвимая часть наступающей группировки, и именно по флангам имеет смысл наносить удары обороняющимся, чтобы купировать прорыв.

Впрочем, так происходит, скорее, во время решительных операций, когда наступающая сторона может создать многократное превосходство на узком участке фронта. На токмакском направлении у украинского продвижения совсем другой характер. Российское командование стягивает в этот район резервы, включая части ВДВ, и наступающие войска за продвижение платят очень высокую цену.

Тем не менее держать оборону на подготовленных позициях проще, чем вести встречный бой с прорвавшейся бронетехникой. Поэтому не исключено, что в итоге российские войска с боями отступят — на этом направлении они создали эшелонированную оборону из нескольких рубежей, и прорыв одного из них означает, что надо готовиться к штурму следующего.

Но пока признаков такого отступления нет, и ситуация на фронте в Запорожской области в целом остается прежней.