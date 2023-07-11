Убийство подводника в Краснодаре. Что известно и при чем тут ракетные удары по Украине

Автор фото, krd.ru Подпись к фото, Фото Станислава Ржицкого с сайта городской администрации Краснодара

час назад

В Краснодаре застрелили российского военного Станислава Ржицкого. Он работал в городской администрации, а до этого был командиром подводной лодки. Украинские источники связывают погибшего с обстрелом Винницы в прошлом году, в результате которого погибли более 20 мирных жителей. Но есть и версия о том, что Ржицкий не участвовал в войне и подал рапорт об увольнении до ее начала.

«Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий, — написал накануне бывший мэр города Евгений Первышов. — Знал его еще в качестве командира подлодки „Краснодар“».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. СКР сообщил, что тело 42-летнего Ржицкого нашли рано утром в понедельник рядом с улицей Береговой.

Ржицкий служил на Черноморском флоте в звании капитана II ранга, был командиром большой дизель-электрической подводной лодкой Б-265 «Краснодар», пишет «Коммерсант». Украинские источники называли его ответственным за запуск ракет «Калибр», отмечает российское издание.

В июле 2022 года журналисты украинского издания «Наши деньги. Львів» в своем расследовании назвали командиров подлодок Черноморского флота, в том числе Ржицкого.

«Ржицкий, как предполагают журналисты, мог быть причастен к ракетному удару по Виннице «Калибрами» в июле 2022 года, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек, пишет «Украинская правда».

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины утром во вторник опубликовало в своем официальном телеграм-канале пост о том, что в Краснодаре «уничтожен командир подводной лодки „Краснодар“, причастный к ракетным обстрелам Украины».

Не взяв на себя ответственность и не ссылаясь на источник информации, ГУР сообщил, что 10 июля подводник совершал пробежку в краснодарском Парке культуры и отдыха им. 30-летие Победы. «Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте», — сказано в посте.

Украинской военной разведке, как она утверждает, известны даже такие детали: «Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего».

ГУР также напомнил, что «Краснодар» — одна из шести подлодок проекта «Варшавянка», входящих в состав Черноморского флота России, способная нести до четырех крылатых ракет «Калибр».

По данным «Коммерсанта», Ржицкий родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт, через семь лет — Высшие специальные офицерские классы ВМФ. Служил на Черноморском флоте. С 2016 года был командиром подлодки Б-265 «Краснодар». ГУР утверждает, что Ржицкий по меньшей мере с 2006 года жил в Севастополе, аннексированном Россией в 2014 году.

Опубликованная ГУР версия убийства перекликается с постом телеграм-канала «Военный осведомитель», одним из первых распространявших новость о гибели подводника: «По данным СМИ, Ржицкий отправился утром на пробежку, его подкараулил около спорткомплекса „Олимп“ неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте».

Киллер мог отслеживать маршрут Ржицкого по приложению Strava, утверждает телеграм-канал Baza. По данным издания, военный выкладывал в сеть свои забеги (и почти всегда бегал по одному и тому же маршруту).

Финансируемый государством RT, ретранслируя версию об использовании приложения для атлетов Strava, в своем телеграм-канале цитирует военного обозревателя Виктора Литовкина (полковника в отставке): «Когда [Ржицкий] был военным, он ничего не выкладывал, потому что запрещено все это. Человек уходит на пенсию и может распоряжаться своим правом, как ему заблагорассудится. Никаких ограничений на него не накладывается».

Baza также пишет, что подозреваемый в убийстве якобы попал в камеры наблюдения, после чего полицейским разослали ориентировку — «разыскивают мужчину средних лет в голубой кепке».

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал докладывать ему о ходе расследования дела, возбужденного по факту убийства Ржицкого.