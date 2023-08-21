Доклад HRW: саудовские пограничники расстреливают мигрантов, пытающихся пересечь границу

Подпись к фото, Эфиопские мигранты утверждают, что когда они пытались пересечь границу из Йемена в Саудовскую Аравию, по ним открыли огонь

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час назад

Согласно новому докладу правозащитной организации Human Rights Watch, саудовские пограничники массово убивают мигрантов при попытке пересечь границу Саудовской Аравии из Йемена.

В докладе утверждается, что от действий пограничников, применяющих огнестрельное оружие и даже взрывчатку, погибли сотни человек.

Би-би-си удалось побеседовать с некоторыми из мигрантов, пытавшихся попасть в Саудовскую Аравию. Они рассказали об обстрелах и большом количестве тел, оставленных прямо на тропах, по которым они пытались пересечь границу. Некоторым пулями оторвало конечности.

Саудовская Аравия ранее отвергала обвинения в систематических убийствах.

По данным Международной организации по миграции ООН, ежегодно более 200 тысяч человек пытаются совершить опасное путешествие, переправляясь по морю из стран Африканского Рога в Йемен и далее в Саудовскую Аравию.

По данным правозащитных организаций, по пути многих из них избивают и заключают в тюрьмы.

Морской переход сам по себе представляет значительную опасность. На минувшей неделе более 24 мигрантов пропали без вести после кораблекрушения у берегов Джибути.

В Йемене главные маршруты мигрантов усеяны могилами людей, погибших в пути.

Два года назад десятки мигрантов погибли в результате пожара в центре временного содержания в Сане. Он находится под управлением повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть северного Йемена.

Однако события, о которых говорится в последнем докладе HRW, отличаются по масштабам и характеру.

«То, что мы зафиксировали, по сути является массовыми убийствами, - заявила Би-би-си ведущий автор доклада Надя Хардман. - Люди описывали места, похожие на поля смерти – разбросанные по всему склону холма тела».

В докладе, охватывающем период с марта 2022 года по июнь текущего года, подробно описаны 28 отдельных инцидентов с применением взрывчатых веществ и 14 случаев стрельбы по мигрантам с близкого расстояния.

«Я видела сотни изображений и видеозаписей, присланных мне пострадавшими. На них запечатлены страшные травмы и ранения от взрывов», - говорит она.

Подпись к фото, Маршруты мигрантов в Йемене усеяны могилами

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По мнению авторов доклада, точно установить число жертв невозможно, поскольку нелегальные мигранты не торопятся делиться подробностями, а сами пограничные переходы расположены в труднопроходимой местности на северной границе Йемена. Однако речь идет о сотнях, если не тысячах погибших.

«Мы полагаем, что это минимум 655 человек, но, скорее всего, речь идет о тысячах, - сказала Хардман. - Мы продемонстрировали, что злоупотребления носят широкомасштабный и систематический характер и могут быть приравнены к преступлениям против человечности».

Первые сообщения об убийствах мигрантов на границе Саудовской Аравии и Йемена появились в октябре 2022 года, когда эксперты ООН написали письмо саудовскому правительству.

Его авторы писали о систематических масштабных и неизбирательных убийствах на границе с применением огнестрельного оружия и артиллерии, совершаемых саудовскими силами безопасности. Однако письмо практически не привлекло внимание международной общественности.

Правительство Саудовской Аравии заявило, что серьезно относится к обвинениям, но решительно отвергло утверждения ООН о систематичности и масштабности убийств.

«Исходя из ограниченности предоставленной информации, — говорится в заявлении саудовского правительства, — власти Королевства не обнаружили никакой информации или доказательств, подтверждающих или обосновывающих эти утверждения».

Однако в июле международная исследовательская сеть Mixed Migration Centre опубликовала новые утверждения об убийствах на границе, основанные на собственных интервью с пострадавшими. Те рассказали о большом количестве гниющих трупов, разбросанных по всей приграничной территории, о жестоком обращении саудовских пограничников с захваченными мигрантами и о применении пулеметов и минометов для обстрела больших групп людей.

Подпись к фото, В докладе говорится, что число убитых на границе мигрантов точно подсчитать невозможно

На сегодняшний день доклад Human Rights Watch – наиболее подробный: в нем приводятся многочисленные свидетельства очевидцев и спутниковые снимки пунктов пересечения границы, где, как утверждается, были совершены многие убийства, а также импровизированные места захоронения погибших.

В отчете также описывается центр содержания под стражей в Монаббихе, расположенном на территории Йемена, где мигранты ждут отправки к границе в сопровождении вооруженных контрабандистов.

По словам одного из мигрантов, опрошенных HRW, охрану Монаббиха осуществляют йеменские повстанцы-хуситы, которые работают вместе с контрабандистами.

Хотя доклад HRW охватывает события до июня этого года, Би-би-си обнаружила свидетельства того, что убийства на границе продолжаются.

На свежих кадрах, полученных Би-би-си из северного города Саада и датированных минувшей пятницей, видно, как мигранты, получившие ранения на границе, приходят в больницу. На близлежащем кладбище также появились новые захоронения.

Би-би-си обратилась к правительству Саудовской Аравии за комментариями по поводу докладов ООН, Mixed Migration Centre и Human Rights Watch, но ответа не получила.