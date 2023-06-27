«Преступление в прямом эфире». Законно ли прекращение дела Пригожина и как в России закрывали дела о мятежах

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час назад

Дело Евгения Пригожина о вооруженном мятеже прекращено, потому что мятежники перестали бунтовать, а конституционный строй не рухнул. Такой вывод следует из сообщения ФСБ об отказе от дальнейшего расследования действий ЧВК «Вагнер» 24 июня, в ходе которых под руководством Пригожина были захвачены российские военные объекты, сбита авиация и погибли летчики.

Искать виновников этих и других преступлений ЧВК «Вагнер» ФСБ, похоже, не собирается. Би-би-си вместе с юристами разбиралась в том, позволяют ли российские законы властям простить Пригожина и как в России обходились с мятежниками после окончания путчей в Москве и вооруженных конфликтов в Чечне.

«Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным? Уголовное дело будет прекращено в отношении него и сам он уйдет в Беларусь», — пообещал в субботу журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пригожин к этому моменту захватил Ростов-на-Дону, штаб Южного военного округа и военный аэродром, а на пути в Москву его подчиненные из ЧВК «Вагнер» сбили несколько российских вертолетов и самолет — экипажи погибли. Пригожин заявлял, что это была самооборона.

Владимир Путин в своих видеообращениях называл эти действия «тяжким преступлением — вооруженным мятежом» и грозил «неминуемым наказанием» тем, кто его готовил. Но в итоге разрешил солдатам и командирам группы «Вагнер» заключить контракт с Минобороны или другими силовыми структурам, вернуться домой или уйти в Беларусь.

Будут ли наказаны виновные, понимавшие, как сказал президент, преступность своих действий, он не уточнил, а фамилию своего давнего соратника Пригожина за эти три дня ни разу не произнес. ФСБ после этого отчиталась, что дело о мятеже, которое спецслужба ранее называла делом Пригожина, прекращено — поскольку мятежники 24 июня сами отказались от дальнейших преступных действий.

Но законно ли это? И были ли в России такие прецеденты?

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Урегулирование мятежа: на кого будут списывать трупы?

ФСБ, согласно сообщению 24 июня на ее сайте, заводила уголовное дело именно в отношении Пригожина — по факту его «призыва к вооруженному мятежу». Генпрокуратура уточняла, что речь шла об «организации мятежа» (ст. 279 УК). За это полагается от 12 до 20 лет колонии. Срока давности для расследования такого преступления нет.

Изначально ФСБ призывала подчиненных Пригожина принять меры по его задержанию. Но после того, как были убиты летчики, а ЧВК «Вагнер» разрешили развернуться и «уйти в Беларусь», на задержании зачинщика мятежа уже никто не настаивал. Но это не означает, что закрывать дело следствие может так же произвольно.

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) разрешает прекратить уголовное преследование в связи с непричастностью фигуранта к совершению преступления, отсутствием самого события преступления или же вменяемого человеку конкретного состава преступления. Первые два основания к Пригожину вряд ли применимы — Генпрокуратура России подтвердила законность и обоснованность возбуждения дела, а сам бунт проходил на глазах у всего мира.

«Очень интересно было бы посмотреть на постановление о прекращении уголовного дела в отношении Е. В. Пригожина. Чем оно (будет) мотивировано? Внезапно обнаружилось отсутствие состава преступления? Или, может быть, вообще события преступления не было, а нам всё показалось и это были съёмки остросюжетного кино? Может быть, проявилось деятельное раскаяние? Мы же не допускаем, что президент может лично прекратить чье-то уголовное дело, это ведь не „вопрос Кремля“»? — иронизировал по этому поводу юрист Григорий Вайпан.

Вопрос, ответ на который мог привести к прекращению дела, заключался в том, был ли поход вагнеровцев действительно «вооруженным мятежом», то есть направлен на цели, указанные в статье 279 УК — свержение или насильственное изменение конституционного строя либо нарушение территориальной целостности РФ. Если мятеж ни одной такой цели не имел, значит именно такого состава преступления в действиях вагнеровцев не было.

Пригожин заявлял, что организовал вооруженный поход на Москву «для демонстрации протеста, а не свержения власти в стране». Протестовал же он и его соратники против требования до 1 июля заключить контракт с Минобороны или распустить ЧВК. Что не отменяет возможности совершения ими преступлений по другим статьям.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай сказал Би-би-си, что законно прекратить такое дело в трехдневный срок просто невозможно. «Преступление фактически совершалось в прямом эфире, все видели его первичные признаки. Чтобы выяснить, было ли оно „вооруженным мятежом“, нужно в любом случае провести расследование — а это опросы, допросы, экспертизы и исследование доказательств. В таких сложных делах расследование может занять как минимум несколько месяцев», — говорит адвокат.

По словам Тая, ФСБ прекратила дело Пригожина, воспользовавшись статьей УК РФ о добровольном отказе от преступления. Но в ней говорится, что если вменяемое человеку преступление не доведено до конца, но он успел совершить преступление по другой статье УК, расследование должно быть продолжено.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Мятеж, измена, удар в спину. Главное из обращения Путина о мятеже ЧВК "Вагнер"", Продолжительность 2,57 02:57 Подпись к видео, Мятеж, измена, удар в спину. Главное из обращения Путина о мятеже ЧВК "Вагнер"

И такие преступления вагнеровцы в ходе бунта со всей очевидностью совершали. «На кого будут списывать трупы? К кому предъявлять имущественные иски за сбитые самолёт и вертолёты, ремонт дорог?» — перечисляет в разговоре с Би-би-си вопросы к следователям Пригожина адвокат, попросивший об анонимности.

Парадокс дела Пригожина, добавляет Тай, заключается в том, что по УК РФ само существование ЧВК — это преступление. Даже если дело о мятеже развалится, Пригожин организовал незаконное вооруженное формирование, которое захватило военные объекты в Ростове-на-Дону, а затем совершило убийства и уничтожение военной техники. То, что они не дошли до Москвы — не основание для прекращения уголовного дела, считает адвокат.

Дополнительные составы преступлений ФСБ должно было расследовать и после обыска Пригожина в Петербурге, где силовики, по его собственному признанию, обнаружили «„Газель“ и два автобуса» наличных денег. Пригожин подтвердил, что много лет платил вагнеровцам и их семьям зарплату и компенсации наличными, и все эти годы власти это устраивало.

Обнаружили силовики и поддельные паспорта с фотографией основателя ЧВК, но другими персональными данными — снимки этих изъятых вещдоков публиковала «Фонтанка». После того как Пригожину разрешили «уйти в Беларусь», эта публикация с сайта издания исчезла.

Медиа-аналитик Василий Гатов сравнил статьи Уголовного кодекса с общеизвестными деяниями Пригожина и вагнеровцев. Он пришел к выводу, что Пригожин за 24 часа «совершил (и даже не отрицал) преступления по примерно 30 статьям УК», включая, кроме уже названных здесь Би-би-си, тяжкие статьи о насильственном захвате власти, бандитизме и госизмене. Но Пригожин за те же 24 часа выторговал себе полное прощение и право «уйти в Беларусь». «Урегулирование мятежа — это потрясающий новояз», — оценил решение властей Гатов.

Пригожин фактически уже заработал пожизненный срок, считает адвокат, который говорил с Би-би-си анонимно. ФСБ же, по его словам, просто закрыла дело на основании того, что вагнеровцы прекратили применять оружие, так и не приступив к свержению или изменению строя. Фактически амнистировав Пригожина вместе с его многотысячным войском.

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Амнистия для организаторов мятежей и пацифистов

«Амнистия для убийц и организаторов мятежей — это безумие», — заявлял глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников, но было это не во время войны с Украиной, а в 2006 году. Тогда власти в очередной раз объявляли амнистию для боевиков в Чечне, отказавшихся от участия в незаконных вооруженных формированиях. Такие амнистии объявляли неоднократно с 1990-х годов, однако изначально они буксовали потому, что силовики продолжали преследовать амнистированных чеченцев.

Как правило, фигуранты дел о «вооруженном мятеже» и по другим террористическим и экстремистским статьям под амнистию не подпадают. Но такие прецеденты все же есть — в 2003 году в честь принятия чеченской Конституции была объявлена амнистия, которая позволяла не возбуждать дела и прекращать преследование сложивших оружие боевиков, которых обвиняли в «вооруженном мятеже».

В 2013 году Путин внес в Госдуму проект другой амнистии — в честь 20-летия российской Конституции. Там статья о мятеже под амнистию уже не попала, и у самого известного фигуранта дела о вооруженном мятеже Владимира Квачкова шансов на освобождение не было.

В 1994 году Госдума объявила специальную амнистию для мятежников. Она называлась «экономической и политической» — и была прямо направлена на прекращение уголовных дел против участников путча ГКЧП 1991 года и защитников в 1993 году Белого дома, где после роспуска Борисом Ельциным забаррикадировался мятежный Верховный совет.

Би-би-си обнаружила, что в актуальную повестку Госдумы на июль сейчас включены проекты постановлений о новой амнистии. Она рассчитана в том числе на участников боевых действий в Украине и обладателей госнаград. Пригожин во время войны стал носить звезду, похожую на знак героя России. Присваивал ли ему эту награду Путин, неизвестно.

Амнистию коммунисты предлагают провести «в связи со 100-летием образования СССР», которое они отмечали в декабре. Еще в начале прошлого года и войны с Украиной они предлагали объявить весь военный 2022 год в России годом празднования столетия СССР как «главного двигателя борьбы за всеобщий мир и разоружение» и «спасителя человечества от развязывания третьей мировой войны». Но комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во главе с тем же Павлом Крашенинниковым идею празднования не поддержал.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Путь Пригожина: как он не дошел от Ростова до Москвы", Продолжительность 11,08 11:08 Подпись к видео, Путь Пригожина: как он не дошел от Ростова до Москвы

В пояснительной записке амнистия объясняется необходимостью облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины. Хотя понятно, что она в случае одобрения Госдумой могла бы стать инструментом пополнения воюющих в Украине подразделений.

Одновременно проект амнистии предусматривает освобождение политзаключенных, подозреваемых и обвиняемых по массовым протестным делам — для «консолидации общества и национального примирения» в условиях «сложной геополитической обстановки». На амнистию, если она будет принята, смогут рассчитывать даже фигуранты дел о призывах к экстремистской деятельности, нарушении правил пикетирования и проведения митингов, оскорблении чувств верующих, и наиболее легких составов массовых дел о фейках, участии в массовых беспорядках и деятельности нежелательной организации.