Аппарат «Луна-25» столкнулся с Луной и разбился
По сообщению «Роскосмоса», российский автоматический модуль перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны.
Как сообщает «Роскосмос», 19 августа в соответствии с программой полета «Луны-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты аппарата.
Около 14:57 мск связь с «Луной-25» прервалась.
Поиски аппарата 19 и 20 августа результатов не дали.
Как сообщает "Роскосмос", в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.
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