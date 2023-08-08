Как Ирландия простилась с певицей Шинейд О'Коннор – фотографии

Автор фото, Reuters

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56 минут назад

Тысячи людей вышли на улицы ирландского города Брей в графстве Уиклоу, чтобы проститься с певицей Шинейд О'Коннор, которая умерла в конце июля.

Собравшиеся по пути следования похоронной процессии аплодировали, спонтанно начинали петь «Ничто не сравнится с тобой» (Nothing Compares 2 U), композицию, принесшую О'Коннор мировую известность, и бросали цветы на катафалк.

Одна женщина сказала Би-би-си, что О'Коннор «была больше, чем просто певицей, она была первопроходцем».

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Собравшиеся бросали цветы на катафалк и аплодировали

О'Коннор скончалась в своем лондонском доме 26 июля. Полиция не считает обстоятельства смерти подозрительными, однако пока не разглашает, что именно стало ее причиной.

Частная панихида по певице состоялась во вторник утром. На ней присутствовали президент Ирландии Майкл Хиггинс, его жена Сабина, а также премьер-министр страны Лео Варадкар.

Хиггинс отметил, что реакция жителей страны на смерть О'Коннор «подчеркивает глубокое влияние, которое она оказала на народ Ирландии».

Проводить О'Коннор пришел и музыкант Боб Гелдоф.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цветы у дома, где О'Коннор жила в Брее

Похоронная процессия ненадолго остановилась у дома певицы, где была встречена аплодисментами.

Ее маршрут начинался в районе Харбор-Бар на Стрэнд-роуд, где О'Коннор прожила 15 лет, а затем проходил по набережной.

Семья певицы выпустила заявление, в котором говорилось, что ей «нравилось жить в Брее и нравились его люди».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие собравшиеся вспоминали, что певица бросила вызов устоявшимся правилам и положению католической церкви в Ирландии

На похоронах к собравшимся обратился шейх Умар Аль-Кадри, исламский ученый и главный имам Исламского центра Ирландии. О'Коннор приняла ислам в 2018 году.

«Одаренная голосом, который затронул целое поколение молодых людей, она могла довести слушателей до слез этими внеземными звуками, — сказал он. — Подобно тому, как Шинейд О'Коннор объединила своим искусством самые разные души, так и вы создали симфонию единства во время ее последнего путешествия».

Автор фото, THE TENTH MAN Подпись к фото, «Ирландия любит Шинейд» — надпись на скале неподалеку от Брея

В минувшие выходные на скале недалеко от Брея появилась надпись: «Эйре [Ирландия] любит Шинейд». Ее сделало рекламное агентство The Tenth Man из Дублина.

Креативный директор агентства Ричард Сибрук сказал в программе Би-би-си «Доброе утро, Ольстер», что известие о смерти О'Коннор «полностью его раздавило».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цветы у дома, где жила певица в Брее

Он также сказал, что ее личная история тесно переплетается с историей Ирландии последних десятилетий. «Мы решили, что просто обязаны это сделать, чтобы все могли увидеть, насколько сильно она помогла изменить эту страну, и как эта страна изменилась вместе с нею», — говорит он.

Автор фото, Niall Carson/PA Wire Подпись к фото, Прощание на набережной

По словам журналистки из Дублина Уны Маллалли, «О'Коннор была лучом света для тех, кто чувствовал себя брошенным на произвол судьбы в ирландском обществе». «Она предложила новый моральный компас, который указывал в неизведанном направлении подлинных вещей, лежащих за пределами лжи общественного благочестия», - пишет Маллалли.