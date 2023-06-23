Леонида Невзлина и Михаила Лобанова объявили «иностранными агентами»

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час назад

Минюст России традиционно вечером в пятницу пополнил реестр «иностранных агентов», включив в него семь человек и две организации, в том числе бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина и бывшего кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова, а также депутата Мосгордумы Евгения Ступина, весной исключенного из партии.

Согласно пресс-релизу министерства, Невзлин в числе прочего выступал против войны в Украине («специальной военной операции»), распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей, «выступал в поддержку ВСУ».

Невзлин живет в Израиле, в России заочно приговорен к пожизненному заключению (еще в 2008 году).

Ученый-математик Лобанов занимает антивоенную позицию, в этом году подвергался административному аресту, на двери его квартиры неизвестные рисовали букву Z, у него также проходили обыски по делу о «военных фейках» против Ильи Пономарева (также в списке «иноагентов»).

Как и Невзлину, Минюст поставил ему в вину то, что он выступал против войны и «распространял недостоверную информацию» о решениях властей.

Также в реестр попали научный журналист Илья Колмановский, бывший петербургский муниципальный депутат Виталий Боварь (исключенный из «Яблока»), бывший руководитель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов (российский суд ликвидировал «Мемориал», а Латыпов недавно фигурировал в деле о вывозе в Германию культурных ценностей) и депутат Мосгордумы Ступин, которого в марте этого года исключили из КПРФ (как он сам заявлял, за антивоенную позицию).

Еще в реестр «иноагентов» в эту пятницу попали «Движение сознательных отказчиков» и его координатор, ЛГБТ-активист Александр Белик, а также комьюнити-центр «Действие».

В прошлую пятницу, 16 июня, в список «иноагентов» попали режиссер Виталий Манский, экономист Сергей Алексашенко, политик Лев Шлосберг, а также журналистки Светлана Прокопьева и Юлия Парамонова.

Кроме того, в реестр внесли информационный портал "Весьма" и фонд "Свободная Якутия".

До этого реестр пополнялся 2 июня – тогда в него добавили журналиста Романа Супера, политолога Дмитрия Орешкина, историка Максима Кузахметова, а также два медиа – "Ярновости" и "Проект" (до перезапуска "Проект" в июле 2021 года уже был признан нежелательной в России организацией).