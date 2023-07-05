Аккумуляторы для электромобилей Toyota станут меньше и заряжаться будут быстрее

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26 минут назад

Японская компания Toyota объявила, что ее инженеры совершили потенциальный прорыв в области производства элекромобилей. Как утверждает автопроизводитель, они разработали технологию, которая существенно уменьшит вес аккумулятора, сократит длительность подзарядки и увеличит запас хода.

Компании удалось упростить производство материала, используемого для изготовления твердотельных аккумуляторов, и это должно иметь революционные последствия, сообщил во вторник Кэйдзи Кайта, президент центра исследований и разработок по углеродной нейтральности в Toyota.

«Как с нашими жидкими, так и с твердотельными аккумуляторами мы стремимся радикально изменить существующую ситуацию, когда батареи слишком большие, тяжелые и дорогие. С точки зрения потенциала, мы будем стремиться сократить вдвое все эти факторы», — сказал Кайта.

По его словам, его компания нашла способы создать твердотельную батарею с запасом хода 1200 км (745 миль), которая может заряжаться за 10 минут или меньше и будет проще в производстве, чем обычный литий-ионный аккумулятор.

Все электромобили, представленные на рынке в настоящий момент, от Tesla до Fiat, используют аккумуляторы с жидкими литий-ионными электролитами. Но они тяжелые и требуют много времени для зарядки, а при повреждении могут воспламеняться.

В июне Toyota обнародовала планы по разработке аккумуляторов следующего поколения и радикальной модернизации заводов, в соответствии с которыми новые твердотельные батареи начнут производить для потребителей уже в 2027-2028 годах.

Конкуренция среди производителей электромобилей

Эксперты увидели в этих планах Toyota попытку стать серьезным игроком на быстроразвивающемся рынке электромобилей. Ранее она заметно отставала в этой области от конкурентов – прежде всего, от Tesla.

В июне прошлого года Toyota отозвала 2700 своих первых электрических SUV-внедорожников из-за опасений, что у них могут отвалиться колеса. А в июне этого года британское Управление по стандартам рекламы запретило рекламу Toyota и Hyundai из-за преувеличения скорости подзарядки электромобилей, а также введения потребителей в заблуждение относительно наличия точек быстрой зарядки в Великобритании и Ирландии.

В разработки твердотельных аккумуляторов сейчас инвестируют многие мировые автопроизводители, надеясь перехватить лидерство в этой области.

В частности, BMW заявляла, что начнет испытания твердотельных аккумуляторов в этом году и до 2025 года разработает прототип автомобиля. При этом четких обещаний о его появлении на рынке от компании не поступало.

А Nissan, первым выпустивший «народный» электромобиль на рынок в 2010 году, планирует запустить экспериментальный завод по производству твердотельных аккумуляторов к 2025 году и перейти к массовому производству в 2028 году.

Нынешние заявления компании Toyota эксперты встретили с некоторым скепсисом, учитывая, что подобные обещания от производителей автомобилей звучат регулярно.

Однако, если у Toyota есть твёрдые основания верить своим планам, они могут стать прорывом и определить будущее электромобилей, считает Дэвид Бэйли - профессор экономики бизнеса Бирмингемского университета, которого цитирует британское издание The Guardian.