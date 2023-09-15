Apple выпустит во Франции обновление для iPhone 12, чтобы снизить излучение, превышающее французскую норму

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30 минут назад

Apple обновит программное обеспечение iPhone 12 во Франции, что должно снизить уровень излучения от смартфона.

Министр цифровых технологий страны Жан-Ноэль Барро заявил, что Apple выпустит обновление ПО для пользователей в ближайшие дни, вслед за сообщениями о повышенном уровне излучения.

Продажи iPhone 12 во Франции были приостановлены после того, как регулятор обнаружил превышение электромагнитного излучения. Компанию Apple попросили устранить проблему.

Фирма заявила, что обновление выпускается только для пользователей во Франции, где, по ее словам, существует особый протокол тестирования.

Американский технологический гигант предположил, что тест, показавший повышенное излучение, это результат такого режима испытаний и что это «не представляет угрозы безопасности».

Пока неизвестно, повлияет ли это на планы Apple относительно iPhone 12 в других странах.

Барро сказал, что регулятор радиочастот (ANFR) протестирует новое ПО, чтобы проверить его соответствие, прежде чем iPhone 12 снова будет разрешено продавать в стране.

Всемирная организация здравоохранения ранее пыталась развеять опасения по поводу радиации, излучаемой мобильными телефонами.

На ее вебсайте говорится, что нет никаких доказательств того, что воздействие электромагнитных полей низкой интенсивности вредно для человека.

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В заявлении, отправленном информационному агентству AFP, Apple заявила, что обнаружение излучения во Франции «связано с конкретным протоколом тестирования, используемым французскими регулирующими органами, а не с проблемой безопасности».

iPhone 12 соответствует мировым нормам по излучению, но компания «выпустит обновление программного обеспечения для пользователей во Франции, чтобы оно соответствовало протоколу, используемому французскими регулирующими органами», отмечается в комментарии Apple.

Ранее ANFR сообщил Apple, что, если компания не сможет решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, ей придется отозвать все телефоны iPhone 12, проданные в стране.

Регулятор обнаружил, что удельный коэффициент поглощения (SAR) iPhone 12 превышает разрешенный законом во Франции уровень.

Смартфон iPhone 12 впервые был выпущен в сентябре 2020 года и до сих пор продается по всему миру.

На этой неделе Apple сообщила Би-би-си, что будет оспаривать требование ANFR.

Компания заявила, что предоставила регулятору результаты лабораторных исследований, как собственные, так и полученные от сторонних тестировщиков, которые, по ее словам, показали, что устройство соответствует всем нормативным правилам.

Но Жан-Ноэль Барро дал Apple двухнедельный срок и заявил, что, по его мнению, проблема может стать более масштабной, поскольку Франция поделилась своими выводами с другими регулирующими органами по всему Европейскому Союзу (ЕС).

Регуляторы Бельгии, Нидерландов и Германии заявили в четверг, что они также изучают этот вопрос.

Немецкое агентство BNetzA сообщило Би-би-си, что французское расследование может привести к принятию мер, которые будут распространяться на все государства-члены ЕС.