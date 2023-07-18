Четвероногие и смешные: финалисты конкурса Comedy Pet Photography

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Автор фото, KENICHI MORINAGA/COMEDY PETS

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Организаторы конкурса фотографий домашних животных Comedy Pet Photography объявили финалистов этого года.

«Мы проводим глобальный конкурс смешных фотографий домашних животных, и наша миссия (большое слово) - способствовать повышению осведомленности о проблемах защиты животных и отмечать чрезвычайно ценный вклад, который они вносят в нашу жизнь», – пишут они.

Итоги конкурса подведут 11 августа, а с финалистами можно ознакомиться ниже.

Автор фото, MICHEL ZOGHZOGHI/COMEDY PETS

Подпись к фото,

«Опыт, изменивший жизнь»

Автор фото, MASAYOSHI YAMAMOTO/COMEDY PETS

Подпись к фото,

«Альберт Эйнштейн»

Автор фото, JONATHAN CASEY/COMEDY PETS

Подпись к фото,

«Одуванчик Эдгара»

Автор фото, UDO KRAUSS/COMEDY PETS

Подпись к фото,

«Ты кто?»

Автор фото, KERSTIN LEICHTENMÜLLER/COMEDY PETS

Подпись к фото,

«Мое лицо, когда мой краш говорит «привет»

Автор фото, CHRIS PORSZ/COMEDY PETS

Подпись к фото,

«Лай»

Автор фото, KENICHI MORINAGA/COMEDY PETS

Подпись к фото,

«Штрафной удар»

Автор фото, LANA POLYAKOVA/COMEDY PETS

Подпись к фото,

«Прекрасная пара»

Автор фото, KATIA PILLONEL/COMEDY PETS

Подпись к фото,

«Сон Килиана»

Автор фото, KIM HORSTMANSHOF/COMEDY PETS

Подпись к фото,

«498-й раунд игры в прятки»

Автор фото, FELIX LARCHER/COMEDY PETS

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«Голкипер»

Автор фото, Kazutoshi Ono/Comedy Pets

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«Появление»