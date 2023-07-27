Охота на женщин без хиджаба: на улицы Ирана вернулась полиция нравов

Автор фото, NurPhoto

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50 минут назад

На улицы иранских городов вернулся «Назидательный патруль», исламская полиция нравов, которая в первую очередь следит за соблюдением дресс-кода женщинами. Неподчинение грозит арестом, штрафом и прочими неприятностями.

17 июля суд города Варамин поставил молодую женщину перед выбором: либо она отправляется в тюрьму, либо соглашается в течение месяца совершать процедуру омовения покойников на крупнейшем в стране кладбище Бехеште-Захра рядом с Тегераном, где число погребений может достигать 150 в день.

Правонарушение заключалось в том, что женщина ехала без хиджаба в собственной машине. О приговоре написали иранские СМИ в изгнании и общественные активисты.

Другую женщину, врача по профессии, суд в Тегеране обязал 270 часов убираться в помещениях МВД или отправиться в тюрьму на два месяца.

Подобно тому, как в Советском Союзе диссидентам ставили диагноз «вялотекущая шизофрения», единственным симптомом которой было несогласие с политической системой, у женщин, отказывающимся носить хиджаб, диагностируют «антисоциальное расстройство личности», единственным симптомом которого являются непокрытые волосы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Представитель полиции нравов изучает женщину, сидящую в машине

На прошлой неделе иранский портал Vokalapress рассказал еще об одном подобном случае, когда отказ от ношения хиджаба был назван «заразным психическим заболеванием, вызывающим сексуальную распущенность».

Подсудимую, юриста, обязали самостоятельно оплатить консультации у психиатра, принести справку о выздоровлении и запретили покидать страну на два месяца.

В преддверии годовщины протестов

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Протесты в прошлом году были самым масштабным выступлением против иранской власти со времен Исламской революции 1979 года

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В минувшие выходные представитель МВД Ирана Саид Монтазеролмахди заявил, что «Назидательный патруль» возобновляет работу, чтобы «выявлять, предупреждать и наказывать людей, которые, к сожалению, продолжают игнорировать исламский дресс-код».

Полиция нравов приостановила деятельность после массовых протестов, вызванных смертью молодой женщины Махсы Амини.

Амини была арестована полицией нравов в сентябре прошлого года за неправильное ношение хиджаба и скончалась, как утверждают ее родные и активисты, после избиения. Власти продолжают утверждать, что она умерла от сердечного приступа.

Общественная реакция на ее смерть явно застала власти врасплох. На протяжении двух месяцев по всему Ирану проходили массовые протесты под девизом «Женщины, жизнь, свобода», на которые молодые иранки выходили без головных уборов.

Акции солидарности прошли по всему миру, а в самом Иране к ним присоединились представители социальных и политических элит, которые ранее по этому вопросу никак не высказывались.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Протесты против иранских властей в столице Мексики в декабре 2022 года. Выступления прошли во многих странах мира

Протесты были жестко подавлены властями. Правозащитные организации заявляли, что более 500 демонстрантов было убито и около 20 тысяч арестовано.

Позднее сообщалось, что духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал часть заключенных, но только при условии письменного раскаяния с их стороны и отсутствия у властей претензий в связи с другими нарушениями.

Несмотря на явное недовольство консервативных кругов общества и сторонников жесткой линии, многие женщины даже после подавления демонстраций не перестали ходить с непокрытой головой.

Многочисленные видео в соцсетях были наглядным свидетельством того, что женщин без хиджабов на улицах становилось все больше.

Какое-то время власти закрывали на это глаза, но потом решили вернуть полицию нравов.

Незадолго до этого, в апреле 2023 года они начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, чтобы идентифицировать женщин, нарушающих дресс-код.

Как и прежде, патрули иранской полиции нравов будут передвигаться пешком и на автомобилях.

Истребить на корню

Автор фото, EPA Подпись к фото, Столкновения студентов с полицией в прошлом году

Похоже, приближающаяся годовщина гибели Махсы Амини заставила иранские власти максимально закрутить гайки, дабы полностью отбить у либерально настроенных граждан любое желание снова выходить на улицы.

В июне, в самый разгар летней сессии один из наиболее престижных вузов в стране, Университет имени Алламе Табатабаи в Тегеране, заявил, что студентки в обязательном порядке должны носить хиджаб, закрывающий голову, лоб, подбородок и грудь.

Если они это требование проигнорируют, их не допустят к сдаче экзаменов и не станут проверять курсовые работы.

Студенты, однако, не смирились с этими требованиями и устроили сидячую акцию протеста, писала Washington Post. Прибывшие на место сотрудники сил безопасности разбили одному из студентов голову. Видео инцидента появилась в интернете и вызвало новую волну гнева, которая распространилась и на другие учебные заведения.

В частности, в Университете искусств Тегерана администрация временно отстранила от занятий 40 студенток, пригрозив, что вообще исключит их, если они не будут соблюдать исламский дресс-код.

На что способна полиция нравов?

«Назидательный патруль» может сделать предупреждение, забрать в участок для проведения беседы или арестовать на несколько суток. Не только женщин, но и мужчин, например, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как правило, в прошлом задержанных отпускали в тот же день после беседы, хотя регулярно сообщалось о применении насилия к задержанным и нарушении их прав.

Если дело поступит в суд, там человека уже могут приговорить к тюремному заключению на месяцы или даже годы.

Суд может обязать пройти курсы перевоспитания, выписать штраф, лишить доступа к банковским счетам, запретить поездки, отстранить от соцсетей, конфисковать личный транспорт или отправить на общественные работы.

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи уже пригрозил женщинам «беспощадным преследованием» за появление на публике без хиджаба, хотя в полиции попытались смягчить риторику, сказав, что нарушающих дресс-код ждет устное предупреждение, а в суд дела будут передавать лишь в случае злостных нарушений.

Все это делается во имя «укрепления семьи», «социальной сплоченности» и «общей безопасности общества».

Водителям такси, хозяевам баров и ресторанов, а также руководителям предприятий, которые допускают женщин к работе в офисах, настоятельно рекомендуют требовать от них ношения хиджаба. В противном случае гарантированы неприятности, вплоть до принудительного закрытия.

На корпоративе без хиджаба

На днях сообщалось, что иранские власти закрыли один из офисов интернет-магазина Digikala и обратились в суд из-за размещенной на сайте компании фотографии с корпоративного мероприятия, на котором некоторые сотрудницы были без хиджаба.

Digikala считается одним из наиболее перспективных стартапов Ирана, который даже прозвали «иранским Amazon». Западные санкции против Ирана фактически отрезали его мировой онлайн-торговли, что послужило росту популярности таких площадок, как Digikala.

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Какие именно обвинения выдвинули против компании или ее сотрудников – неизвестно. Власти лишь говорят, что дело возбуждено, но не сообщают подробностей.

То, что власти нацелились на компанию, которая является одним из главных онлайн-ритейлеров страны, говорит о том, что они готовы на эскалацию усилий и по принуждению женщин к строгому соблюдению дресс-кода, и по предотвращению массовых выступлений.

В похожем ключе на этой неделе высказался и представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что нападение на Digikala посылает четкий сигнал иранской молодежи: режим не остановится ни перед чем, чтобы контролировать женщин и девушек страны. С этой целью он готов даже уничтожить свои собственные стартапы. Подобное поведение оказывает невероятно негативное влияние на перспективы начинающих предпринимателей Ирана, и неудивительно, что так много молодых людей в Иране призывает к переменам или решает покинуть страну», – сказал он.

Запрет кинофестиваля

22 июля иранские власти запретили проведение фестиваля Иранской ассоциации короткометражных фильмов (ISFA), который должен был пройти в сентябре.

Причиной стала официальная афиша, на которой была изображена актриса Сьюзан Таслими, сыгравшая в фильме 1982 года «Смерть Йездигерда».

В картине рассказывается о последнем правителе династии Сасанидов, когда население исповедовало главным образом зороастризм, поэтому хиджаба на актрисе нет.

Более того, обязательное ношение хиджаба в Иране было введено только в апреле 1983 года, уже после того, как фильм был снят.

«Это изображение относится к сцене [...] в фильме, который был снят до того, как ношение хиджаба стало обязательным. Учитывая нынешнюю чувствительность к снятию хиджаба, публикация афиши противоречит общественным интересам», - заявил представитель Министерства культуры и исламской ориентации Ирана.

Охота на знаменитостей

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тегеран, 16 июля 2023 г. В этот день полиция нравов снова вышла на улицы

Неделю назад известная иранская актриса Афсане Байеган была приговорена судом к двум годам тюрьмы условно за то, что появилась на публике в шляпе, а не в хиджабе. В дополнение суд обязал ее пройти терапию для лечения «антисемейного расстройства личности».

Другой актрисе, Азаде Самади, также велели пройти похожий курс, а также запретили полгода пользоваться соцсетями.

Их коллеге Лейле Болукат вынесли еще более суровый приговор - четыре месяца тюрьмы, запрет сниматься и вести аккаунты в соцсетях на два года.

В июне 42-летней Болукат было предъявлено обвинение в «нанесении ущерба общественной морали и целомудрию путем снятия хиджаба и публикации фотографий в ее личных аккаунтах в социальных сетях».

На фотографиях актриса была в шляпе с распущенными волосами.

Гильдия режиссеров Ирана и Союз продюсеров опубликовали совместное заявление, в котором назвали приговоры «оскорблением интеллекта всех профессионалов кино», пообещав поддержку всем актрисам, которые пострадали от подобных решений властей.

Досталось не только женщинам. 16 июля полиция арестовала актера Мохаммада Садеги за критику решения вернуть полицию нравов на улицы иранских городов.

Пропасть растет

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, На улицах крупных городов установлены камеры, которые вылавливают в толпе женщин, нарушающих исламский дресс-код

Иранский политолог Саид Голкар, живущий в изгнании в США, говорит, что в стране растет пропасть между режимом и светской частью общества, в которой все больше женщин готово выйти на улицу без хиджаба.

«Исламская Республика уже проиграла в своем проекте исламизации общества для достижения своей исламистской утопии. Власти знают, что гражданское неповиновение будет продолжаться, но им нет дела до населения; они потворствуют небольшому слою населения, который их поддерживает», – утверждает Голкар.

«Если мы будем бояться, они будут вести себя еще хуже и мучить еще больше людей. Как иранская женщина, я говорю, что нет другого выхода, кроме как бороться. Мы не боимся полиции нравов», – сказала одна из жительниц Тегерана газете Guardian.

При этом даже в высших эшелонах иранской власти, похоже, нет полного согласия по поводу того, надо ли закручивать гайки, выносить приговоры за непокрытую голову и вновь выпускать на улицы полицию нравов.

Генеральный прокурор Тегерана Али Салехи заявлял, что общество требует действий по обузданию «потенциального морального разложения». А глава иранской полиции Хоссейн Аштари обещал, что «Назидательные патрули» на улицы не вернутся.

Не исключено, что усилением репрессий против женщин и молодежи власти страны пытаются отвлечь внимание граждан от усугубляющегося экономического кризиса и усиливающейся изоляции Ирана на мировой арене.