«Всех заставить пользоваться одним шампунем». Что ждет российских школьников после перехода на единые программы

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Автор, Наталия Зотова

Должность, Би-би-си

1 сентября 2023

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

C 1 сентября все школы России должны перейти на единые учебные программы. Почти год назад Дума приняла соответствующий закон, который предусматривает усиление единообразия и идеологического давления в школах.

Би-би-си поговорила с российскими учителями о том, каких изменений они ждут и как будут преподавать гуманитарные дисциплины в новых условиях.

Прошлой осенью Госдума приняла закон о введении в российских школах единых общеобразовательных программ «в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования». С 1 сентября все российские школьники начнут по ним учиться. По крайней мере, так должно произойти на бумаге.

Федеральные основные общеобразовательные программы — ФООПы — приняли по всем предметам. Но обязательными для применения в средней школе стали программы именно гуманитарного профиля: по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Некоторые из этих предметов уже недавно подвергались изменениям: в ОБЖ включили модуль о военной подготовке, в программу по истории ввели раздел о «специальной военной операции», или «СВО» (так российские власти и пропаганда называют войну с Украиной).

Как обсуждали закон в Госдуме

«Мы хотим исключить ситуацию, когда в школьных учебниках появляются ссылки на порносайты, блокада Ленинграда преподносится как оборона, а всей истории Великой Отечественной войны уделяется четыре страницы», — заявил на заседании 13 сентября 2022 года вице-спикер Думы от «Единой России» Петр Толстой, объясняя необходимость введения единых школьных программ на уровне закона.

В рамках этого же процесса по утверждению единых и идеологически выверенных школьных программ появился и новый учебник истории для старших классов, который этим летом представил советник Путина и бывший министр культуры Владимир Мединский. Там позднесоветская эпоха представлена как благополучное и спокойное время, оплакивается развал Советского Союза, а «СВО» посвящена отдельная глава. В ней сказано, что «США полны решимости воевать до последнего украинца», и утверждается, что после введения санкций и ухода из России иностранных компаний для молодежи «открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе».

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

На днях выяснилось, что вопросы про «СВО» будут и в ЕГЭ по истории: издание «Верстка» обнаружило их в демонстрационном варианте.

Еще одно объяснение закона, которое прозвучало в Думе — нужно помочь детям, меняющим школу. «Сегодня поступает много жалоб представителей родительского сообщества: при переводе ребенка в другую школу, даже в одном городе, постоянно возникают вопросы несоответствия школьных программ, — сказал председатель Думы Вячеслав Володин. — Помимо стресса адаптации к новой школе, новому классу детям приходится нагонять в учебе своих одноклассников, а родителям — нанимать репетиторов, дополнительно заниматься с ребенком после работы. Принятие закона повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания».

Однако именно унификация образования вызвала наибольшую тревогу у критиков нового закона. «Сегодня мы должны понимать, что 1 сентября 2023 года станет днем похорон вариативного образования в России, — предупредил академик, член РАО Александр Асмолов. — Подобного рода программы унификации приведут к тому, что наше образование, наши дети и наши учителя окажутся неконкурентоспособны в сложном изменчивом мире».

«Оказывается, русский язык нужно учить, чтобы Родину любить»

Новые ФООПы детально описывают каждый предмет. Например, в программе по литературе прописаны конкретные произведения каждого изучаемого автора. В разделе «Проза второй половины XX — начала XXI века» вместе с братьями Стругацкими и Виктором Пелевиным указан и рассказ ярого сторонника вторжения в Украину Захара Прилепина.

В программе по истории скрупулезно прописаны все темы для изучения. Например, вот что одиннадцатиклассники должны изучать в блоке о России в XXI веке: «Государственный переворот на Украине 2014 года и позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия».

Раньше таким «микроменеджментом» российские чиновники все же не занимались, позволяя школам самим формировать программы — с пониманием, конечно, что ЕГЭ сдавать придется всем.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, В новом учебнике истории авторства Мединского «СВО» посвящена отдельная глава

Кроме подробного списка изучаемых тем, прописаны и требуемые результаты освоения программ. Есть учебные результаты — например, создавать тексты в различных форматах или сравнивать литературных героев. А есть личностные. В результате изучения литературы у ученика должны родиться «осознание духовных ценностей российского народа» и «готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии», а после курса русского языка — «идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу».

«Оказывается, русский язык нужно учить, чтобы Родину любить. А географию — чтобы знать, откуда готовилось нападение», — мрачно комментирует новые ФООПы Сергей Чернышов (занесен в российский реестр «иноагентов»), директор частного «Новоколледжа» в Новосибирске.

Унификация образования — это вредно, уверен Чернышов. «Конкуренция всегда стимулирует развитие, а когда все одинаковые, это стимулирует загнивание», — сказал он Би-би-си.

Ученик, переходя из школы в школу, часто должен «догонять», сдавать какую-то академическую разницу, признает Чернышов, но отказывается считать это проблемой, из-за которой нужно менять законы. «Это как когда вы пользовались одним шампунем и переходите на другой. Поначалу может быть непривычно. Но это же не повод всех заставить пользоваться одним шампунем».

«Можно прийти, проверить школу. Дальше что?»

Новые ФООПы, по мнению Сергея Чернышова — это наступление на автономию российских школ. Они как будто написаны без учета того, что по закону об образовании школа самостоятельно пишет свою программу на основании государственных стандартов.

Впрочем, продолжает он, в России суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения: «Завучи, конечно, перепишут все документы. Но это не значит, что миллионы учителей по щелчку — бах! — и начнут преподавать свои предметы по-новому. Школа — консервативная структура, и то, что написано на бумаге, почти никогда не соответствует тому, что происходит в реальности».

Действительно, резких изменений в школах не произойдет, считает учитель истории, член профсоюза «Учитель» Александр Кондрашев.

Он уверяет, что за годы работы в системе образования видел такое не раз: вводится очередная реформа, она выполняется только на бумаге, а дальше власти переходят к следующей.

«У нас по закону в каждой школе должны быть условия для учебы детей с ограниченными возможностями здоровья. Но по факту у нас школы за редким исключением не являются инклюзивными, — приводит пример Кондрашев. — И проверками эту проблему не решить, а реформы не протолкнуть. Да, можно прийти, проверить, оштрафовать школу. Дальше что? Следующий шаг — выделить финансирование на исправление этой ситуации. А этого никто делать не хочет».

У учителей в большинстве регионов маленькие зарплаты. Они набирают по две-три ставки, чтобы получать нормальные деньги, продолжает Кондрашев. А значит, перерабатывают, с трудом все успевают, поэтому и работают как получится, а не как хочет министерство.

Да, от государства идет запрос на централизацию, рассуждает он: «Но почему бы не начать ее с федеральных стандартов оплаты труда учителя? Если вы хотите, чтобы школа перестала разваливаться, введите два МРОТ за ставку, и чтобы меньше не платили нигде».

«Каждый год какое-то нововведение»

Учитель Иван Петров (имя изменено) преподает в сельской школе историю и честно говорит с детьми о войне. Например, рассказывает, что в истории были примеры, когда граждане не поддерживали войну, начатую своей страной.

Слишком серьезных проблем от единой программы Петров не ждет. «Конечно, это повлияет, создаст неприятности. Но нормальный учитель истории найдет способы, как это нивелировать», — считает он.

А уставший от большой нагрузки и низкой зарплаты предметник будет вести урок так, как привык за годы работы, и указы свыше не заставят его измениться.

«Каждый год бывает какое-то нововведение. Каждый год у завучей головная боль: как же сделать так, чтобы соответствовать, а вдруг проверка. А жизнь идет своим чередом, дети учатся, — говорит сельский учитель. — Программа школы обычно бывает готова к Новому году, когда полгода уже, считай, прошло».

Введение единой программы — это политическое решение, уверен Петров: «Если в 90-е годы в образовании был либеральный тренд, то сейчас взяла верх архаика. Патриотически настроенные эксперты от образования давно говорили: давайте жить как в СССР, все должно быть единое, монолит во всем. Хотя даже советская школа не была такой уж монолитной».

Министерству просвещения просто нужно показать свою политическую лояльность, уверен он: «Запрос на единство есть у власти, вот они его и транслируют». Но на практике, настаивает Иван, никакой монолит из всех школ России — сильных, слабых, городских, сельских — сделать невозможно.

В сентябре возобновятся и «Разговоры о важном» — классные часы, которые ввели для пропаганды среди детей еще в прошлом учебном году (раньше, чем успели подогнать под эту же цель школьные предметы). Первый «разговор» начнется для учеников всех возрастов с Путина. Детям покажут видео встречи президента со школьниками, которая должна состояться 1 сентября, говорится в сценариях уроков, опубликованных Министерством просвещения.