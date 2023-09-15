Не ближе 200 метров: суд запретил Луису Рубиалесу приближаться к футболистке Дженни Эрмосо

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Луис Рубиалес со своим адвокатом у здания суда

час назад

Суд Мадрида запретил бывшему президенту испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу приближаться к футболистке Дженни Эрмосо ближе чем на 200 метров.

Это последний поворот в скандале с поцелуем, давшем толчок испанскому движению #SeAcabó («Все кончено») - аналога #metoo.

В конце августа, после победы женской сборной Испании в финале чемпионата мира Рубиалес прямо на трибуне поцеловал в губы нападающую команды Дженни Эрмосо.

По его словам, это было сделано в эйфории победы и с согласия футболистки, но Эрмосо настаивает, что разрешения на подобные действия не давала.

Ее поддержали не только другие футболистки сборной, но и футболисты мужских команд, представители других видов спорта, а также различные движения за права женщин.

Они требовали отставки Рубиалеса, который сначала был полон решимости доказать свою правоту и остаться на посту.

Однако в результате расследования, инициированного ФИФА, и общественного давления 10 сентября он подал в отставку с поста главы федерации и с поста вице-президента исполнительного комитета УЕФА.

Сейчас в его отношении рассматривается уголовное дело о сексуальных домогательствах.

Как развивался конфликт

Луис Рубиалес с самого начала утверждал, что поцелуй был взаимным и сама Эрмосо стиснула его в объятиях и притянула его вплотную к себе.

По его словам, он спросил, можно ли ее чмокнуть, и она ответила «ок».

33-летняя футболистка Дженни Эрмосо заявляет, что это ложь. Она считает себя жертвой неподобающих действий сексуального характера.

Скандал с поцелуем дал новый импульс борьбе за равные права в мировом женском футболе.

С подачи испанских игроков и болельщиков начата компания #SeAcabó, которую уже назвали аналогом движения #metoo, зародившегося несколько лет назад в актерской среде.