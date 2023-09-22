Теперь ты в армии. Уже третий солист южнокорейской поп-группы BTS отправился на военную службу

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31 минуту назад

Южнокорейский поп-певец Шуга, участник феноменально успешного бой-бэнда BTS, приступил к обязательной военной службе. Сам певец сообщил об этом у себя в соцсетях.

Шуга, настоящее имя которого Мин Юнги, — уже третий из семи членов K-pop-коллектива, отправившихся в армию. До него это сделали певцы Джин и Джей-Хоуп.

«Я добросовестно выполню свой долг и вернусь», — пообещал Шуга поклонникам на своей странице в сети WeVerse.

По его словам, служба продлится до 2025 года.

Поскольку Южная Корея все еще находится в состоянии войны с КНДР , все физически годные мужчины обязаны отслужить в армии до того момента, когда им исполнится 28 лет.

Долгое время ходили слухи о том, что правительство Южной Кореи сделает исключение для BTS и позволит им пропустить военную службу на том основании, что они и так принесли огромную пользу своей стране, включая доходы в миллиарды долларов.

По этой теории, правительству было бы более выгодно позволить им продолжать делать свою работу вместо того, чтобы оказаться в казармах.

Но в октябре прошлого года все семь участников объявили, что планируют записаться в армию, причем Джин, как самый старший, пошел первым.

Он начал свою службу в декабре 2022 года и был направлен в прифронтовой учебный лагерь недалеко от границы с Северной Кореей.

Но Шуга был «признан непригодным к регулярной боевой службе и будет выполнять функции сотрудника социальных служб», сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Как сообщают местные СМИ, непригодность Шуги, скорее всего, связана с операцией на плече, которую ему сделали в 2020 году.

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Продление контракта

В своем сообщении для поклонников в сети WeVerse Шуга написал: «Благодаря вам я смог так далеко пройти. И время пришло».

Он также призвал фанатов остерегаться прохладной осенней погоды и пожелал им здоровья.

Военная служба Шуги началась вскоре после того, как было подтверждено, что все семь участников BTS продлили свои контракты с K-pop агентством Big Hit Music.