Ракета попала в ресторан в Краматорске, среди жертв — дети. Что известно

Автор фото, mvs.gov.ua Подпись к фото, Спасательные работы на месте обрушения ресторана после российского удара

час назад

Россия вечером 27 июня нанесла ракетный удар по центру Краматорска в Донецкой области. Ракета попала в ресторан, где было много людей. МВД сообщило о гибели по меньшей мере девяти человек, среди которых трое детей. Еще 56 человек ранены.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что по городу было нанесено два ракетных удара. Одна из российских ракет попала в здание в центре Краматорска, где находился заполненный посетителями ресторан, вторая — в пригородный поселок Беленькое.

Утром в среду МВД Украины сообщило, что число погибших увеличилось до девяти, среди них три ребенка, ранены 56 человек (в том числе ребенок), семеро спасены из-под завалов. «Продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов», — говорится в сообщении.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин уточнил, что среди погибших три несовершеннолетние девушки — одна 17 лет и две сестры 14 лет.

Автор фото, t.me/kramuo Подпись к фото, Местные власти опубликовали фото погибших 14-летних сестер Аксенченко

Погибли сестры Юлия и Анна Аксенченко, рассказали в управлении образования городского совета.

«В этом году они закончили восьмой класс, а 4 сентября должны были праздновать свои 15-летие. Российская ракета остановила биение сердец двух ангелочков», — сказано в сообщении.

Среди раненых есть трое граждан Колумбии — Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Об этом сообщила Би-би-си организация Aquanta Ucraina. Они встретились за ужином в ресторане с украинской писательницей.

Автор фото, t.me/pgo_gov_ua Подпись к фото, Одна из двух ракет попала в здание, где был расположен ресторан (фото опубликовано в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины)

Офис генпрокурора уточнил, что город был обстрелян не зенитно-ракетным комплексом С-300, как ранее сообщали украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, а двумя ракетами «Искандер».

Досудебное расследование начато по статье о нарушении законов и обычаев войны прокуратурой Донецкой области.

В частном секторе в поселке Беленькое после обстрела ранены пять местных жителей, заявили в областной прокуратуре.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о том, что в числе раненых оказался и ребенок 2022 года рождения. Обстрел произошел около 19:50, когда в ресторане в центре города было много посетителей, в том числе детей.

Автор фото, t.me/pavlokyrylenko_donoda Подпись к фото, Донецкий губернатор Павел Кириленко опубликовал фото разрушенного ресторана (как сообщается, это была пиццерия)

Здание известной в городе пиццерии обрушилось. В этом месте всегда было многолюдно, там часто находились иностранные журналисты и делегации.

Вблизи места попадания одной из ракет были повреждены дома, магазины, кафе и другие заведения. На видео с места событий видны выбитые стекла и разрушения во всех окрестных зданиях.

«Я побежала сюда после взрыва, потому что арендовала здесь кафе… Там все взорвалось, — рассказала агентству Reuters 64-летняя Валентина. — Ни одного стекла, окон или дверей не осталось. Все, что я вижу, — это разрушение, страх и ужас. И это XXI век!»

Автор фото, mvs.gov.ua Подпись к фото, Разрушения на месте прилета ракеты

С помощью кранов спасатели продолжают разбирать завалы постройки разрушенного кафе, они продолжают искать пострадавших.

Краматорск — крупный город и административный центр Донецкой области, другая часть региона оккупирована российскими силами.

Город расположен в 40 километрах к западу от линии фронта. Reuters называет его вероятной ключевой целью российского наступления (с учетом заявленной Москвой цели захватить всю Донецкую область).

Краматорск часто подвергался обстрелам, в том числе удару по железнодорожному вокзалу в апреле 2022 года, в результате которого погибли 63 человека.

Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении, что Россия «заслуживает только одного в результате того, что она сделала — поражения и трибунала».

Россия отрицает нанесение ударов по гражданским объектам в ходе так называемой «специальной военной операции» после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Минобороны России не комментировала удар по Краматорску.