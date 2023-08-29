Пригожина и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли в «закрытом режиме»

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27 минут назад

Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила, что прощание с ним «состоялось в закрытом формате» и что «желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище».

Ранее на Северном кладбище похоронили одного из ближайших соратников главы ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова с позывным «Ровер».

Приготовления к похоронам сотрудников ЧВК, находившихся на борту разбившегося в Тверской области самолета Пригожина, проходили на нескольких кладбищах Петербурга со вчерашнего дня, однако Пороховское кладбище среди них не упоминалось.

В течение всего дня журналисты следили за перемещениями траурных кортежей по Петербургу, однако точной информации о том, где и когда будет похоронен Пригожин, не было.

На Пороховском кладбище сообщили MSK1, что похоронили Пригожина около 13 часов дня. «Так пожелали родственники», — ответили на кладбище на вопрос MSK1 о том, почему о месте похорон ранее не сообщалось.

Пригожина похоронили рядом с его отцом, рассказали в администрации кладбища телеканалу «Дождь» (внесен в реестр «иноагентов» и объявлен в России нежелательной организацией).

Воинский почестей, которые были положены Пригожину как Герою России, судя по всему, во время похорон не было. Издание «Агентство» со ссылкой на сотрудника кладбища пишет, что на похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме.

«Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел. Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного, просто вип-похороны», — сказал собеседник издания.

Пороховское кладбище находится на Охте — в северо-восточной части Петербурга и считается полузакрытым. Там хоронят в родственные могилы, кроме того есть подготовленные урновые участки и колумбарная стена.

Кладбище было открыто возле порохового завода при церкви Ильи Пророка в ХVIII веке. Исторически там хоронили рабочих расположенных в округе заводов, чиновников, купцов и военнослужащих, однако элитных захоронений не было. На кладбище есть братские захоронения периода Великой Отечественной войны и могилы погибших в блокаду жителей Ленинграда.

Похороны Чекалова

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На похоронах Чекалова, в отличие от Пригожина, журналисты побывать успели, хотя и столкнулись с препятствиями — их не подпускали к процессии и не давали снимать фото и видео.

Корреспондент «Север.Реалии» (издание в реестре «иностранных агентов»), который следил за происходящим на Северном кладбище, рассказал Би-би-си, что один из пришедших на похороны мужчин угрожал, что если журналисты не откажутся снимать «по-хорошему», то может быть «по-плохому», поскольку «полиции на кладбище нет».

По оценкам корреспондентов «Ротонды» и «Бумаги» (в реестре «иноагентов»), к церкви, где проходило отпевание Чекалова, пришли около сотни человек. «Ситуация там сейчас очень массовая», — отмечало издание «Фонтанка».

Всего в катастрофе с бизнес-джетом Пригожина погибли 10 человек. Как сообщала Росавиация, в списке пассажиров помимо Пригожина и Чекалова были командующий ЧВК Дмитрий Уткин, охранники Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев, а также гражданские пилоты Алексей Левшин и Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Автор фото, MR7 Подпись к фото, На прощание с Чекаловым на Северном кладбище принесли его награды

Автор фото, FONTANKA

Как писала Би-би-си, 47-летний Валерий Чекалов возглавлял в Петербурге компании, связанные с Пригожиным. Он был включен в украинские и американские санкционные списки.

Чекалова называли заместителем Пригожина в ЧВК «Вагнер», отвечавшим за транспортную логистику, отмечает «Ротонда».

В 2011-2018 годы Чекалов руководил (а в 2016-2017 годы и формально владел) петербургской компанией «Коллектив-Сервис». В 2012 году эта компания стала одной из близких Пригожину структур, получивших подряд на поставку питания для армии по контракту с «Военторгом» Минобороны.

Чекалов также возглавлял созданную в 2014 году компанию «Нева» и владел половиной активов этой компании. Дочкой «Невы» была компания «Евро Полис», с 2017 года ее филиал действует в Сирии в Сирии, а уставный капитал компании вырос с 10 тыс. рублей до 3 млн рублей. В то время компания могла получить право на охрану и разработку месторождений нефти и газа в Сирии, писала «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго России.

«Евро Полис» с 2021 года находится под санкциями Евросоюза.

Бизнес-джет Пригожина разбился под Тверью 23 августа, на его борту было 10 человек, все они погибли. Как сообщали СМИ, тела погибших сильно пострадали и не поддавались визуальному опознанию. 27 августа Следственный комитет сообщил, что результаты молекулярно-генетических экспертиз показали, что личности погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку в полетном листе.