В Индии обрушился мост. 26 человек погибли, многие пропали без вести
По меньшей мере 26 человек погибли и еще несколько считаются пропавшими без вести после обрушения строящегося железнодорожного моста на северо-востоке Индии.
Число жертв уточняется. По данным строительной компании, на обрушившемся участке в момент трагедии находились около 40 рабочих.
Инцидент произошел недалеко от города Сайранг в штате Мизорам.
На месте работают спасатели, им помогают жители близлежащих деревень.
Причина обрушения моста пока не ясна. Государственное железнодорожное управление начало расследование инцидента.
«Пострадавшим оказывается вся возможная помощь», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Семьям погибших правительство намерено выплатить по 200 тысяч рупий (2400 долларов).
Несчастные случаи на мостах в Индии не редкость.
В октябре прошлого года более 140 человек погибли в результате обрушения подвесного пешеходного моста в западном индийском штате Гуджарат.