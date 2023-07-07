Россия пытается остановить украинское наступление вводом резервов. Что происходит на фронтах

Автор фото, Reuters

Автор, Илья Абишев

Должность, Би-би-си

52 минуты назад

Российская армия вводит в бой всё новые и новые резервы, пытаясь остановить продвижение украинских войск на южном и бахмутском направлениях. Российское командование утверждает, что ВСУ не достигли ни одной из поставленных целей; разочарование медленными темпами украинского наступления сквозит и в статьях некоторых западных СМИ. И тем не менее в каждом ежедневном сообщении российских военкоров можно увидеть строчки: «противнику удалось продвинуться», «противник занял часть стратегических высот», «противник имел некоторый успех».

Более подробно о ситуации на фронтах в Украине — в обзоре Би-би-си.

Южное направление

Это самая протяженная полоса российско-украинского фронта, она тянется от вдающейся в Чёрное море Кинбурнской косы в Херсонской области (причём ее оконечность относится даже к Николаевской) до Донецкой области. Наиболее ожесточённые бои идут на сухопутном участке — в Запорожской и части Донецкой областей.

Украинская армия имеет цель прорвать сильно укреплённую оборону и выйти к Азовскому морю по одному или по нескольким направлениям — на Мелитополь, Бердянск или Мариуполь. В случае успеха сухопутный коридор в Крым будет перерезан, а российская группировка на юге Херсонской области и в Крыму окажется в сложном положении.

К наступлению долго готовились обе стороны: Украина собирала ударный кулак и наносила отвлекающие удары, Россия окапывалась, строила мощные оборонительные сооружения и минировала территорию.

Сочувствующие с обеих сторон ожидали стремительного развития событий. Одни надеялись увидеть быстрый прорыв российской обороны и колонны украинской бронетехники, движущейся к Азову. Другие рассчитывали, что украинские части будут быстро разбиты в ходе оборонительных боёв, а затем Россия ринется в контрнаступление. Но события стали развиваться по другому сценарию.

ВСУ пошли в атаку небольшими силами, делая ставку на медленный взлом первой, самой сложной полосы обороны, а также выявление и уничтожение российской техники и военных объектов в ближайшем тылу.

Автор фото, Reuters

В настоящее время на юге Украины складывается следующая ситуация: украинские войска постепенно прогрызают первые оборонительные рубежи по четырем направлениям — на Васильевку на западе, Токмак и Пологи в центре, Старомлыновку на востоке. На ряде участков они уже близко подошли ко второй линии российской обороны.

Эта линия считается главной, именно на ней могут развернуться самые жаркие сражения, именно там вступят в бой основные силы, и именно там неудача одной из сторон может обернуться для неё тяжёлым поражением.

Российское командование пытается не допустить выхода ВСУ на вторую линию или хотя бы выиграть время. Для этого оно вводит в бой крупные резервы. Британская разведка обращала внимание на то, что в Запорожской области занимает оборону 58-я общевойсковая армия, базирующаяся на Кавказе, а в районе Старомлыновки Донецкой области — части 5-й армии и морская пехота из Приморского края.

Но дело не только в том, что в Украине воюют части со всей России. Ввод резервных подразделений в зону боёв в первой полосе обороны полным ходом идёт и на оперативно-тактическом уровне — туда уже переброшены части из Херсонской области и подразделения, прежде занимавшие рубежи во второй и третьей линиях.

«В Южной операционной зоне противником задействованы 58-я, 49-я общевойсковые армии, 22-й армейский корпус (из состава Южного ВО), 5-я, 35-я, 36-я и 29-я общевойсковые армии и по крайней мере, часть сил (войск) 68-го армейского корпуса (из состава Восточного ВО), — указывает украинский военный обозреватель Константин Машовец. — Напомню, во всех сухопутных войсках РФ развернуто всего 11 общевойсковых и 1 танковая армии. То есть, по сути, противник сейчас пытается удержать южные районы нашей страны, оккупированные им, половиной всех своих сухопутных войск. И все равно это дается ему с большим трудом», — пишет он.

Дополнительную угрозу создаёт возможность украинского десанта на левый берег Днепра с последующим открытием на юге "второго фронта". ВСУ уже занимают небольшой плацдарм в районе Антоновского моста, и выбить их оттуда не удаётся.

Российские источники сообщают об активизации украинской разведки на разных участках береговой линии Днепра.

«Активность [ВСУ] возросла на изгибе пересохшего Каховского водохранилища на линии Марьянское — Золотая Балка. В последние три-четыре месяца проходили подготовку по форсированию водных преград силы 121 обр ТРО ВСУ. Это может говорить о возможном ударе с этого направления для охвата ЗАЭС с юга», — пишет провоенный телеграм-канал "Рыбарь".

Бахмутское направление

Схожим образом развивается ситуация под Бахмутом — городом, имеющим сейчас больше символическое, чем стратегическое значение (хотя в случае драматического развития событий эта оценка может резко измениться). Российская армия и ее главный таран — будущие мятежники из ЧВК «Вагнер» — штурмовали его с прошлого года, бросив на него отборные части и ценой огромных потерь захватив его почти весь.

С уходом вагнеровцев из Бахмута у российского командования возник некоторый дефицит кадров на этом участке, а украинские войска перехватили инициативу. Теперь уже они планомерно выдавливают российские части с флангов Бахмута, явно намереваясь охватить город с севера и юга. И хотя ситуация там пока не выглядит для России столь уж угрожающей, продвижение ВСУ происходит постоянно. С юга украинские войска атакуют Клещеевку — важный опорный пункт, открывающий дорогу к трассе Т0513 Бахмут-Горловка.

«На бахмутском направлении украинские штурмовые подразделения взяли часть высот к северу от Клещеевки. За остальную часть идут ожесточённые бои, — сообщает в пятницу российский телеграм-канал WarGonzo. — Если ВСУ сумеют закрепиться, удерживать расположенное в низине село российским войскам вряд ли удастся. Да это и не будет иметь смысла».

К югу от Бахмута идут мощные бои, детали мы пока что не можем раскрывать, заявил в четверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. «Но судя по тому, как во вражеских пабликах в телеграме идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символичным название Клещеевка», — сказал он.

Бои идут и в самом городе, а также к северу от него, в районе Берховского водохранилища, где украинские части стараются выбить противника из укрепрайонов в Парасковиевке и Красной Горе.

«Вооружённые Силы РФ сделали вылазку на позиции ВСУ на юго-западной окраине Бахмута. Не очень успешно. У Берховки ожесточённые встречные бои, в которых всё же несколько преуспели украинские подразделения», — признаёт WarGonzo.

Как и в Запорожье, российское командование подтягивает к Бахмуту резервы, пытаясь остановить украинский натиск. Но стабилизировать фронт ему пока что не удаётся.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На фоне отсутствия успехов на поле боя Россия продолжает наносить удары по украинским городам. На фото: последствия удара крылатыми ракетами «Калибр» по Львову

Бои под Донецком и направление Сватово-Купянск

Довольно масштабные встречные бои продолжаются и в пригороде Донецка — в районе Авдеевки к северу от областного центра и Марьинки к западу от него.

Обе стороны сообщают об успешном отражении многочисленных вражеских атак, а украинская сторона — даже о небольшом продвижении в районе села Весёлое к северу от Авдеевки (это подтверждают и данные геолокации).

Подпись к фото, Во вторник вечером в Макеевке — городе-спутнике Донецка — взлетел на воздух крупный склад боеприпасов

Однако активизация боёв на этом направлении не выглядит стратегической операцией, а больше похожа на стремление сковать силы противника, не допустив их переброски на более важный театр военных действий — в Запорожье.

Нечто схожее происходит и на северо-западе Луганской области — так называемом Купянском (по терминологии российской стороны) или Сватовском (по терминологии украинской) направлении.

Российские войска продолжают попытки наступления на Северскую группировку ВСУ — неприятный для россиян выступ, угрожающий им как в районе Кременной, так и под Бахмутом. Бои на этом участке идут уже давно с переменным, но малозначимым успехом.