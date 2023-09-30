Осенний призыв в российскую армию: чем он отличается от предыдущих

Автор фото, Yevgeny Yepanchintsev/TASS

час назад

В России с 1 октября начинается осенний призыв на военную службу. В этом году Госдума приняла множество поправок, которые ужесточают правила воинского учёта и наказание за уклонение от призыва. Одни из них уже вступили в силу, другие ещё нет. С какими изменениями столкнутся молодые россияне, которым этой осенью предстоит явиться по повестке в военкомат?

Начать стоит с главного вопроса, который волнует призывников и их близких.

Могут ли срочников отправить воевать в Украину?

Российский Генштаб уверяет, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять в Украину — ни на передовую, ни на оккупированные территории. Но есть нюансы.

Во-первых, есть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году и с тех пор считает своим, а следовательно, может отправлять туда срочников. Украина наносит удары по военным объектам на территории полуострова, поэтому служба на этих объектах может представлять такую же опасность, как и в других захваченных украинских регионах.

Кроме того, ничто не препятствует отправке срочников в воинские части, дислоцированные в приграничных регионах - например, в Белгородскую область, где обстановка после российского вторжения в Украину тоже далеко не мирная.

Во-вторых, в апреле Госдума приняла поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе», которая позволяет солдатам-срочникам заключать контракт с первого дня службы в армии (раньше для этого требовалось отслужить хотя бы три месяца).

Люди, имеющие опыт военной службы, знают, что при желании на новобранца можно легко оказать психологическое давление. Вчерашние школьники, оказавшиеся в армии, часто бывают подавлены, дезоринтированы и могут согласиться на многие требования начальства, в том числе подписать контракт — после чего их могут уже на законных основаниях послать в любую горячую точку.

Электронные повестки и повышение призывного возраста: коснётся ли это нынешних призывников?

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Пока нет. Призывной возраст в этом году остался прежним — с 18 до 27 лет, тех, кто преодолел этот возрастной рубеж, привлекать к срочной службе нельзя. Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, «молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас».

А вот уже с 1 января 2024 года вступит в силу закон о повышении призывного возраста до 30 лет, и те, кто не зачислен в запас, могут отправиться в армию уже с весенним призывом.

Что же касается электронных повесток и цифрового реестра воинского учёта, то судьба этого механизма привлечения граждан к военной службе остаётся туманной.

Закон, который Дума приняла тогда же, в апреле, предусматривает возможность оповещения граждан о необходимости явиться в военкомат через портал госуслуг, при этом электронная повестка считается врученной через семь дней после размещения в реестре повесток — неважно, получил её военнообязанный или нет.

С этого момента адресату повестки ограничивается право на выезд из страны, а в случае неявки в военкомат ему могут приостановить действие водительского удостоверения, запретить проведение ряда банковских операций и регистрацию ИП.

Однако замминистра цифрового развития Олег Качанов недавно сообщил, что реестр воинского учёта начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года. До конца 2023 года планируется запустить пилотный проект, но в его рамках реестр будет действовать только на территории одного-двух регионов, добавил он.

Таким образом, осенний призыв 2023 года пройдёт, как и раньше, с вручением обычных, бумажных повесток.

Что со штрафами?

Граждане, не явившиеся без уважительной причины в военкомат в течение 20 суток с момента получения повестки, считаются уклонистами.

С 1 октября штраф для них повысится с 3 тысяч рублей до 30 тысяч. Тем не менее такая неявка по-прежнему считается административным правонарушением — привлечь призывника к уголовной ответственности могут лишь в случае неоднократного игнорирования повесток.

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Возрастают и другие денежные взыскания. Так, если гражданин не встанет на военный учет при смене места жительства, ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа (раньше было 10 тысяч); если не сообщит об изменении семейного положения, места работы, должности, образования или места жительства, его могут оштрафовать на 5 тысяч рублей; столько же могут назначить за потерю или порчу документа воинского учета.

За выезд из России без уведомления военкомата призывника могут наказать на 15 тысяч рублей.

Ещё более суровые штрафы — от 350 до 400 тысяч рублей — предусмотрены для работодателей за неоповещение сотрудника о вызове в военкомат.