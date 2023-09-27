Оргия священников в Польше? Что известно о громком секс-скандале в польском приходе

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час назад

В Польше разгорелся громкий секс-скандал с участием служителей католической церкви: в одной из епархий священники устроили вечеринку, пригласив на нее мужчину из эскорт-службы. В разгар действа тот потерял сознание, из-за чего эта история и получила огласку.

Участники секс-вечеринки были вынуждены вызвать скорую помощь, но когда бригада прибыла, отказались ее впустить. Тогда медики в свою очередь вызвали полицию.

Впервые об инциденте 20 сентября сообщила влиятельная польская газета Gazeta Wyborcza, после чего начали появляться подробности.

Полиция проводит расследование на основании неоказания помощи человеку.

Внутреннее расследование проводит и польская католическая церковь. Сообщается, что некоторые священники, участвовавшие в вечеринке, уже уволены, но неясно, лишены ли они сана.

Что известно о вечеринке

Инцидент произошел в городе Домброва-Гурнича, недалеко от Кракова на юге Польши.

Вечеринка была организована в одном из домов, принадлежащих местному приходу.

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«Мероприятие, организованное духовенством, носило сугубо сексуальный характер. Его участники использовали таблетки для потенции», — сообщил источник Gazeta Wyborcza.

По данным издания, секс-работник по вызову упал в обморок во время вечеринки.

«Неизвестно, давал ли он согласие на секс с многими людьми, но он точно был совершеннолетним», — рассказал источник газеты.

Приехавшая по вызову бригада медиков смогла оказать ему помощь только после вмешательства полиции.

«Мы расследуем неоказание помощи человеку, оказавшемуся в ситуации, когда существует угроза смерти или причинения вреда здоровью. Это предусматривает лишение свободы на срок до трех лет», — заявил Вальдемар Лубневский из Сосновецкой районной прокуратуры Польши.

Причины обморока секс-работника пока неясны.

Сосновецкая епархиальная курия также проводит собственное расследование.

После его завершения церковь примет меры, предусмотренные каноническим правом, говорится в заявлении пресс-службы курии.

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Поджог

Как сообщают польские СМИ, журналистам удалось установить, что оргия проходила в квартире отца Томаша З. — викария Домбровской базилики в городе Домброва-Гурнича.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Руководство католической церкви призывает прихожан не сеять ненависть в отношении оступившихся священников

Gazeta Wyborcza пишет , что Томаша З. также возглавлял местный филиал крупного издательства, выпускающего католический еженедельник Niedziela по всей Польше.

Представители Сосновецкой курии прямо не подтвердили и не опровергли причастность отца Томаша. Однако судя по тому, что он уволен с должности викария и с поста главреда, польские СМИ склонны считать участником оргии именно его.

21 сентября, на следующий день после того, как стало известно о скандале, неизвестный поджег двери базилики, где служил отец Томаш.

«Нам очень жаль. Поджог — это не путь к общественной дискуссии на сложные темы. Мы надеемся, что это больше не повторится», — заявил пресс-секретарь Сосновской курии отец Пшемыслав Лех.

Имя отца Томаша З. также прозвучало во время воскресного богослужения 24 сентября в проповеди отца Анджея Стасяка, приходского священника базилики Святого Павла.

Стасяк заявил своей пастве, что осуждает поступок своего бывшего коллеги, который в своем приходе проповедовал, исповедовал, причащал, а за закрытыми дверями предавался греху. При этом отец Анджей призвал верующих не сеять ненависть.

Прихожане отца Томаша в комментариях журналистам охарактеризовали его как общительного, улыбчивого и спонтанного человека. Некоторые также отметили, что он весьма красивый мужчина.

Епископ Сосновеца Гжегож Кашак, в чем ведении находятся все районные приходы, включая оскандалившийся, призвал прихожан молиться за пристыженных и сбившихся с пути священников.

Однако польский публицист Томаш Терликовский раскритиковал реакцию епископа, назвав его призыв смешным и пустым.

Единственно верным шагом для церкви в сложившейся ситуации, считает Терликовский и многие польские либералы, является отставка епископа, максимально прозрачное расследование и публичное наказание всех причастных.

По словам священника Казимежа Совы, это не первый сексуальный и, в частности, гомосексуальный скандал в данной епархии.

Секс-скандалы, а также обвинения в педофилии не редкость и для всей католической церкви в целом.

Представители католической церкви заявляют о борьбе с подобными нарушениями.