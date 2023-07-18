Четвероногие и смешные: финалисты конкурса Comedy Pet Photography

час назад

«Мы проводим глобальный конкурс смешных фотографий домашних животных, и наша миссия (большое слово) - способствовать повышению осведомленности о проблемах защиты животных и отмечать чрезвычайно ценный вклад, который они вносят в нашу жизнь», – пишут они.