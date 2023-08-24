Африканская операция. Сможет ли Кремль сохранить влияние на континенте, добытое руками ЧВК «Вагнер», без Пригожина?

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12 минут назад

Возможную смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждает в четверг вся западная пресса. Один из вопросов, который особенно интересует журналистов и экспертов: как его гибель (если подтвердится) отразится на присутствии России в Африке.

На фоне жестких международных экономических санкций и политической изоляции, постигших Россию в связи с ее вторжением в Украину, Кремль старается укрепить свое влияние в африканских странах.

В последние годы ЧВК «Вагнер» играла важную роль в продвижении российских интересов на этом континенте.

Личный состав компании наемников задействован в таких странах, как Ливия, Судан, Мали, ЦАР, Мозамбик, Буркина Фасо и Нигер.

В основном они выполняют силовые задачи, как, например, поддержка выгодных Кремлю революций и переворотов. Международные организации заявляют, что есть немало свидетельств жестокого обращения «вагнеровцев» с мирными жителями этих стран.

Кроме того, как обращает внимание британский эксперт в области изучения военных конфликтов Майк Мартин, по сути, ЧВК контролирует большинство маршрутов африканских беженцев в Европу.

Все это делало ЧВК Пригожина мощным рычагом в африканской политике Владимира Путина, но его смерть, которая (если подтвердится) по ряду признаков смахивает на спланированную ликвидацию, меняет все.

Сможет ли Путин найти новый формат взаимодействия с неуправляемыми наемниками, захотят ли сами «вагнеровцы» остаться в распоряжении Кремля? И если нет, то как Россия собирается зацепиться за Африку?

Новые лица?

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Эксперт в области стратегии и безопасности Брукингского института Ванда Фельбаб-Браун считает, что Владимир Путин захочет сохранить подразделения «Вагнера» в Африке и на Ближнем Востоке, ликвидировать ЧВК не станет, но проведет масштабную чистку в ее руководящих структурах, чтобы ослабить их лояльность Евгению Пригожину (или его памяти) и укрепить связи непосредственно с Кремлем.

«Реструктуризация, которая устроила бы Путина, включая их деятельность в России и в Украине, выглядит так: перевод части кадров в состав российских вооруженных сил, частичное разоружение оставшихся с предоставлением им свободы действий в их полунезависимом статусе, но под новым руководством. Такой расклад помог бы минимизировать авторитет Пригожина в рядах наемников», - говорила Фельбаб-Браун в интервью CNN сразу после неудавшегося июльского мятежа Пригожина.

Журналист-расследователь и основатель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что одним из новых ставленников России на африканском направлении может стать генерал ГРУ Андрей Аверьянов.

По данным Грозева, Аверьянов руководит в ГРУ тайными наступательными операциями по всему миру, включающими отравления «Новичком», организацию взрывов и другие убийства. В его послужном списке – громкое покушение на отца и дочь Скрипалей, пишет Грозев.

Он также считает, что Аверьянов мог иметь отношение к ликвидации Пригожина.

Христо Грозев обращает внимание на то, что генерал Аверьянов был представлен Путиным делегациям африканских стран на прошедшем в июле саммите Россия-Африка, что свидетельствует о некой отведенной ему роли.

ЧВК «Вагнер» = Пригожин

Другие наблюдатели считают, что без Пригожина сохранить ЧВК «Вагнер» не удастся. И дело не только в его личном авторитете внутри структуры, но и в особенностях функционирования компании, особенно в Африке и на Ближнем Востоке.

«Большая часть африканской империи «Вагнера», построенной на операциях по дезинформации, мутных коммерческих интересах и грубой наемнической работе, опиралась на личных полубандитских связях самого Пригожина и его соратников», - пишет политический обозреватель Guardian Питер Бомонт.

Кремль, конечно, старается обхаживать африканских лидеров, особенно в странах с военных правительством, но именно Пригожин налаживал тесные связи с полевыми командирами, вдохновителями военных переворотов, коррумпированными политиками и бизнесом, пишет Бомонт.

Это совершенно другой уровень вовлеченности и возможностей, считает журналист.

По его мнению и по мнению экспертов в его статье, ЧВК «Вагнер» неотделим от Евгения Пригожина, и, соответственно, мы наблюдаем конец той наемнической компании, которую знали до сих пор.

Британский политолог Самюэл Рамани, автор книги «Россия в Африке» также напоминает, что вместе с Пригожиным, вероятно, погиб сооснователь и командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Он называет смерть Уткина, если она подтвердится, событием сейсмического масштаба, которое полностью перекроит основы организации.

Давний план замены «Вагнера»

Еще одна версия относительно роли «вагнеровцев» за пределами России и в Африке в частности, заключается в том, что Кремль давно решил отказаться от их услуг.

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер со ссылкой на источники, близкие к группировке, пишет, что военной разведке ГРУ уже некоторое время назад было поручено разработать план по замене большей части контингента «Вагнера» в странах Африки альтернативной группой наемников.

Евгений Пригожин яростно этому сопротивлялся, и, по информации людей из его окружения, приехал в Россию несколько дней назад из Мали как раз с целью убедить кого надо в недопустимости таких перестановок.

Таким образом, крушение самолета под Тверью, если Евгений Пригожин действительно был на борту, оставляет будущее ЧВК «Вагнер» полностью в руках Владимира Путина.