В историческом центре Парижа обрушился дом после взрыва газа

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29 минут назад

Взрыв газа привел к пожару в нескольких зданиях в Латинском квартале в центре Парижа, сообщили официальные лица и свидетели. Семь человек находятся в критическом состоянии, еще восемь получили травмы.

Фасад одного дома обрушился со стороны улицы, несколько домов загорелись.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что взрыв бытового газа произошел на улице Сен-Жак в V округе — это недалеко от Люксембургского сада и Сорбонны.

О взрыве газа заявили мэр пятого округа Флоренс Берту и заместитель мэра Эдуард Сивел.

Представитель парижской полиции, однако, предупредил, что еще рано делать выводы о причине взрыва, и сказал, что пока не может подтвердить сообщения, о том, что взорвался газ.

Телеканал BFM TV показал, как пожарные службы пытаются сбить пламя, а парижане разместили в твиттере изображения огромного столба дыма, который был виден на большей части города.

Журналист Оливье Гальци рассказал BFM TV, что видел, как фасад соседнего здания «полностью рухнул».

Полиция призвала людей избегать этого района.

«Это хаос», — цитирует агентство Reuters свидетеля произошедшего Кристофера Гальоне.

Другие свидетели рассказали телеканалу BFM TV, что за несколько минут до взрыва почувствовался сильный запах газа.

«Я слышал сильный взрыв, — сказал работник местного бара Кхал Илси. — И когда я выходил из ресторана, я увидел пламя в конце улицы Сен-Жак».

К ликвидации ЧП привлечено более 200 пожарных.