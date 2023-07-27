Июль станет самым жарким месяцем в истории наблюдений

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Риме, как и во всей Южной Европе, в этом июле стоит испепеляющий зной

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21 минуту назад

До конца июля еще несколько дней, но ученые уже сейчас практически уверены, что он станет самым жарким месяцем на планете за всю историю метеорологических наблюдений.

Некоторые ученые даже полагают, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем на Земле за последние 120 тысяч лет. Они убеждены, что нынешнее потепление, в отличие от доисторических, вызвано деятельностью человечества, в первую очередь — сжиганием ископаемого топлива.

Даже если последние несколько дней этого июля окажутся относительно прохладными, это уже вряд ли помешает ему побить рекорд среднемесячной температуры, установленный в 2019 году.

Нынешний июль с самого начала взял курс на обновление рекорда. 6 июля стал самым жарким днем на планете в истории наблюдений. Затем, как сообщает климатическая служба Евросоюза Copernicus Climate Change Service, были зарегистрированы 23 рекорда среднесуточной температуры. Сразу в нескольких регионах Северного полушария установилась испепеляющая жара.

По предварительным подсчетам ученых, средняя температура на планете в первые 25 дней июля составила 16,95°С. В июле 2019 года средняя температура была 16,63°С.

Доктор Карстен Хауштайн из Лейпцигского университета подсчитал, что июль 2023 года будет на 1,3-1,7 градуса теплее, чем средний июль той эпохи, когда человечество еще не начало массово жечь ископаемое топливо.

«Это будет не только самый теплый июль, но и самый теплый месяц вообще, в смысле средней температуры на планете. Чтобы найти в истории похожие условия на нашей планете, придется заглянуть, возможно, на тысячи, если не десятки тысяч лет назад», — заявил доктор Хауштайн.

Среднемировую температуру вычисляют, закладывая данные со множества метеорологических станций в компьютерную программу, которая их анализирует и создает общую температурную карту: она покрывает весь мир, а не только районы метеостанций.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, «Осторожно! Угроза экстремальной жары» - объявление в Долине смерти в Калифорнии.

Ученые говорят, что в последний раз климат на планете был таким теплым около 120 тысяч лет назад, когда уровень Мирового океана был выше примерно на восемь метров, а на севере Европы жили бегемоты.

Почему погода бьет рекорды

Ученые убеждены, что главная причина потепления — это парниковые газы, которые скапливаются в атмосфере в результате массового сжигания ископаемого топлива.

«Экстремальная погода, которая ударила по миллионам людей в этом июле — это, к сожалению, проявление суровой реальности изменения климата и намек на то, что нас ждет в будущем. Сегодня как никогда очевидна необходимость срочно снизить выбросы парниковых газов. Защита климата — это не роскошь, а необходимость», — говорит генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Эксперты предполагают, что на июле температурные рекорды в этом году не закончатся.

На эффект от парниковых газов сейчас начинает накладываться Эль-Ниньо — периодическое повышение температуры воды в восточной части Тихого океана. Оно еще больше разогреет атмосферу и, возможно, 2023-й или 2024 год станет самым жарким годом в истории наблюдений.

Автор фото, EPA

Жару в последнее время могли усилить еще несколько факторов. Например, до недавнего времени в атмосфере было относительно мало пыли из Сахары. Эти пылинки в какой-то мере отражают солнечное тепло обратно в космос, и их недостаток мог внести небольшой вклад в рекордную жару в североатлантическом регионе.

Кроме того, извержение подводного вулкана в Тонга в 2022 году добавило в атмосферу пара, который, как и углекислый газ, дает парниковый эффект.

Провален ли парижский план?

В 2015 году почти все страны мира подписали Парижское соглашение о климате, в котором обязались не допустить повышения глобальной температуры больше чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

В этом июле этот уровень может оказаться превышен — по сравнению с июлями далекого прошлого — но ученые объясняют, что о провале Парижского соглашения говорить пока рано.