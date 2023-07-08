Латвия: новый, первый в Европе президент-гей призвал молодежь «разбить стеклянный потолок»

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эдгар Ринкевич сменяет на посту президента Эгилса Левитса

час назад

Эдгар Ринкевич стал первым главой государства Европейского Союза, открыто заявившем о своей гомосексуальности.

Ринкевич, занимавший пост министра иностранных дел с 2011 года, был приведен к присяге в качестве президента Латвии в субботу в Риге.

Хотя в целом это церемониальная должность, президент Латвии может, например, наложить вето на закон, а также назначать референдумы.

В субботу в своей инаугурационной речи Ринкевич обещал продолжать поддерживать Украину в ее сопротивлении российской агрессии.

Он сказал, что во внешней политике Латвии «нет времени на ошибки», добавив, что он будет действовать «быстро, решительно и мудро».

Также в своем выступлении Ринкевич призвал молодых латышей «разбить стеклянный потолок», назвав неравенство «серьезной проблемой».

«Социальный разрыв в нашем обществе слишком велик», — сказал он.

«Во время моего президентства я буду выступать за создание современной и сильной Латвии, за законную и справедливую Латвию, за благополучие людей, за инклюзивное и уважительное общество»

«И мы все можем достичь этого, работая вместе», - отметил новый президент.

В своем первом выступлении на посту президента Ринкевич также заявил, что «борьба с коррупцией, преступностью и картелями должна быть национальным приоритетом».

Ринкевич сменяет Эгилса Левитса, занимавшего пост президента четыре года, и уже будет представлять Латвию на саммите НАТО на следующей неделе в Вильнюсе.

Представители ЛГБТКИА уже не раз становились главами правительств в странах ЕС (первым из них был премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо, возглавлявший правительство страны в 2011-2014 годах). Однако глав государств - президентов или монархов - пока не было.

49-летний Ринкевич впервые заявил о своей ориентации в 2014 году и с тех пор активно отстаивает права ЛГБТ.