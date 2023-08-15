В Великобритании арестованы трое болгар, подозреваемых в шпионаже в пользу России

Автор фото, BBC/LINKEDIN/BISER

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32 минуты назад

Как стало известно Би-би-си, в Великобритании в рамках крупного расследования, связанного с национальной безопасностью, арестованы три человека, подозреваемых в шпионаже на Россию, и им предъявлены обвинения.

Все трое - граждане Болгарии, их задержали в феврале и с тех пор они находятся под стражей.

Предполагается, что они работали на российские спецслужбы.

Им предъявлены обвинения в хранении удостоверяющих личность документов, с «неправомерным умыслом», причем предполагается, что обвиняемые знали, что документы поддельные.

Среди этих документов - паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Все трое обвиняемых были арестованы в соответствии с Законом о государственной тайне сотрудниками контртеррористического подразделения Cтоличной (лондонской) полиции, отвечающего за борьбу со шпионажем на национальном уровне.

Обнародованы имена этих людей:

Орлин Русев, 45 лет, из Грейт-Ярмута в графстве Норфолк

Бизер Джамбазов, 41 год, из Хэрроу, северо-запад Лондона

Катрин Иванова, 31 год, проживающая по тому же адресу в Хэрроу

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Все трое жили в Великобритании в течение многих лет, работали и жили в пригородах, несколько раз меняя адреса.

Русев вел дела и в России.

Он переехал в Великобританию в 2009 году и в течение трех лет работал на технической должности в сфере финансовых услуг.

В его онлайн-профиле LinkedIn указано, что ему принадлежал бизнес, связанный с перехватом коммуникаций или электронных сигналов.

Русев, до ареста живший в гостинице в Грейт-Ярмуте, также утверждает, что в свое время он работал советником в Министерстве энергетики Болгарии.

Бывшие соседи Джамбазова и Ивановой в Хэрроу считали, что они семейная пара.

Джамбазов работал водителем в больницах, а Иванова в своем профиле в LinkedIn указала, что работает лаборанткой в частной медицинской компании.

Пара, переехавшая в Великобританию около 10 лет назад, руководила общественной организацией, предоставлявшей услуги болгарским гражданам, в том числе знакомившей их с «культурой и нормами британского общества».

Согласно государственным документам Болгарии, размещенным в интернете, они также работали в Лондоне в избирательных комиссиях, где голосуют на болгарских выборах в Болгарии ее граждане, проживающие за рубежом.

В беседе с Би-би-си соседи Джамбозова и Ивановой по двум предыдущим домам, где они раньше жили, рассказали, что те иногда угощали соседей домашней выпечкой.

По словам соседей, детективы провели много времени в их последнем доме в Хэрроу. Полицейское присутствие было заметно в течение недели.

Все трое должны предстать перед судом Олд Бейли в Лондоне в январе. Пока они ничего не заявляли о своей виновности или невиновности.

Представители контртеррористического подразделения полиции в последнее время не раз говорили, что все больше времени приходится уделять расследованию шпионажа и угроз государству, особенно со стороны России.

Их обеспокоенность становится понятной, если вспомнить нашумевшие происшествия, связанные с деятельностью российских спецслужб на территории Великобритании.

В 2018 году российские агенты пытались убить бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, применив смертельно опасное нервно-паралитическое вещество «Новичок». Скрипали, а также прибывший на место и тоже отравившийся детектив Ник Бейли, выжили, а местная жительница Дон Стерджесс, не имевшая отношения к Скрипалям, скончалась после воздействия нервно-паралитического вещества, оставленного во флаконе из-под духов.

В 2006 году бывший сотрудник российской разведки Александр Литвиненко скончался в Лондоне после отравления радиоактивным полонием агентами, работавшими на российское государство.