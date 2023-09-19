Суд велел датскому художнику вернуть деньги музею, которому он вручил чистые холсты вместо произведений искусства

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, «Возьми деньги и беги» — подходящее название, учитывая, что к холсту должны были быть прикреплены настоящие купюры

час назад

Суд в Дании постановил, что художник Йенс Ханинг должен вернуть более 70 тыс. долларов, взятых у музея современного искусства Кюнстен в городе Ольборг.

Эта сумма не была платой за труд, но займом. Идея состояла в том, что Ханинг должен был наглядно продемонстрировать разницу в оплате труда в Австрии и Дании, прикрепив к полотну реальные купюры.

Но когда осенью 2021 года сотрудники музея открыли два больших ящика, в которых должны были находиться заказанные произведения, перед их удивленными взорами предстали два совершенно пустых полотна в деревянных рамах.

Договоренность с музеем заключалась в том, что после закрытия выставки, где должны были выставляться произведения Ханинга, Кюнстен заберет свои деньги обратно.

Художник, однако, подвел под свой поступок идеологическую базу. По его словам, его творение называлось «Возьми деньги и беги», именно это он и сделал, следовательно, никакие претензии в данном случае неуместны.

При этом кураторы музея, несмотря на то, что потребовали свои средства обратно, художественную мысль художника поняли отлично: «Новая работа Ханинга «Возьми деньги и беги» — это также признание того, что произведения искусства, несмотря на прямо противоположные намерения художников, являются частью капиталистической системы, которая ценит произведения на основе некоторых произвольных условий, — говорится в путеводителе музея. — Даже отсутствующие банкноты в произведении имеют денежную стоимость, когда оно называется искусством, показывая, что ценность денег является абстрактной величиной».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ханинг считает, что публика отлично поняла его замысел

Вероятно, именно поэтому пустые рамы и были вывешены в выставочных залах. Суд, однако, принял во внимание «труд» художника, решив, что из общей суммы следует вычесть 40 000 датских крон (5,7 тыс. долларов), в качестве гонорара и платы за просмотр, потому что, как бы там ни было, но голые холсты стали частью экспозиции.

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Впоследствии Ханинг потребовал у музея компенсацию, поскольку посчитал, что Кюнстен незаконно публиковал фотографии его работ, после того, как об этой истории стали писать СМИ. Он хотел получить порядка 78 тыс. долларов, но это дело тоже проиграл.

В интервью датской радиостанции Ханинг сказал, что пребывает «в шоке», но что решение суда «именно такое, какое я и предполагал». Теперь он намерен обговорить вердикт со своим адвокатом и решить, станет ли он подавать апелляцию. Пока что наличных у него нет, а вернуть деньги он должен в течение 14 дней.

При этом не следует считать, что Ханинг просто и без особых угрызений совести положил музейные деньги в карман, вместо того чтобы художественно прикрепить их к холсту. После долгих раздумий он пришел к выводу, что пустое полотно без банкнот будет гораздо более значимой демонстрацией, потому что люди поймут ее смысл гораздо лучше.

«Это перекликается с нашими повседневными финансами, с зарабатыванием денег. А в моей работе, при том, что мы живем в обществе, где все измеряется деньгами, банкнот нет», — пояснил он.

На вопрос журналиста, не считает ли он свои действия воровством, Ханинг ответил, что «можно и так считать», но он, будучи профессионалом, знает, что его произведение лучше, чем было изначально запланировано, и что с этим согласны и многие СМИ.