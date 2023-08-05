Шевченко снова на поле. Звезды мирового футбола сыграли матч в Лондоне, чтобы поддержать Украину
Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко и защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко возглавили «синюю» и «желтую» команды во время благотворительного футбольного матча Game4Ukraine, который состоялся в субботу вечером на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж».
Перед началом игры певица Джамала исполнила гимн Украины, а затем к игрокам и зрителям обратился президент Украины Владимир Зеленский.
После этого игроки и зрители почтили память погибших в результате российского вторжения минутой молчания.
На 24-й минуте матч ненадолго прервали, чтобы вспомнить о дате начала войны – 24 февраля 2022 года.
«Стэмфорд Бридж» — стадион лондонского клуба «Челси», за который несколько лет играл Шевченко.
К Зинченко и Шевченко, бывшему нападающему сборной Украины и киевского «Динамо», присоединились другие футбольные звезды современности и прошлого.
В числе прочих на поле вышли партнер Шевченко по «Динамо» Сергей Ребров, а также Жерар Пике, Патрик Виейра, Петр Чех и Джанфранко Дзола.
В числе игроков также был украинец Михаил Мудрик, недавно купленный клубом «Челси».
Матч закончился вничью: со счетом 2-2.
Команда Шевченко – в синей форме, а команда Зинченко – в желтой.