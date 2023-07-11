Скандал с интимными фото: против ведущего Би-би-си выдвинуты новые обвинения. Полиция проводит расследование

Автор фото, PA Media Подпись к фото, У входа в здание Би-би-си расположились журналисты, в том числе и репортеры Би-би-си, надеявшиеся задать вопросы главе корпорации

час назад

Би-би-си получила информацию о том, что ее ведущий, оказавшийся в центре скандала с интимными фотографиями подростка, мог угрожать еще одному молодому человеку, с которым хотел встретиться.

Молодой человек (его пол не раскрывается из соображений охраны права на частную жизнь, это может быть парень или девушка) рассказал отделу новостей Би-би-си, что в 20 с небольшим лет впервые познакомился с этим ведущим на сайте знакомств.

По его словам, ведущий всячески побуждал его согласиться на личную встречу, но она так и не состоялась.

Когда молодой человек намекнул в соцсети, что может раскрыть имя этого сотрудника Би-би-си, тот стал отправлять ему оскорбительные сообщения, содержавшие ругательства.

Молодой человек сказал, что его пугала известность ведущего и то, какой властью тот мог обладать. Он отметил, что был напуган угрозами, и страх этот не прошел.

Этот молодой человек не имеет никакого отношения к другому, из-за которого разгорелся скандал после публикации в британском таблоиде Sun.

Би-би-си связалась с адвокатом ведущего, но пока никаких объяснений не получила.

Би-би-си видела сообщения, содержащие угрозы, отправленные с номера телефона, принадлежащего ведущему, о котором идет речь.

Следует отметить, что молодой человек, говоривший с отделом новостей Би-би-си, не подавал жалобу в отдел внутренних расследований, который занимается подобными делами.

Тем не менее эти новые обвинения в столь агрессивном поведении известного ведущего вызывают новые вопросы.

Рационально ли сохранять анонимность?

Автор фото, Paul Ellis/PA Wire Подпись к фото, Премьер-министр Британии Риши Сунак, находящийся на саммите НАТО в Вильнюсе, сказал, что обвинения, выдвинутые против ведущего Би-би-си очень серьезные. Он не стал отвечать на вопрос, воспользуется ли он своим правом назвать его имя

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не знает, воспользуются ли члены Палаты общин так называемой парламентской привилегией для того, чтобы обнародовать имя ведущего.

Парламентская привилегия дает депутатам неограниченную свободу слова во время парламентских дебатов. Это означает, что они могут называть любые имена, в том числе людей, чья личность держится в тайне, не опасаясь судебного преследования.

Он сказал, что правительство «уверено в том, что Би-би-си тщательно и быстро расследует это дело».

Тем временем бывший председатель специального Комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, сказал, что по-прежнему остаются вопросы относительно реакции Би-би-си на обвинения против ее ведущего сразу после того, как руководству корпорации стало о них известно.

Член палаты общин от консервативной партии Дэмиен Коллинз сказал в интервью радио Би-би-си, что «руководство корпорации почти ничего не делало до тех пор, пока эта история не попала в прессу», и только потом приняло какие-то меры.

Он также отметил, что «не исключено, что сохранять анонимность ведущего более не рационально», тем более, если человек, о котором идет речь, давно не появлялся в эфире, и все инсайдеры знают, о ком идет речь.

Интервью Генерального директора Би-би-си Тима Дэви

Подпись к фото, Генеральный директор Би-би-си Тим Дэви дал интервью Радио4 Би-би-си

Во вторник Генеральный директор Би-би-си Тим Дэви дал интервью журналистам своей корпорации, в котором признал, что она должна исправить ошибки и реагировать на обвинения, выдвинутые против ее сотрудников, сразу же, когда о них становится известно.

Он также отметил, что, хотя, обвинения в ненадлежащей реакции на поступившую жалобу, безусловно, вредят репутации Би-би-си, он считает, что корпорация придерживается правильной политики, балансируя между своим долгом соблюдать права сотрудников на частную жизнь и необходимостью отвечать на серьезные обвинения.

На вопрос, знает ли он о том, что ведущий оплатил юридические счета первого молодого человека, который 10 июля заявил, что между ним и ведущим не было ничего противозаконного, Дэви ответил, что он не в курсе и не думает, что это тот вопрос, на который корпорация должна отвечать.

Он также добавил, что на настоящий момент внутреннее расследование Би-би-си приостановлено, дабы не мешать проведению полицейского расследования.

Подпись к фото, Подпишитесь на нашу имейл-рассылку и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Почему полиция попросила Би-би-си приостановить внутреннее расследование?

Корреспондент Би-би-си по юридическим вопросам Доминик Кашиани считает, что самой важной новостью на сегодняшний день является просьба полиции к руководству корпорации приостановить внутреннее расследование.

Это связано с тем, что полиция хочет без помех установить, есть ли в этом деле доказательства о совершении уголовного преступления.

Это, по словам Кашинани, означает, что полиция считает совершение уголовно наказуемого преступления весьма вероятным, и что ей требуется время на то, чтобы собрать показания и свидетельства, которые могут быть использованы в суде.