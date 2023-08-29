Работник управделами Путина. Би-би-си нашла тайный указ президента о награждении Пригожина как чиновника Кремля

Автор фото, Getty Images

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

час назад

Погибший в авиакатастрофе 25 августа основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично носил звезду Героя России. В его доме во время обыска после мятежа силовики якобы нашли еще более десятка государственных наград, но Кремль официально сообщал лишь о трех. Еще одну медаль Пригожина Би-би-си нашла в тайном указе Путина о награждении «работников Управления делами президента». Рассказываем, как Пригожин оказался в наградном списке кремлевских чиновников.

По правилам отдания воинских почестей при погребении Героя России, военные должны нести на подушечках его ордена и медали. В июле СМИ распространили фотографии из дома Пригожина в Петербурге, якобы сделанные силовиками во время обыска, проведенного в день мятежа 24 июня. Среди них есть фотография пиджака с прикрепленными к нему звездой Героя России (по данным «Фонтанки», там же нашлась наградная грамота от 20 июня 2022 года) и другими многочисленными наградами.

На сайте Кремля и портале официального опубликования правовых актов есть лишь три президентских указа о награждении Пригожина — двумя орденами и медалью.

Впервые Путин открыто наградил Пригожина в 2004 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Пригожин к тому времени принимал президента с его высокопоставленными гостями в своем плавучем ресторане News Island. Путин также отмечал там свои дни рождения и наблюдал за праздником выпускников «Алые паруса», который спонсировал банк «Россия» друга президента Юрия Ковальчука.

В 2008 году Пригожин получил орден Дружбы от президента Дмитрия Медведева — в тот год бизнесмен построил для спецмероприятий новое судно с тонированными стеклами и раскрывающейся на манер крыши кабриолета верхней палубы. «Алые паруса» с Ковальчуком, тогдашним губернатором Валентиной Матвиенко и своими сокурсниками на судне праздновал Медведев.

В 2014 году, вскоре после аннексии Крыма и создания Пригожиным ЧВК «Вагнер», Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени — это был последний опубликованный указ о награждении предпринимателя.

Поводом для этого во всех открытых указах были «трудовые успехи» и «многолетняя добросовестная работа», награжденные были из разных сфер деятельности, конкретные достижения не уточнялись.

Но совсем иначе выглядит еще один, тайный указ Путина, который оказался в распоряжении Би-би-си.

Был ли Пригожин кремлевским чиновником

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Этот указ восполняет пробел в цепочке наград «За заслуги перед Отечеством» — по правилам, утвержденным Путиным, они должны вручаться человеку от низшей степени к высшей. Поскольку низшую степень (медаль II степени) Пригожин получил в 2004 году, а более высокую (орден IV степени) в 2014-м, между ними ему полагалась медаль I степени.

Пригожин действительно получил ее по указу Путина в 2006 году.

Указ был подписан 30 октября 2006 года под номером 1199, но официально не опубликован (как и некоторые из других указов, подписанных в тот же день под номерами от 1200 до 1210). О том, что указ издан для служебного пользования, в нем ничего не говорится. Но называется указ — «О награждении государственными наградами РФ работников Управления делами президента» и, следовательно, касается исключительно этого ведомства.

Награды по этому указу получили управляющий делами президента Владимир Кожин и еще семнадцать чиновников. А также — генеральный директор компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Евгений Пригожин.

Пригожин в тот момент был также стопроцентным владельцем «Конкорда» и законно работать в управлении делами президента не мог — чиновникам запрещалось осуществлять предпринимательскую деятельность.«Название указа означает, что либо у Пригожина была какая-то скрытая должность в Управделами президента, либо просто его фамилию закинули заодно в список награждаемых сотрудников, чтобы не писать для него отдельный указ», — сказал Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы «Марков и Мадаминов» Сергей Марков.

Большой вклад в саммит «большой восьмерки»

Другая особенность тайного указа Путина N1199 заключается в том, что все награжденные получили награды не за абстрактные успехи в труде, а за «большой вклад» в конкретное мероприятие — подготовку и проведение саммита G8 в Петербурге.

Встреча «большой восьмерки» проходила в России единственный раз в ее истории — Путин тогда принимал в своей резиденции «Дворец конгрессов» в том числе, глав США, Великобритании, Канады и Японии — сейчас их страны признаны Россией недружественными.

Пригожин на саммите 2006 года лично обслуживал Путина и его — в том числе, президента США Джорджа Буша во время ужина президентов с супругами на даче Линдстрема рядом с Константиновским дворцом президента. Особняк Линдстрема реконструировал к саммиту друг Путина — президент Балтийской медиагруппы Олег Руднов. Он также нашел и отремонтировал якобы принадлежавший Путину в молодости «Запорожец», который президент демонстрировал иностранным гостям. Но Руднова, к примеру, в отличие от Пригожина, Путин в указе за саммит не наградил.

«В зависимости от политической конъюнктуры»

О присвоении Пригожину других государственных наград, якобы сфотографированных на его пиджаке, ничего не известно. Но медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» массово получали петербургские чиновники и бизнесмены после празднования в мае 2003 года. Орден Александра Невского, по правилам награждения, Пригожин должен был получить раньше, чем «За заслуги перед Отечеством» — следовательно, указ мог быть подписан до конца мая 2014 года. Два ордена Мужества и орден «За военные заслуги» Путин вручил основателю ЧВК «Вагнер» скорее всего, уже после аннексии Крыма.

Все президентские указы и распоряжения, кроме секретных, подлежат обязательному официальному опубликованию — такой порядок был утвержден еще Борисом Ельциным. Но указ о награждении не является нормативным актом и вступает в силу сразу после подписания — независимо от того, был ли он опубликован, или этот порядок нарушен, объяснил Би-би-си Марков. Конституции, по его словам, такое нарушение не противоречит — награждение не затрагивает права и свободы граждан. «А то, что в нарушение президентского указа сам президент публикует свои акты выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры, власти в российской правовой реальности считают нормальным», — констатирует юрист.