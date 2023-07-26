Глава китайского МИД уволен, но никто не знает, почему

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Цинь Ган был самым молодым главой МИД коммунистического Китая

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36 минут назад

Цинь Ган, одна из самых заметных фигур в правительстве Китая, восходящая звезда внешней политики Пекина, которого на пост министра иностранных дел стремительно вознес сам Си Цзиньпин, уволен со своего поста.

Слухи о том, что именно послужило причиной почти молниеносного заката политической карьеры Цинь Гана, продолжают будоражить Китай. Это неудивительно, учитывая, что на своем посту Цинь Ган пробыл всего семь месяцев.

Но главная причина, почему граждане страны, а также многочисленные иностранные дипломаты, продолжают обсуждать его падение, заключается в том, что никто за исключением узкого круга партийно-политический верхушки КНР не знает, в чем же он провинился. И провинился ли вообще, учитывая, что поначалу официальная версия озвучивала какие-то проблемы со здоровьем.

На пост министра иностранных дел был назначен предшественник Цинь Гана — Ван И.

Во вторник 25 июля власти ограничились коротким объявлением в государственных СМИ о том, что «высший законодательный орган Китая проголосовал за назначение Ван И министром иностранных дел». Разумеется, это только подлило масла в огонь.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Незадолго до отставки Цинь Ган встречался со своим американским коллегой, главой Госдепа Энтони Блинкеном

Как правило, любые слухи и предположения о высших должностных лицах страны подвергаются в интернете строгой цензуре. То, что на этот раз слухам позволили циркулировать почти без ограничений, оказалось едва ли не большей новостью, чем отставка самого молодого главы внешнеполитического ведомства за всю историю коммунистического Китая.

За последние 10 дней в крупнейшей поисковой системе Китая Baidu произошел резкий всплеск запросов по имени Цинь Ган: их стало больше на 5000%, и теперь судьбой Цинь Гана люди интересуются гораздо чаще, чем некоторыми самыми популярными китайскими знаменитостями.

На прошлой неделе сотрудник Национального университета Сингапура Ян Чун сказал Би-би-си, что отсутствие цензуры заставляет задуматься, есть ли доля правды в слухах о борьбе за власть, коррупции, злоупотреблении властью и служебным положением, или о романтических отношениях.

В результате одним из самых популярных запросов на китайском сайте микроблогов Weibo был поиск информации о жене Цинь Гана и его предполагаемой любовнице.

Личный протеже Си Цзиньпина

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время встречи в Пекине, Китай, 6 апреля 2023 г, Пекин успешно выступил посредником между двумя странами

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Восхождение Цинь Гана на главный пост в Министерстве иностранных дел было практически молниеносным. Он стал одним из самых молодых назначенцев на этот пост в истории страны.

Министром он стал в декабре 2022 года, прораотав менее двух лет в должности посла Китая в США.

До этого он был официальным представителем Министерства иностранных дел и помогал организовывать поездки Си Цзиньпина за границу, что дало ему возможность близко работать непосредственно с китайским лидером и, видимо, произвести на него впечатление.

Поскольку падение Цинь Гана было таким же неожиданным и стремительным, как и его возвышение, по словам Дэниела Рассела, аналитика из Института политики Азиатского общества, «этот эпизод будет воспринят наверху как досадная оплошность. Поскольку как его возвышение, так и его падение приписываются лично лидеру Китая».

Иан Джонсон, старший научный сотрудник по изучению Китая в вашингтонском Совете по международным отношениям, сказал, что история с Цинь Ганом является очередным звеном в цепи «всем известных проблем», с которыми Си Цзиньпин столкнулся в последний год.

Автор фото, MARK R CRISTINO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Рост экономики Китая после пандемии оказался далеко не таким быстрым, как прогнозировалось. Фотография Си Цзиньпина на стене административного здания угольной шахты в провинции Шаньдун

По словам Джонсона, новый постоянный министр иностранных дел, вероятно, будет объявлен Всекитайским собранием народных представителей в марте следующего года. Ван И вернули на прежнюю позицию, скорее всего, для того, чтобы внешнеполитические процессы шли максимально гладко.

«Это даст им время проверить всех, возможно, чуть более тщательно… и назначить кого-то другого», - сказал он.

Но кто бы ни стал будущим министром иностранных дел, окончательную ответственность за внешнюю политику будет нести все равно не он. В китайской политической системе внешняя политика формулируется высокопоставленными партийными чиновниками, которые затем поручают министру иностранных дел ее осуществлять.

Собственно говоря, вернувшийся, возможно временно, на свою прежнюю должность Ван И как раз таким чиновником и был, занимая пост директора аппарата Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая.

Внезапное исчезновение

Автор фото, Ng Han Guan/Pool via REUTERS Подпись к фото, Си Цзиньпин и Ван И. На протяжении почти месяца Ван И вернулся к своим прежним обязанностям без объяснения причины

Цинь Ган был одним из самых известных и самых заметных лиц китайского правительства.

Месяц назад он должен был возглавить делегацию Пекина на саммите АСЕАН в Индонезии, но вместо него отправился Ван И. Официальным объяснением были какие-то проблемы со здоровьем.

Вскоре были перенесены запланированные переговоры между ним и главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, опять же без объяснения причин. Источник Reuters в ЕС тогда сообщил, что Брюссель поставили в известность о переносе переговоров всего за два дня до его предполагаемого прибытия в Пекин.

А на встрече Си Цзиньпина с бывшим президентом Филиппин Родриго Дутерте в прошлый понедельник вместо Цинь Гана опять-таки присутствовал Ван И и несколько других высокопоставленных чиновников министерства.

Автор фото, MAST IRHAM/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Саммит АСЕАН, на который Цинь Ган уже не поехал. Ван И в самом центре, справа от единственной женщины, министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди

Власти же продолжали хранить молчание. Всего за несколько часов до того, как стало известно о его увольнении, пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин на все вопросы о местонахождении Цинь Гана упорно отвечала, что у нее нет никакой информации.

Цинь Ган является одним из самых высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая, который исчез из поля зрения.

В прошлом не раз случалось, что высокопоставленные китайские деятели сначала на долгое время пропадали без объяснения причин, а потом неожиданно появлялись, но уже в роли обвиняемых по уголовному делу.

Но бывало и так, что после исчезновения они снова возникали буквально из ниоткуда на своей прежней должности и без объяснения причин отсутствия.

Собственно говоря, даже сам Си Цзиньпин исчез на две недели незадолго до того, как стал лидером Китая. Это породило слухи, во-первых, о состоянии его здоровья, а во-вторых, — о подковерной борьбе за власть в верхушке Компартии Китая.

Кто заменит Цинь Гана?

Автор фото, Max12Max Подпись к фото, Министерство иностранных дел Китая в Пекине. Кто бы ни стал его будущим главой, можно сказать две вещи: его кандидатуру будут проверять очень тщательно, а внешнюю политику будет определять не он, а КПК

Назначение Ван И на его прежний пост в министерстве вовсе не означает, что он на нем останется. Он – профессиональный дипломат, говорит по-японски (Цинь Ган свободно владеет английским языком), и, как мы видели, уже несколько раз заменял исчезнувшего Цинь Гана на официальных мероприятиях.

Для него возврат в прежнее кресло является своего рода понижением, поскольку в прошлом году он вошел в состав Политбюро компартии Китая и стал главой Комиссии ЦК по иностранным делам.

Наблюдатели расценивают его возвращение как попытку стабилизировать китайскую дипломатию.

«Ван И раньше занимал эту должность. Он явно выступает в качестве пожарного, чтобы загасить разнообразные слухи, или местоблюстителя, которого послали навести на палубе порядок, чтобы внешняя политика Китая шла гладко. Я думаю, что у него это получится, поскольку он — очень дееспособный чиновник», —пояснил Джонсон.

А Рори Дэниелс, старший научный сотрудник Центра анализа Китая, сказал, что назначение Вана «предвещает продолжение стабилизации американо-китайских отношений».

«В преддверии ряда крупных международных встреч Си решил привлечь человека, у которого уже установлены отношения с его зарубежными коллегами. Во времена неопределенности Китай хочет, чтобы на этой должности находился предсказуемый человек с опытом», — отметил он.

Комментарий корреспондента Би-би-си в Китае Стивена Макдонелла

Автор фото, MARK R CRISTINO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Возможно, со временем мы узнаем, что же именно произошло с Цинь Ганом. Но одно можно сказать уже сейчас: на свою прежнюю должность он почти наверняка уже не вернется

Официальное сообщение о том, что Цинь Ган потерял работу, стало в Китае огромной новостью. Однако само оно прозвучало буднично и не содержало никаких подробностей.

Драматический конец полугодового пребывания Циня на посту самого заметного политика КНР на мировой арене сопровождался всего лишь короткой новостью от информационного агентства «Синьхуа», которая была зачитана в главном выпуске вечерних теленовостей.

Он неожиданно исчез около месяца назад, причем причиной отсутствия назывались какие-то проблемы со здоровьем.

Однако по мере того, как время шло, а о нем по-прежнему не было ни слуху, ни духу, все более вероятной представлялась версия, что его наказали за какой-то политический прокол.

Затем соцсети загудели слухами о его романе с телеведущей, внезапно «исчезнувшей» из соцсетей, при том что до этого она была весьма активна.

Естественным образом возникает вопрос: а не связаны ли эти два обстоятельства, и не использовали ли соперники Цинь Гана его «моральную оплошность», чтобы от него избавиться?

Иметь любовниц в Китае закон не запрещает, но при желании это обстоятельство можно истолковать как нарушение партийной дисциплины.

Впрочем, исключать то, что причиной ухода бывшего министра стали какие-то проблемы со здоровьем, тоже нельзя.

Более того, из-за чрезвычайно непрозрачной системы управления КПК ни первую, ни вторую версию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

При этом одним из наиболее интересных моментов является то, что Цинь Гана вроде бы поддерживал сам всемогущий лидер страны.

Именно Си Цзиньпин позвал его в Пекин из Вашингтона, где тот занимал должность посла Китая в США.

Аналитики немедленно начали анализировать его действия в министерском кресле, чтобы понять, останется ли он сторонником так называемой «волчьей дипломатии», которая предполагает яростную защиту китайской позиции, даже если она выливается в оскорбления. Делается это для того, чтобы отвлечь внимание иностранных представителей от существующих в стране проблем.

Когда Цинь Ган был официальным представителем министерства иностранных дел, он был известен своей способностью занимать жесткую позицию, но также и тем, что умел пользоваться своим обаянием.

Цинь Ган свободно говорит по-английски и является заядлым футбольным болельщиком. Ранее в британских газетах были опубликованы снимки, как он болеет за свой любимый «Арсенал».

Возможно, для каких-то партийных чинов его «волчья дипломатия» не была достаточно «волчьей».

Я с ним неоднократно встречался, и он всегда с энтузиазмом защищал свою страну и старался представить ее в наилучшем свете.

Создавалось впечатление, что он как раз и является таким типом современного, образованного слуги партии и народа, в котором КПК отчаянно нуждалась.

Однако теперь его судьба неизвестна, и любые упоминания о Цинь Гане уже удаляются с сайта МИДа.