Верховный суд США отменил позитивную дискриминацию. Вот что это означает

Автор фото, Boston Globe Подпись к фото, В 2017 году студентки Гарварда провели первую в историю церемонию выпуска для чернокожих - как пример работы позитивной дискриминации

час назад

Верховный суд США принял решение отменить позитивную дискриминацию при поступлении в учебные заведения страны. Это означает, что раса абитуриента не должна будет учитываться при решении о его зачислении. Позитивная дискриминация работала в США с начала 1960-х для того, чтобы сократить отставание между белыми и чернокожими студентами — и все это время была причиной политических и судебных споров.

Что случилось?

Верховный суд США 29 июня принял решение о том, что позитивная дискриминация при наборе студентов в высшие учебные заведения должна быть отменена. Это значит, что колледжи и университеты страны больше не смогут рассматривать расу абитуриента как фактор, влияющий на его поступление.

Формально решение вынесено против Гарвардского университета и Университета Северной Каролины, но все остальные учебные заведения будут обязаны принимать его во внимание. Истцом по делу выступила организация «Студенты за справедливое поступление», ее создал юрист и консервативный активист Эдвард Блюм. Он, как отмечает Reuters, борется с позитивной дискриминацией уже много лет.

В своем иске Блюм настаивал на том, что существующая схема позитивной дискриминации учитывает права чернокожих, но одновременно дискриминирует абитуриентов из белых и азиатских семей.

Зачем в США вообще делят студентов по расам?

Такое решение продиктовано историей США, где расовая сегрегация чернокожего населения в отдельных штатах оставалась законной и в середине ХХ века. В 1961 году президент Джон Кеннеди подписал указ о введении позитивной дискриминации, в том числе при поступлении в колледжи и вузы.

Почему это было необходимо: на тот момент американцы из белых семей были гораздо более подготовлены к поступлению, они получали хорошее среднее образование, их семьи были более обеспечены и могли себе позволить оплату учебы для детей. Таким образом, решение о введении позитивной дискриминации помогало сократить дистанцию между ними и чернокожими абитуриентами, чьи семьям такая подготовка детей была не по возможностям и не по карману.

С течением времени позитивная дискриминация стала применяться по отношению к латиноамериканским семьям — по мере роста в США их количества.

Безусловно, у позитивной дискриминации с самого первого дня были противники. Сейчас Верховный суд принял решение, касающееся всех штатов, но в девяти из них позитивная дискриминация была запрещена и раньше. Примерно два раза в каждое из прошедших десятилетий суды разных инстанций в США рассматривали дела об ущемлении одной расы за счет другой — и принимали решения в обе стороны.

Верховный суд США рассматривал схожее дело еще в 1978 году. Тогда он принял решение, что раса студентов может учитываться при поступлении, но только как один из многих факторов, влияющих на принятие решения.

Позитивная дискриминация является одним из самых спорных решений в образовательной системе США.

Есть ли у решения Верховного суда политическая подоплека?

Да, безусловно. Против позитивной дискриминации выступили все судьи-консерваторы, которых в Верховный суд назначили президенты-республиканцы.

За то, чтобы сохранить ее, выступили судьи, которые считаются сторонниками Демократической партии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Студенты собрались у Верховного суда в поддержку позитивной дискриминации

Водораздел этого спора четко проходит по партийной линии. Решения против позитивной дискриминации принимал еще республиканец Джордж Буш-младший, сменивший его демократ Барак Обама эти решения отменял.

Летом 2018 года республиканец Дональд Трамп вновь признавал недействительными рекомендации вузам учитывать позитивную дискриминацию при поступлении.

Теперь позитивной дискриминации конец?

Не факт. Белый дом, где сейчас работает демократическая администрация Джо Байдена, очень недоволен решением Верховного суда и как раз подчеркивает, что оно принято по политическим мотивам.

«Мы не можем позволить этому решению стать последним. Дискриминация все еще существует в Америке», — говорит Джо Байден.

Министр образования Мигель Кардона сказал, что суд «отнял очень важный инструмент, который руководители университетов использовали для обеспечения разнообразия в кампусе».

«Мы, безусловно, исполним решение суда, — говорится в заявлении Гарвардского университета. — В предстоящие же недели и месяцы мы определим, как сохранить в соответствии с решением суда наши основные ценности».

Любопытно, что суд принял во внимание документы от университетов Калифорнии и Мичигана (оба штата как раз относятся к тем девяти, где позитивная дискриминация уже была запрещена). Там говорилось, что оба вуза потратили сотни миллионов долларов на альтернативные программы по снижению дискриминации, но еще «очень далеки» от того, чтобы найти более успешное решение.

Одержавший победу в суде Эдвард Блюм заявил, что его организация теперь будет следить за тем, чтобы решение Верховного суда выполнялось — и если он этого не увидит, то будет готов вновь подать в суд.