Актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере», скончался в возрасте 82 лет

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28 сентября 2023, 12:31 GMT Обновлено 25 минут назад

Актер сэр Майкл Гэмбон скончался в больнице в возрасте 82 лет. Он был наиболее известен как исполнитель роли профессора Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмов о Гарри Поттере.

В заявлении от имени его жены, леди Гэмбон, и сына Фергюса, опубликованном импресарио актера Клэр Доббс, говорится: «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл мирно скончался в больнице после приступа пневмонии. Майклу было 82 года».

Гэмбон родился в Дублине в 1940 году, его отец переехал в Лондон и во время Второй мировой войны служил полицейским в резерве. По окончании войны мать перевезла Гэмбона в Англию.

Гэмбон окончил школу в 15 лет и, в отличие от многих своих сверстников, не получил формального образования в театральной школе, а набирался опыта, выступая в любительских постановках.

Позднее семья переехала в Кент, где в возрасте 16 лет Майкл начал проходить инженерную практику на заводе Vickers Armstrong. Тогда же он стал работать в любительском театре: сначала строил декорации, а затем оказался на сцене, играя небольшие роли в театре «Юнити» и лондонском театре «Тауэр».

Свои первые профессиональные роли он получал не слишком честно, притворяясь более опытным актером, чем был на самом деле. Гэмбон дебютировал в Дублине в небольшой роли в «Отелло». В возрасте 22 лет он впервые вышел на сцену в Вест-Энде.

Автор фото, ARENAPAL Подпись к фото, Гэмбон перешел в Национальный театр под руководством Лоуренса Оливье, где сыграл несколько небольших ролей

Роль в пьесе Артура Миллера «Вид с моста» в 1987 году принесла Гэмбону премию «Оливье» за исполнение роли бруклинского моряка Эдди Карбона.

Среди других ключевых ролей - Галилей в спектакле «Жизнь Галилея» Брехта в Национальном театре в 1980 году и ресторатор, возвращающийся навестить бывшую возлюбленную в пьесе Дэвида Хэйра «Скайлайт», которая принесла ему номинацию на премию «Тони» на Бродвее в середине 90-х годов.

Помимо роли в киноэпопее «Гарри Поттер», основанной на романах Джоан Роулинг, сэр Майкл сыграл французского детектива в сериале «Мегрэ» на канале ITV. Он также известен по роли Филипа Марлоу в сериале Денниса Поттера «Поющий детектив» на Би-би-си.

Гэмбон получил успех в артхаусном фильме Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1989 г.) и затем снялся в нескольких крупных фильмах — «Сонная лощина», «Инсайдер» и «Госфорд-парк».

Подпись к фото, Во время съемок сериала Би-би-си "Borderers" Гэмбону предложили роль Джемса Бонда

Именно во время съемок в телесериале Би-би-си, действие которого происходит в Шотландии XVI века, его заметил Кабби Брокколи и пригласил на пробы в новый фильм о Бонде «На секретной службе ее величества», после того как Шон Коннери решил оставить сериал.

Гэмбон, однако, воспринял предложение без энтузиазма. «У меня нет красивой прически, и я немного толстоват», — сказал он Брокколи, и роль досталась Джорджу Лэзенби.

Затем последовала роль Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. В этой роли сэр Майкл сменил Ричарда Харриса после его смерти в 2002 году.

Сэр Майкл никогда не относился к кино так серьезно, как к театру, даже к роли профессора Дамблдора.

«Я не могу вспомнить ни одного фильма, в котором я снимался, — сказал он однажды. — Ты переходишь от одного к другому, и все они сливаются в единую массу. Гарри Поттера я помню из-за своего костюма: два слоя шелка и ковровые тапочки. Очень удобно».

Автор фото, RONALD GRANT Подпись к фото, Фильмы о Гарри Поттере привлекли к Гэмбону внимание международной аудитории

В 1998 году Гэмбон стал обладателем рыцарского звания за заслуги перед индустрией развлечений.

В 2015 г. он объявил, что уходит со сцены, поскольку ему становится все труднее запоминать реплики. Он попробовал использовать наушник, чтобы слышать подсказки из-за кулис, но это не позволяло ему сосредоточиться собственно на актерской игре.

Однако Гэмбон продолжал сниматься на телевидении и в кино, в том числе в роли рядового Годфри в экранизации «Отцовской армии» в 2016 году, в роли агента Пять в шпионской комедии «Джонни Инглиш наносит новый удар», в очередной шекспировской роли Мортимера в «Полой короне» и в своей последней роли Моисея в фильме «Корделия» в 2019 году.