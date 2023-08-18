Сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца отправили в СИЗО

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS

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18 августа 2023, 14:08 GMT Обновлено 35 минут назад

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» (в реестре «иноагентов») Григория Мельконьянца. На его аресте настаивал Следственный комитет. Накануне стало известно, что против Мельконьянца возбудили дело об организации деятельности нежелательной организации.

Решение о заключении Мельконьянца под стражу до 17 октября вынесла судья Наталия Дударь.

На выходе из зала суда адвокат политического активиста Михаил Бирюков зачитал его заявление: «Этим делом наверняка хотят запугать многих независимых наблюдателей, чтобы они либо отказались наблюдать, либо помалкивали о том, что видят на выборах по принципу: о выборах либо хорошо, либо ничего. Такое время. Такая страна».

И всё же Мельконьянц надеется, что «здравый смысл восторжествует и государство будет заинтересовано в обратной связи, чтобы узнать, как реально проходят выборы».

Со схожим заявлением выступило и движение «Голос».

«Мы убеждены, что реальная цель этой атаки — помешать общественному наблюдению накануне старта кампании по выборам президента России и предстоящим 10 сентября региональным выборам. Граждане России должны иметь честные выборы. Те, кто на словах борются с вмешательством в суверенитет, на деле лишают этого самого суверенитета его носителей — граждан России», — заявляют наблюдатели.

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS

«Пытаются привязать нас»

Мельконьянца задержали накануне и допросили в СКР в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Вечером его поместили в изолятор временного содержания до заседания суда по избранию меры пресечения.

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Утром в четверг домой к Мельконьянцу пришли с обыском. Кроме того, обыски прошли у членов движения «Голос» сразу в восьми регионах России.

Из постановления об обыске одного из наблюдателей (есть в распоряжении Би-би-си) следует, что уголовное дело связано с деятельностью международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», ENEMO), членом которой был «Голос».

Минюст включил ее в реестр нежелательных в сентябре 2021 года, через месяц после того как «Голос» объявили «иноагентом». После этого российское движение приостановило свое членство в европейской организации.

«После объявления ENEMO нежелательной организацией мы специально выпускали заявления, что больше с ними не работаем, никакого взаимодействия у нас с ними больше не было. Но пытаются привязать нас к ним каким-то образом», — заявил Би-би-си сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук.

Весной 2022 года суды Челябинской области и Нижнего Новгорода в ходе рассмотрения административных дел в отношении активистов пришли к выводу, что «Голос» до сих пор входит в эту европейскую ассоциацию. Ссылки на эти решения есть и в постановлении об обыске.

В решениях, которые нашла Би-би-си на сайтах судов, говорится, что активист Константин Саватеев из Златоуста и Евгений Долгополов из Нижнего Новгорода были оштрафованы каждый на 5 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП (об участии в деятельности нежелательной организации).

Суды по заявлениям неких свидетелей признали, что активисты осенью 2021 года были наблюдателями на выборах в Грузии от «общественного движения «Голос» (GOLOS), входящего в структуру ENEMO». Оба активиста утверждали в суде, что их аккредитовала и направила в Грузию на выборы другая международная организация — Фонд ответственной политики (Political Accountability Foundation). Защита Саватеева настаивала, что в деле против него использованы фейковые доказательства, а на самого активиста было оказано давление.

По словам адвоката Мельконьянца Михаила Бирюкова, по аналогичному делу против члена совета «Голоса» из Кирова Дениса Шадрина было прямо противоположное решение — суд в Кирове отказался признать причастность Шадрина и «Голоса» к ENEMO.

Сегодня в суде Бирюков также ссылался на аналогичное решение Центрального суда Барнаула, сообщила «Медиазона» (в реестре «иноагентов»). Этот суд отказался признать участие в деятельности ENEMO активистки Екатерины Кильтау (в реестре «иноагентов») и движения «Голос».

В любом случае никакие решения судов по делам об административных правонарушениях активистов не могут быть признаны доказательством участия «Голоса» и Мельконьянца в работе ENEMO и основанием для возбуждения уголовного дела, заявил Би-би-си Бирюков.

В «Голосе» связывают обыски и уголовное дело с предстоящим в сентябре единым днем голосования и стартующей в ноябре кампанией по выборам президента России.

«На протяжении всего прошлого года власти пытались затруднить возможность контролировать выборы, и выламывание двери в шесть утра — из этого же арсенала», — отмечал в беседе с Би-би-си сопредседатель движения Андрейчук.