Америка избежала дефолта, но рейтинг ей снизили. Долги США больше не самые надежные?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Чем ниже рейтинг, тем дороже кредиты и тем медленнее растут бизнес, сельское хозяйство, госинвестиции и уровень жизни

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33 минуты назад

США неожиданно лишились наивысшего кредитного рейтинга, когда казалось бы все проблемы с рукотворным дефолтом позади, а экономика растет быстрее всех ожиданий. Почему рейтинг вдруг снизили, и чем это грозит крупнейшей мировой экономике — главному заемщику и кредитору на планете?

Решение рейтингового агентства Fitch понизить рейтинг США с «ААА» до «АА+» вызвало негодование в Вашингтоне и озадачило экспертов, но никак не повлияло на цены американских облигаций. Рынки полностью проигнорировали эпохальное событие.

Fitch поставило рейтинг под сомнение еще весной, когда США уперлись в потолок госдолга, поскольку оппозиция не давала Белому дому увеличивать обязательства выше уже накопленной астрономической суммы в 31,4 трлн долларов. Республиканцы и демократы в последний момент договорились и в очередной раз отвели угрозу финансовой катастрофы, за которой неизбежно последовал бы экономический кризис не только в Америке, но и во всем мире.

Все забыли об этой истории и вернулись к прежним заботам. Но не Fitch.

Присмотревшись за время переоценки рейтинга к тому, что происходит в США, агентство сочло спор о потолке госдолга симптомом глубинных проблем и пришло к выводу, что дальше будет только хуже, и потому высшего рейтинга Америка не достойна.

«Понижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение ситуации с бюджетом в ближайшие три года, высокий и растущий госдолг, а также ухудшение качества госуправления в последние два десятилетия, что неоднократно приводило к спорам о потолке госдолга, которые разрешались в последнюю минуту», — вынесло неутешительный вердикт рейтинговое агентство.

Минфин США возмутился такой оценкой.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Американская экономика растет лучше прогнозов, инфляция снижается, а число рабочих мест увеличивается. Объявление о найме в окне магазина в США

«Я категорически не согласна с решением Fitch и считаю его совершенно необоснованным, — сказала министр финансов Джанет Йеллен. — Ошибочные оценки основаны на устаревших данных и не отражают успехов, которых мы добились за последние два с половиной года, в том числе в госуправлении».

Так же думает тот, кто занимал ее должность ровно 20 лет назад, то есть еще до того как, по мнению Fitch, начало деградировать госуправление в США. Ларри Саммерс, бывший министр финансов, а ныне профессор экономики в Гарварде и комментатор Bloomberg, назвал снижение рейтинга «абсурдным».

«Ни один серьезный кредитный аналитик не придаст этому никакого значения, — сказал он. — Вряд ли Fitch располагает какой-то новой полезной информацией о происходящем. Данные за последние пару месяцев показывают, что ситуация в экономике развивается лучше, чем все думали. А это хорошо для кредитоспособности США».

Не первый раз

США уже лишались наивысшего кредитного рейтинга. Правда, только от одного из «большой тройки» рейтинговых агентств. Так что формально Америка входила в элитную группу стран с рейтингом «ААА». Но вот теперь она вылетела из нее.

В десятке суверенных заемщиков с наивысшим рейтингом хотя бы от двух агентств остались Австралия, Германия, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Швейцария и Швеция.

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Первый раз рейтинг США понижало S&P при Бараке Обаме после финансового кризиса. За прошедшие годы качество госуправления в США снизилось еще сильнее, а долги выросли, поэтому Fitch тоже решило снизить рейтинг

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Кредитный рейтинг важен, потому что на него ориентируются те, кто дает в долг странам и компаниям. Чем ниже рейтинг — тем выше риск и меньше желающих давать в долг. А следовательно, растет стоимость заемных средств.

Ведущее рейтинговое агентство Standard & Poor’s лишило США высшей оценки еще в 2011 году.

Тогда едва отгремел начавшийся в Америке мировой финансовый кризис, и все были на нервах. Республиканцы в очередной раз сцепились с демократами по поводу архаичного потолка госдолга, и обе стороны повышали ставки до последнего. У инвесторов не выдержали нервы — на рынках началась паника.

S&P сочло, что политическая игра в дефолт зашла слишком далеко, — и понизило рейтинг США. Он остался экстремально надежным, всего на одну ступень ниже наивысшего, но все равно неприятно.

Два других агентства — Moody’s и Fitch — оценку кредитоспособности США не изменили, поскольку споры между политиками фундаментально не подрывали способность США наращивать экономику, печатать деньги и платить по долгам. На том всё и затихло.

Ничего лучше пока не придумали

И вот теперь Fitch решило последовать примеру S&P. Аналитики и эксперты пожали плечами.

В отличие от 2011 года, ситуация в экономике намного стабильнее, ставки растут, цены активов укрепляются, отмечает главный стратег по фондовым рынкам одного из крупнейших американских банков Wells Fargo Крис Харви.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Министр финансов Джанет Йеллен уверена, что американская экономика достойна высшей оценки

Более того, Fitch еще в мае поместило рейтинг США в список на пересмотр с возможностью понижения, так что сюрприза не вышло. Да и статус Fitch как уважаемого, но младшего партнера S&P и Moody’s по «большой тройке» смягчает последствия его решения, говорится в аналитической записке Wells Fargo, которую цитирует газета FT.

Рынки и вправду не отреагировали на понижение рейтинга. Распродажи американских активов не случилось.

Все потому, что у долгов крупнейшей в мире экономики и главной военной державы планеты особый статус. Крупным инвесторам, включая пенсионные и суверенные фонды вроде норвежского или саудовского, просто нечем заменить американские госбумаги в своих портфелях, и решение пары агентств пересмотреть их рейтинг никак этому статусу не угрожает

«Никакой новой информации из сообщения Fitch мы не почерпнули, — написал Мэтт Левин, ранее юрист и инвестбанкир Goldman Sachs, а теперь — финансовый обозреватель Bloomberg. — Когда снижение рейтинга обсуждали в мае, я перерыл все нормативы — требования к капиталу банков и страховых компаний, к залогам под рефинансирование и так далее. Потом мне стало скучно».