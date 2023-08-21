Подбитые российские танки на Крещатике. Фото

Автор фото, Getty Images

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18 минут назад

В понедельник в Киеве на Крещатике в преддверии Дня независимости открылась выставка подбитой российской военной техники.

Это будет второй День независимости, который Украина отмечает после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение.

20 августа движение по улице Богдана Хмельницкого — от Крещатика до Владимирской — было перекрыто, туда подвозили ржавые российские танки, грузовики, БМП и другие военные машины.

Корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко насчитал около 20 единиц танков, самоходных гаубиц, БМП, МТЛБ, БТР и грузовых автомобилей.

День независимости Украина отмечает 24 августа.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Люди проходят мимо или фотографируются рядом. Некоторые, как видно на фото, с маленькими детьми и детскими колясками бродят между военными машинами.

В Киеве уже не в первый раз выставляют подбитые российские танки.

Помимо выставки, других крупных массовых мероприятий в День независимости не будет, сообщают в мэрии Киева (но будут не столь масштабные).

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Тревоги добавляют последние события, произошедшие в Чернигове в субботу. Российские военные ударили по самому центру города, вблизи драмтеатра, где проводилась выставка дронов.

Погибли семь человек, больше 150 были ранены. Многие люди возвращались из храмов, где отмечали Яблочный спас.

Украинская военная разведка допускает, что к 24 августа Россия может готовить провокации или обстрелы, поскольку символы украинской государственности являются раздражителями для российских властей.

«Да, провокации могут быть. Но, как и в другие дни, украинцы — и гражданские, и военные — должны быть готовы к ним», — сказал представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Официально празднование Дня независимости начинается уже 21 августа. В Киеве состоится саммит Крымской платформы, форум ветеранов, в столице Украины ожидают гостей из разных стран, но их имена по соображениям безопасности пока не называют.

Будет также много маленьких концертов, пройдут уличные акции, благотворительный футбольный матч.

Автор фото, Getty Images