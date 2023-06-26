Российский дипломат покинул строительный вагончик в Канберре после решения Верховного суда

Автор фото, EPA Подпись к фото, На этом участке должно было появиться новое здание российского посольства, но из-за войны в Украине австралийские власти решили, что иметь российских дипломатов рядом с парламентом страны слишком опасно

час назад

Российский дипломат, проживавший в строительном вагончике на участке, отведенном под строительство нового здания российского посольства в Австралии, уехал после того, как суд постановил, что у Москвы нет прав на эту землю.

15 июня Австралия отменила аренду России на строительство нового посольства, сославшись на национальную безопасность: появление этого здания совсем недалеко от парламента открывало возможности для электронного шпионажа.

Кремль заявил, что этот шаг Канберры отражает антироссийские настроения австралийских властей.

Российский дипломат выехал из вагончика только после судебного решения. Полиция же не могла его задержать, поскольку на него распространялся дипломатический иммунитет. В понедельник Высокий суд Австралии отклонил апелляцию России о сохранении участка.

Как сообщает Австралийская радиовещательная корпорация АВС, премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что его правительство приветствует решение Верховного суда, добавив, что ожидает от Москвы выполнения судебного решения.

Автор фото, Thinkstock Подпись к фото, Со спорного участка хорошо виден шпиль на здании парламента Австралии

Отношения между Москвой и Канберрой резко ухудшились после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Австралия является одним из крупнейших не входящих в НАТО союзников Украины и поставляет ей помощь, включая боеприпасы, военные машины и разведывательные беспилотники.

Кроме того, она присоединилась к санкциям против России, запретив, в том числе, экспорт алюминиевых руд.

«Какой-то тип на поляне». Зачем российский дипломат в Австралии поселился в строительном вагончике 23 июня 2023

В июне федеральное правительство Австралии поспешило принять закон, прекращающий аренду Россией земли, прилегающей к зданию парламента в Канберре, сославшись на возможную угрозу национальной безопасности.

Законопроект был представлен министром внутренних дел Клэр О’Нил, заявившей, что это простой законодательный акт, касающийся конкретного участка земли в Канберре и прекращающий действие договора об аренде.

Энтони Альбанезе призвал российское правительство прислушаться к решению Верховного суда и покинуть спорный участок.

«Суд ясно дал понять, что в настоящее время нет никаких юридических оснований для продолжения присутствия России на этом объекте, и мы ожидаем, что Российская Федерация будет действовать в соответствии с решением суда», — сказал он.

Россия подала иск в Верховный суд Австралии, заявив, что новый закон не соответствует Конституции и должен быть признан недействительным.

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Российский дипломат покидает спорный участок после решения Верховного суда

Россия получила право на аренду участка в 2008 году по соглашению с Национальным столичным управлением. В соответствии с этим соглашением, она должна была завершить строительство нового здания в течение трех лет.

Но посольство сначала сослалось на спор с первоначальным застройщиком, а затем на проблемы, возникшие в результате пандемии COVID-19.

В прошлом году Национальное столичное управление пыталось расторгнуть договор аренды на том основании, что соглашение не было выполнено.

Однако Федеральный суд постановил, что аренду расторгать нельзя.