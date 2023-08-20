Аппарат «Луна-25» столкнулся с Луной и разбился

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8 минут назад

По сообщению «Роскосмоса», российский автоматический модуль перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны.

Как сообщает «Роскосмос», 19 августа в соответствии с программой полета «Луны-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты аппарата.

Около 14:57 мск связь с «Луной-25» прервалась.

Поиски аппарата 19 и 20 августа результатов не дали.

Как сообщает "Роскосмос", в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.