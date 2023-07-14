Мировой океан зеленеет: почему это может быть плохо и при чем тут потепление?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сильнее всего мировой океан позеленел в районе экватора

час назад

Мировой океан зеленеет. Казалось бы, что плохого в изумрудном цвете воды? Однако по словам ученых, такое изменение цвета может быть результатом изменения климата - и приводит к печальным последствиям.

Изучив данные спутниковых снимков за последние два десятилетия, команда ученых из США и Великобритании обнаружила, что 56% поверхности Мирового океана, а это больше площади всей земной суши, в период с 2002 по 2022 год стало заметно зеленее, причем это наиболее заметно в тропических регионах в районе экватора.

Результаты их исследований опубликованы в журнале Nature.

Цвет океана определяется поверхностным слоем воды. Как правило, чем больше в этом слое фитопланктона, который использует зеленый хлорофилл для процесса фотосинтеза, тем зеленее вода. И наоборот, чем меньше в воде водорослей и микробов, тем она более голубая.

Казалось бы, что плохого в фитопланктоне? Ведь мы стремимся сделать наш мир зеленым. Благодаря тому, что фитопланктон абсорбирует CO2, мировые океаны выполняют роль гигантского хранилища этого парникового газа, теоретически сдерживая глобальное потепление.

Но, как считают специалисты, повышенная концентрация фитопланктона может оказывать многочисленные побочные и далеко не всегда предсказуемые эффекты на океанские экосистемы.

Фитопланктон меняет температуру воды, ее прозрачность и содержание в ней питательных элементов.

Исследователи уже не раз наблюдали кратковременные, но весьма печальные последствия взрывного роста фитопланктона в результате резкого повышения температуры, когда он использовал все запасы кислорода в воде, оставляя мертвые зоны. Из них могли выбраться далеко не все живые организмы.

Виновато потепление?

По мнению руководителя исследования, доктора Б. Б. Каэля из британского Национального океанографического центра, наблюдаемые в океане изменения — результат глобального потепления, которое в свою очередь вызвано активным использованием ископаемых видов топлива.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Так фитопланктон выглядит из космоса. Это снимок берегов Финляндии

«Зеленые океаны — это дополнительное свидетельство того, как человеческая активность влияет на жизнь на Земле и отражается на биосфере», — пишет ученый.

Исследователи признают, что фитопланктон может быть и не единственной причиной позеленения океанов, но проведенный Каэлем анализ спутниковых снимков укладывается в компьютерную модель, созданную в 2019 году соавтором его исследования, старшим научным сотрудником Массачусетского технологического института Стефани Дуткевич.

В ее модели присутствовали два сценария цветового изменения мирового океана в ближайшие 20 лет. Один включал присутствие парниковых газов, а второй — нет. Модель с парниковыми газами показала тогда, что через два десятилетия позеленеет до 50% океана.

Исследователи не ставили своей целью углубленно изучать возможные последствия позеленения Мирового океана.