Какая судьба ожидает ЧВК «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке?

Автор фото, Telegram @RSOTM Подпись к фото, Снайпер ЧВК «Вагнер»

Автор, Беверли Очиенг, Надер Ибрагим

Должность, Всемирная служба Би-би-си

час назад

В прошлую субботу мир наблюдал, как наемники ЧВК «Вагнер» выступили маршем на Москву, бросив вызов российскому армейскому руководству, а затем столь же внезапно развернулись, отказавшись от похода на столицу России.

В последнюю минуту руководитель вагнеровцев Евгений Пригожин при посредничестве Александра Лукашенко заключил с Кремлем сделку, по условиям которой Минск предоставит ему самому убежище, а те из его бойцов, кто не принимал участия в мятеже, смогут подписать контракты с российским Министерством обороны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прощальный жест: Евгений Пригожин покидает Ростов после своего короткого и странного мятежа

После заключения таких договоренностей в субботу вечером Пригожин в своем телеграм-канале заявил, что «они» (скорее всего, имея в виду Минобороны) хотели расформировать ЧВК, однако неясно, было ли это основной и единственной причиной его демарша.

В понедельник вечером Пригожин опубликовал очередное аудиообращение, в котором утверждал, что никто из его бойцов не хотел подписывать контракт с оборонным ведомством и что его компания должна была официально прекратить существование 1 июля.

При этом остается неясным, что произойдет после расформирования ЧВК «Вагнер» с теми наемниками, которые находятся за пределами России.

Между тем, личный состав ЧВК «Вагнер» активно задействован во многих странах по всему миру — в Ливии, Судане, Мали, ЦАР, Мозамбике, Буркина Фасо, Мадагаскаре и Венесуэле.

При этом многих наемников обвиняют в преступлениях, совершенных в Ливии, Сирии, ЦАР, Мали и Украине, причем часто — против мирных жителей.

Как рассказал в интервью Би-би-си дипломатический источник в ООН, на протяжении многих лет отслеживающий деятельность вагнеровцев, если эта группировка перестанет пользоваться поддержкой российских властей и в самом деле будет расформирована, то российское Министерство обороны может прекратить снабжение подразделений ЧВК «Вагнер», остающихся в Африке.

По словам этого источника, наемники в Африке, особенно в ЦАР, Ливии, Судане и Мали, останутся без денежного довольствия, а также политической и военной поддержки. То есть по сути они останутся без работы и начнут искать себе занятия по своему роду деятельности, что может представлять серьезную угрозу для стран, отягощенных нестабильностью, гражданскими войнами и мятежами.

Между тем первыми жертвами борьбы за власть как правило становятся мирные жители, и остается лишь надеяться, что в странах, где сейчас действуют вагнеровцы, весь нынешний хаос не обернется ничем не сдерживаемым насилием со стороны группировки, которая этим печально известна.

Но какие именно задачи выполняет ЧВК «Вагнер» в Африке и Сирии, и что может произойти там, если компанию расформируют и она перестанет получать поддержку со стороны российского Минобороны?

Автор фото, @RSOTM Telegram Подпись к фото, Боец ЧВК «Вагнер» в Ливии, 2019 год

Ливия

Наемники ЧВК «Вагнер» впервые появились в Ливии осенью 2019 года. Тогда они присоединились к войскам мятежного генерала Халифы Хафтара, контролировавшего Восточную Ливию и устроившего поход на Триполи, где находилось признанное ООН правительство страны.

Там их использовали в качестве штурмовиков для прорыва обороны столицы после того, как наступление Хафтара забуксовало.

Опыт этих людей в сражениях на передовой, снайперские и разведывательные навыки сыграли важную роль, и с помощью вагнеровцев силам Хафтара удалось занять некоторые южные пригороды Триполи.

Однако тогда же вскрылись и весьма неприятные моменты. В ходе расследования, проведенного Би-би-си в 2021 году, обнаружились свидетельства того, что наемники убивали мирное население и незаконно применяли противопехотные мины и мины-ловушки в жилых домах Триполи.

Автор фото, Local sources Подпись к фото, Граната F1, которую, как считается, установили бойцы ЧВК «Вагнер». Они часто устанавливали подобные ловушки как в Ливии, так и в Украине

Расследование показало также, что Москва снабжала наемников передовыми вооружениями и оборудованием.

Среди секретных документов для служебного пользования, которые Би-би-си получила из источников в разведслужбах Ливии, были списки поставок таких вооружений некоторым подразделениям ЧВК «Вагнер» в Ливии.

«Это по большей части самое передовое оружие, самое современное, технологически продвинутое, стоящее на вооружении российской армии, — так отозвался об этом списке британский военный эксперт Крис Кобб Смит, к которому Би-би-си обратилась за комментарием. — И это подразумевает не только доступ к значительному бюджету, но и право пользования последними, если не самыми секретными, технологиями. Так что «Вагнер» — это, похоже, нечто большее, чем просто неофициальная составляющая российской армии».

Сообщается также, что подразделения «Вагнера» в Ливии снабжаются с помощью самолетов ВВС России, которые совершают регулярные рейсы между находящейся под контролем России военной базой в сирийской Латакии и востоком Ливии.

Понятно, что подразделения вагнеровцев в Ливии сильно зависят от поддержки российского Министерства обороны, и потеря такой поддержки может существенно повлиять как на силы группировки в Ливии, так и само ее присутствие в этой стране.

Впрочем, пока источники на местах сообщают Би-би-си, что после провалившегося мятежа заметных изменений в позиции ЧВК «Вагнер» в Ливии не наблюдается.

Мали и Центральноафриканская Республика

Заверения министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что после субботних событий российские военные инструкторы продолжат работу в Мали и ЦАР, свидетельствуют о том, какую стратегически важную роль играют эти две страны для Кремля с его амбициозными планами расширения своего присутствия в Африке.

В ближайшей перспективе пригожинский мятеж, скорее всего, никак не отразится на тысячной группировке вагнеровцев, которые с конца 2021 года находятся в Мали по приглашению местной военной хунты.

Деятельность наемников там тесно переплетена с растущими дипломатическими и экономическими интересами, которые возникли у России в Мали с приходом к власти в этой африканской стране временного правительства полковника Ассими Гоиты в августе 2020 года.

Власти Мали отрицают, что пользуются услугами наемников, предпочитая говорить при этом, что им помогают российские военные инструкторы.

При этом присутствие в Мали наемников ЧВК «Вагнер» побудило французский и объединенный европейский военные контингенты, которые с 2013 года оказывали помощь армии Мали в борьбе с боевиками «Исламского государства» и «Аль-Каиды», покинуть страну.

Вагнеровцы, однако, не способствовали улучшению ситуации с безопасностью.

По данным проекта ACLED (это платформа для сбора данных, анализа и нанесения на карту информации о кризисных ситуациях), в период с 2021 по 2022 год акты насилия со стороны боевиков участились в два раза, при этом их главными жертвами становилось мирное население.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Те, кому удалось выжить в резне в Муре, говорили, что наемники были белыми людьми

К росту числа жертв среди гражданского населения привели и военные операции армии Мали с участием наемников «Вагнера». Одной из самых печально известных стала длившаяся неделю операция в районе города Мура в центре страны, в ходе которой было убито около 500 мирных жителей.

ООН связала эти жертвы с действиями армии Мали и «иностранных сил», а США наложили санкции на фактического командира группировки вагнеровцев в Мали и двух его бойцов.

Действиям наемников в Мали не помешала даже начавшаяся война в Украине — вагнеровцы быстро заняли базы, оставленные французскими войсками на севере страны.

При этом поддерживающие хунту представители гражданского общества и пользователи соцсетей ведут кампанию за то, чтобы российские силы заменили в стране миротворческую миссию ООН MINUSMA.

В мае Пригожин в интервью базирующемуся в Камеруне и связанному с его бизнесом телеканалу Afrique Media TV хвастался, что вагнеровцы действуют в Мали и ЦАР куда более эффективно, чем миротворцы ООН.

Растущая зависимость Мали от поддержки Москвы стала совершенно очевидной 16 июня, когда министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп призвал к немедленному выводу из страны миссии MINUSMA.

Теперь напряженными отношениями между ЧВК «Вагнер» и Кремлем и, как результат, возможным ослаблением мер безопасности в Мали могут воспользоваться различные джихадистские группировки.

Так же, как и в Мали, никакой официальной реакции на мятеж Пригожина не последовало и в ЦАР, хотя наемники действуют там с 2017 года.

По договору о сотрудничестве в области безопасности, заключенному между Москвой и Банги, в ЦАР для борьбы с повстанцами, которые десятилетиями не дают покоя этой африканской стране, прибыли сотни российских «военных инструкторов».

Со временем ЧВК «Вагнер» втянулась там в бизнес, занявшись, по некоторым данным, торговлей полезными ископаемыми, древесиной и, вполне предсказуемо, водкой.

У наемников были и военные успехи, снискавшие им поддержку в обществе. Они помогли одержать победу над мощной группировкой мятежников «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), которая в 2020 году подняла бунт против президента Фостен-Арканжа Туадеры.

Однако чрезмерная зависимость правительства Туадеры от наемников, которым была доверена защита правительственных учреждений и высшего руководства страны, создала у вагнеровцев ощущение вседозволенности, что вылилось в массовое насилие по отношению к мирным жителям во время войны с мятежниками.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Наемники ЧВК «Вагнер» были отлично заметны во время избирательной кампании в ЦАР в 2020 году

В начале 2023 года Министерство финансов США выдвинуло против боевиков ЧВК «Вагнер» обвинения в серьезных уголовных преступлениях, включая массовые расстрелы, изнасилования, похищения детей и физическое насилие в Центральноафриканской республике и Мали.

Раскол, который произошел в структуре ЧВК «Вагнер» в результате мятежа Пригожина, повысил риск того, что приносящие немалую выгоду и в целом самостоятельные операции наемников в ЦАР могут выйти из-под контроля. Более того, существует риск, что наемники вступят в сговор с мятежниками, особенно в богатых природными ископаемыми внутренних регионах, что может привести к дестабилизации обстановки в соседних странах, таких как Чад и Судан, на которых уже сказываются действия вагнеровцев.

Однако продолжающееся сотрудничество между правительством Туадеры и Москвой пока не дает расти тревоге относительно того, что напряженные отношения между ЧВК «Вагнер» и Кремлем могут поставить под угрозу безопасность, а также и без того хрупкую стабильность в ЦАР.

Сирия

Присутствие «Вагнера» в Сирии — это совершенно отдельная история.

Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии в 2015 году, чтобы поддержать силы режима Асада в момент, когда повстанцы уже контролировали большую часть территории страны.

Это вмешательство кардинально изменило расклад сил, и теперь уже правительство Асада контролирует практически всю страну. Однако за это пришлось заплатить огромными жертвами среди мирного населения: от российских воздушных ударов погибли десятки тысяч сирийцев.

Автор фото, Russian TV Подпись к фото, Правительственные силы Сирии и сам президент Башар Асад преданы России и Владимиру Путину, что неудивительно

Сейчас военная база в Латакии на сирийском побережье Средиземного моря официально находится в распоряжении России и используется для снабжения подразделений вагнеровцев в странах Африки.

Сами наемники были дислоцированы в Сирии в 2015 году, но в основном занимались охраной нефтяных месторождений, где действовали боевики ИГ.

Автор фото, @RSOTM Telegram Подпись к фото, Бойцы ЧВК «Вагнер» в Сирии

Обвинения в военных преступлениях стали звучать в адрес наемников примерно через два года после их отправки в Сирию.

В 2017 году появилось видео, на котором несколько бойцов ЧВК жестоко пытают и убивают сирийца, a потом поджигают его обезображенное мертвое тело.

Этот чудовищный видеоклип появился в интернете, и с его помощью удалось опознать тех, кто принимал участие в расправе, после чего родственники жертвы подали в московский суд иск против шестерых вагнеровцев. Однако российские власти никаких мер принимать не стали, а одного из подозреваемых президент Путин даже лично наградил медалью.

Поскольку российское военное присутствие в Сирии является официальным, то, что происходит сейчас между ЧВК «Вагнер» и Кремлем, крайне маловероятно затронет российское присутствие в Сирии или изменит поддержку, которую Москва оказывает Дамаску.