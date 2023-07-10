НАТО предложит Украине ускоренную процедуру членства. Чего еще ждать от саммита в Вильнюсе

Автор фото, AFP Подпись к фото, Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа готовятся встречать участников саммита-2023, который многие называют историческим

час назад

В Литву съезжаются лидеры и представители стран-членов НАТО для участия в ежегодном саммите альянса, который в этом году может стать судьбоносным для Киева и весьма неприятным для Москвы, так как главный вопрос его повестки – членство Украины в НАТО.

В понедельник во второй половине дня в Вильнюсе ожидают прибытия лидеров большой четверки - Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Риши Сунака.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не подтвердил свое участие в саммите. Он не раз давал понять, что приедет только в том случае, если в ходе встречи НАТО планирует официально пригласить Украину присоединиться к альянсу, однако такой гарантии ему никто не дал.

Ранее Джо Байден говорил, что некоторые члены НАТО не считают возможным принять Украину в свои ряды в разгар войны, но это не отменяет возможность пригласить ее присоединиться позднее.

Российская агрессия в Украине длится уже 500 дней. По данным на май этого года, с начала войны ее союзники – США, ЕС и НАТО – выделили Киеву гуманитарной, военной и финансовой помощи на сумму 165 млрд долларов.

Но, как сказал в минувшие выходные генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе России будет послан более четкий сигнал.

Редактор европейского отдела Би-би-си Катя Адлер в преддверии саммита на условиях анонимности поговорила с высокопоставленными представителями альянса о том, каким же может быть этот сигнал. Ограничится ли НАТО дальнейшими военными поставками и оказанием другой помощи или можно ожидать более решительных шагов?

Судя по словам источников, в ходе саммита будут подняты пять основных тем.

1. Стратегическая выдержка

Россия должна четко понять: Запад не выдохнется и не потеряет интерес к Украине. Переждать, пока потоки помощи Киеву сократятся, не получится.

«Мы оказываем [Киеву] важную военную поддержку, все более продвинутую, и Москва должна знать, что это будет продолжаться», - сказал один из дипломатов.

По словам корреспондента Би-би-си, ее удивило, насколько спокойно ее собеседники воспринимают темпы украинского контрнаступления, которые оказались медленнее, чем ожидалось.

В НАТО, похоже, согласны с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, который сказал недавно, что это война, а не голливудский фильм, и всему свое время.

2. Оборонный комплекс

На фоне затягивающихся боевых действий одной из главных тем обсуждения в Вильнюсе станет наращивание темпов европейской военной промышленности, что даст возможность обеспечивать всем необходимым Украину и сохранять на нужном уровне оборонные возможности стран ЕС.

Также, говорят в руководстве НАТО, необходимо скоординировать действия относительно вооружений, которые получает Украина, и темпов поставок.

В настоящий момент каждая страна НАТО отправляет свою собственную помощь в свои сроки, и Украина вынуждена разбираться с разными моделями броневиков, танков и прочих вооружений, что не очень эффективно.

3. Гарантии безопасности Киеву

В виду того, что Украина пока не является членом НАТО, Великобритания, США, Франция и Германия сформируют так называемую «коалицию желающих», которая уже сейчас предоставит Киеву гарантии безопасности.

Детали плана будут обсуждаться в рамках программы саммита. Его авторы приглашают другие страны присоединиться к коалиции.

4. Совет Украина-НАТО

Во второй день саммита НАТО созовет недавно сформированный Совет НАТО-Украина, который был задуман как платформа для более тесного сотрудничества между Киевом и альянсом, и через который Украина получит более широкий доступ к ресурсам НАТО.

Если президент Зеленский все же решит не участвовать в саммите, по данному пункту может возникнуть весьма неловкая ситуация, пишет из Вильнюса корреспондент Би-би-си Катя Адлер.

5. Ускоренная процедура для Украины

По словам источников, НАТО, вероятно, избавит Киев от одного из этапов процедуры вступления в альянс, обычно обязательного для любой страны-кандидата. Речь идет об этапе, на котором составляется и согласовывается документ под названием «План действий на пути к членству».

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Единство в НАТО

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Литва, имеющая общую страну со страной-агрессором Россией, предприняла повышенные меры безопасности на время проведения саммита

По словам корреспондента Би-би-си, в преддверии саммита в кругах НАТО ощущается полное единодушие в украинском вопросе. Все, кто сядет за стол переговоров в Вильнюсе, понимают необходимость поддержки Украины в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Официально НАТО продолжает придерживаться точки зрения, что только Киев может решать, сядет ли он за стол переговоров с Россией, и сам определит подходящий для этого момент.

Но за кулисами дипломаты допускают, что альянсу придется подтолкнуть Украину к этому решению, чтобы сохранить жизни украинцев и миллиарды западных денег, если станет очевидно, что эту войну выиграть невозможно.