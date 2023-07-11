Прозрачные мыши помогут ученым обнаружить рак на самой ранней стадии

Автор фото, HELMHOLTZ MUNICH Подпись к фото, Особый химический процесс делает все нервы, ткани и органы мыши прозрачными

час назад

Ученые в Германии разработали метод сканирования, позволяющий выявлять ранее не заметные раковые опухоли и таким образом усовершенствовать испытания новых лекарств от рака. Ключевым элементом нового метода стали прозрачные мыши, правда, неживые.

Способ сделать мертвую мышь прозрачной еще в 2018 году открыл профессор Али Эртюрк из исследовательского Центра им. Гельмгольца в Мюнхене, объединяющего сразу 18 научных учреждений.

Для этого из тушки химическим путем удаляется весь жир и пигменты, в результате чего он становится похож на упругую пластиковую игрушку.

Находящиеся внутри органы, кровеносные сосуды и нервные волокна при этом сохраняются неповрежденными, но становятся почти полностью прозрачными. Именно это позволяет ученым изучать процессы, идущие в тех или иных органах, «подкрашивая» их за счет введения специальных антител.

Главное достижение научной группы, которой руководит профессор Эртюрк, в том, что благодаря специально подобранным препаратам они научились «подсвечивать» нужные ткани так, чтобы при сканировании они были видны в мельчайших деталях.

Автор фото, ALI ERTURK/NATURE Подпись к фото, На нижнем (голубом) снимке даже крошечные раковые опухоли видны как белые и розовые точки. На обычном верхнем (белом) скане заметны только крупные опухоли

Не секрет, что новые лекарства часто испытываются на мышах. В данном же случае ученые утверждают, что их метод может совершить настоящую революцию в медицинских исследованиях. Уже в ходе первых экспериментов исследователи смогли выявить раковые опухоли на начальных стадиях формирования.

По словам профессора Эртюрка, это крайне важно, поскольку прежде, чем проводить клинические испытания на людях, лекарства должны показать свою эффективность на мышах.

«Магнитно-резонансное сканирование (MRI) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-сканирование) показывают лишь крупные новообразования, — поясняет он. — Наш метод выявляет опухоль на уровне отдельной клетки».

«Ныне существующие лекарства могут продлить жизнь пациента на несколько лет, но потом рак возвращается. И происходит это за счет разрастания тех самых крошечных опухолей, которые остались незамеченными», - добавляет ученый.

Обычно в лабораторных условиях мышам подсаживают раковые клетки и потом с помощью обычного сканирования следят за ростом опухоли. После этого мышам дают экспериментальное лекарство от рака и вновь сканируют их, чтобы увидеть, как оно действует.

Метод сканирования, разработанный командой профессора Эртюрка, можно применять лишь к мертвым мышам, но он дает четкую картину того, прогрессировала ли опухоль или же лекарство подействовало.

Для этого мышей и делают прозрачными, причем для определения эффективности испытываемого лекарства от рака достаточно всего нескольких мышей.

Автор фото, HELMHOLTZ MUNICH Подпись к фото, Профессор Аль Эртюрк с прозрачной мышью

По словам представителя благотворительного фонда Cancer Research UK Рупала Мистри, предлагаемый уникальный метод сканирования обладает огромным потенциалом, поскольку позволяет лучше понять, как работает наш организм и какие именно процессы нарушаются при возникновении рака.

И хотя изучать таким образом можно лишь тела уже мертвых мышей, метод способен очень много рассказать ученым именно о начальных стадиях развития болезни.