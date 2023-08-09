Британские власти арестовали недвижимость Гульнары Каримовой

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час назад

Британское Управление по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office) получило контроль над тремя объектами элитной недвижимости Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Это две квартиры в лондонском районе Белгравия и особняк в графстве Суррей, приобретенные, как утверждает SFO, за счет доходов от коррупционных сделок в Узбекистане.

В деле утверждается, что в период с 2004 по 2012 год Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний за помощь в получении доступа на рынок Узбекистана.

51-летняя Гульнара - дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего в 2016 году. В настоящее время она отбывает 13-летний тюремный срок в Узбекистане за мошенничество и отмывание денег.

SFO возбудило дело о доходах, полученных преступным путем, чтобы взыскать с Каримовой и ее семьи имущество стоимостью более 20 млн фунтов после того, как следователи сумели установить связь между ним и доходами от коррупции в Узбекистане.

В декабре 2020 года Верховный суд Узбекистана разрешил представителям SFO лично вручить Каримовой и ее бойфренду Рустаму Мадумарову иск, выданный Высоким судом Лондона.

Министерство юстиции Узбекистана заявило, что уже наложило арест на дорогую недвижимость стоимостью более 130 млн долларов, связанную с Каримовой.

В министерстве заявили, что власти Швейцарии, США, Франции, России и других стран вернули часть имущества Каримовой, «нажитого преступным путем».

Опальная дочь

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Каримова регулярно появлялась на публике до 2013 года, участвовала в политической жизни страны и даже считалась возможной преемницей на посту главы государства, однако затем полностью исчезла из публичного пространства.

Сама Каримова жаловалась в соцсетях, что ее перестали допускать к отцу - тогдашнему президенту Узбекистана. По словам ее родственников, с 2014 года Каримова фактически находилась под домашним арестом.

В 2016 году Ислам Каримов умер. На похоронах его дочь не присутствовала.

В июле 2017 года Каримову арестовали. По версии следствия, Каримова помогла преступной группировке завладеть чужим имуществом на сумму более 1 трлн сум (свыше 14,7 млрд рублей) путем «мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков» и «необоснованного взимания» комиссий с абонентов операторов сотовой связи.

18 декабря 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Позже суд заменил наказание на ограничение свободы на срок пять лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гульнара Каримова - старшая дочь покойного президента Узбекистана - ранее называлась в числе его вероятных преемников

Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом. Кроме того, она была обязана возместить ущерб, нанесенный государству.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Генпрокуратура Узбекистана сообщила об этом лишь двумя годами позже.

Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

Общая сумма причиненного государству ущерба по двум уголовным делам против Каримовой составляет почти 2 млрд долларов.

В ноябре 2016 года Би-би-си беседовала с сыном Гульнары Каримовой Исламом, заявившим, что его мать оклеветали.

По его словам, приписываемые ей активы - в деле фигурирует сумма в 2 млрд долларов - на самом деле ей не принадлежат, притом что многие люди, до сих пор находящиеся у власти в Узбекистане, имеют значительно большие состояния.