Конкурентные выборы в России — только в Хакасии. Расплата за протестный 2018 год?

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Валентин Коновалов возглавил Хакасию в ноябре 2018 года

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47 минут назад

Хакасия — единственный российский регион, где развернулась настоящая предвыборная борьба за кресло губернатора. И хотя два главных претендента на пост главы региона — люди «системные», федеральный центр уже несколько раз вмешивался в избирательный процесс в республике, пытаясь повлиять на исход борьбы, говорится в докладе движения в защиту прав избирателей «Голос» (объявлено в России «иноагентом»).

На фоне предвыборных кампаний в остальных субъектах России, где исход губернаторских выборов в 2023 году практически предрешен, в Хакасии сохраняется интрига.

Борьба развернулась между двумя основными кандидатами — действующим губернатором-коммунистом Валентином Коноваловым и единороссом, депутатом Госдумы от Хакасии Сергеем Соколом.

Позиции 35-летнего Валентина Коновалова в ходе предвыборной кампании выглядят более сильными, полагают эксперты «Голоса»

Как отмечается в докладе, Коновалов для прохождения «муниципального фильтра» заручился поддержкой большого числа представителей других партий — 17 из 28 подписей, необходимых для прохождения «муниципального фильтра», им было собрано вне своей партии.

В «Голосе» считают, что большая доля подписей от представителей других партий свидетельствует о наличии у Коновалова «широкой поддержки среди элит».

«Протестный губернатор»

Валентин Коновалов возглавил регион в ноябре 2018 года, опередив действующего на тот момент главу республики единоросса Виктора Зимина в первом туре со значительным перевесом (44,8% против 32%). Тогда 30-летний Коновалов оказался в числе губернаторов, которые были избраны на протестной волне 2018 года, поднявшейся на фоне принятия закона о повышении пенсионного возраста.

На выборах 2018 года кандидаты от власти уступили своим оппонентам в четырех российских регионах — Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.

Однако за прошедшие пять лет следы той протестной волны в регионах оказались стерты. В Приморье ЦИК отменил результаты голосования в первом туре, после чего на выборах смог победить единоросс Олег Кожемяко. Во Владимирской области выигравший выборы кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин сам ушел с губернаторского поста в 2021 году. Главу Хабаровского края Сергея Фургала в 2020 году арестовали по подозрению в организации заказных убийств, а в феврале этого года — приговорили к 22 годам колонии.

Коновалов оказался единственным избранным на протестной волне губернатором, кто сохранил свой пост, популярность и оказался готов бороться за новый губернаторский срок.

«Путин не воспринимал его как врага»

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Борьба, которая развернулась в Хакасии, и неоднократное вмешательство в избирательный процесс федерального центра говорят о том, что Кремль будет стараться не допустить победы «протестного губернатора», считают эксперты «Голоса».

Политолог Аббас Галлямов (объявлен в России «иноагентом») отмечает, что в информационном пространстве у Коновалова на протяжении всего губернаторства «было очень много проблем», созданных федеральным центром, который не хотел мириться с победой «протестного» губернатора. «Но поскольку силовики в этом не участвовали, то он спокойно досидел до этих выборов», — сказал Галлямов Би-би-си.

Для того, чтобы применять силовой ресурс, оснований у власти не было. КПРФ — «патриотическая» партия, и по ключевым для Путина вопросам она занимает абсолютно патриотическую позицию, напоминает политолог. «Сам Коновалов — молодой парень, который совершенно случайно, обалдев от всего произошедшего, пришел к власти. Самого Путина он никогда не критиковал — критиковал чиновников, но это и Путин сам иногда делает. Поэтому Путин не воспринимал его как врага и не давал отмашки на силовое решение проблемы», — считает Галлямов.

Политолог Александр Кынев называет самой большой загадкой в истории с Коноваловым вопрос, почему федеральный центр вообще допустил конкурентные выборы и не попытался избавиться от «протестного» губернатора до начала предвыборной кампании.

«Это первый случай с 2012 года (то есть за 11 лет существования системы „муниципального фильтра“), когда губернатора не увольняют, а поддерживают его оппонента в условиях чего-то приближенного к нормальной электоральной борьбе», — напомнил Кынев.

По его наблюдениям, Москва в последние 11 лет всегда действовала иначе: неугодного губернатора просто увольняли и назначали «исполняющего обязанности», который шел на выборы и побеждал.

По предположению Кынева, в случае с Коноваловым, вероятно, были договоренности между КПРФ и федеральной властью. При этом, как полагает политолог, коммуникация между партией и Кремлем осуществлялась «по доверенным линиям», минуя администрацию президента.

«Возможно, что это входило в некий пакет, в рамках которого КПРФ могла попросить в том числе о Коновалове в обмен, например — на абсолютную лояльность по „спецоперации“», — допускает политолог (так власти России называют войну против Украины).

Активное вмешательство федерального центра в избирательный процесс в Хакасии политологи объясняют «местью за 2018 год» и за «несанкционированную победу» коммуниста.

По версии Галлямова, это месть со стороны первого заместителя администрации президента России Сергея Кириенко, который отвечает за внутреннюю политику и курирует губернаторские выборы, а также Александра Харичева, начальника управления по обеспечению деятельности Госсовета администрации президента, который известен как кремлевский куратор всех губернаторских выборов.

Поражение кандидата-единоросса Зимина и «несанкционированную» победу Коновалова на выборах 2018 года Кириенко и Харичев могут воспринимать как личное поражение, считает Галлямов.

Автор фото, Sofya Sandurskaya/TASS Подпись к фото, Единоросс Сергей Сокол — главный оппонент Коновалова

Сокол — единоросс и «участник СВО»

Основной оппонент Коновалова Сергей Сокол — единоросс, депутат Госдумы от Хакасии, «участник СВО».

Никакого отношения к региону до своего избрания в 2021 году в Госдуму от Хакасии он не имел. Как отмечает Галлямов, пиарщики Сокола ранее активно распространяли в СМИ информацию об участии политика в войне в Украине в качестве добровольца.

Минувшей зимой и весной СМИ писали, что Сокол участвовал в военных действиях в Украине в составе так называемого депутатского батальона «Каскад». Однако к лету упоминания об участии Сокола в войне практически исчезли из местной прессы. По мнению Галлямова, это связано с тем, что имидж «политика-участника СВО» не способствовал росту популярности Сокола в регионе.

Официальных данных опросов, которые бы свидетельствовали о росте или падении популярности кандидатов, нет. В сети распространяются данные «скрытого опроса», якобы проведенного ВЦИОМ в конце июля. Согласно этим данным, достоверность которых проверить не представляется возможным, Коновалов обходит Сокола со счетом 42% против 34%.

«Еще в апреле поддержка Коновалова составляла только 32%, а Сокола — 38%. Но как только Сокол вернулся с СВО и начал активную кампанию — рейтинг застопорился», — сообщает телеграм-канал «Выборы, выборы, выборы».

Как утверждают авторы канала, Сокол «ожидаемо лидирует среди пенсионной аудитории и телезрителей: среди избирателей в возрасте 60+ за него готовы проголосовать 44%, тогда как поддержка среди избирателей в возрасте 25-34 лет составляет 18%».

Кынев отмечает, что заслуживающих доверия рейтингов двух кандидатов нет, но о популярности Сокола можно судить по активности федерального центра, пытающегося помочь «своему» кандидату. Непрекращающиеся попытки федерального центра вмешаться в кампанию говорят о том, что дела у Сокола в Хакасии идут не лучшим образом, полагает политолог.

В КПРФ утверждают, что против их кандидата ведется активная кампания «очернения» в государственных СМИ. «ГТРК „Хакасия“ за полгода подготовила из 63 сюжета о Коновалове 43 — негативных. О нашем оппоненте из „Единой России“ был 61 сюжет, все они — положительного содержания», — заявлял зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Галлямов также заметил кампанию «очернения» Коновалова в СМИ, а Кынев обратил внимание на то, что хотя у Сокола больше ресурсов на ведение предвыборной кампании, у Коновалова есть свои козыри, которыми тот умеет пользоваться. Это стало очевидным в ходе теледебатов между Соколом и Коноваловым, которые состоялись 15 августа.

«Главный козырь Коновалова — он свой, понятный, простой. Он и работает в этом амплуа. Все, что ему нужно — из него не выходить. А Сокол, на мой взгляд, проиграл. Из этих дебатов не было понятно, зачем ему вообще нужна Хакасия, — сказал Кынев Би-би-си. — Там масса несуразностей. Предвыборную кампанию ведут, как умеют. Выборы в Хакасии показывают, что в „Единой России“ [кандидаты] вообще не умеют работать в амплуа, когда они не инкумбенты, не действующие главы [регионов]».

Вмешательство ЦИК

О напряженной предвыборной борьбе в Хакасии свидетельствуют и настоятельные попытки ЦИК зарегистрировать кандидата от партии-спойлера «Коммунисты России» Владимира Грудинина, считают эксперты.

Отработанная схема с участием партии-спойлера в Хакасии оказалось под угрозой срыва. Вокруг регистрации Грудинина от «Коммунистов России» разгорелся скандал. 10 июля отделение КПРФ в Хакасии обратилось в региональную избирательную комиссию, указав на то, что, хотя Грудинин и заявлял о выходе из КПРФ, однако никаких документов о его выходе в региональном отделении партии нет.

К тому же рабочая группа избирательной комиссии Хакасии при проверке документов, поданных Грудининым, установила, что почерк в заявлении о вступлении в КПРФ отличается от почерка в заявлении о выходе из партии. На этом основании ему было отказано в регистрации.

На этом этапе в предвыборную кампанию вмешался федеральный центр. 25 июля рабочая группа ЦИК России на специально созванном заседании постановила признать незаконным «бездействие» хакасского избиркома из-за отказа в регистрации Грудинина.

Автор фото, Vladimir Grudinin/vk.com Подпись к фото, Владимир Грудинин, кандидат от партии-спойлера

Рабочая группа ЦИК РФ потребовала от регионального избиркома в течение трех дней «принять решение по существу вопроса», а на следующий день состоялось заседание ЦИК, в ходе которого, как говорится в докладе «Голоса», председатель комиссии Элла Памфилова «оказывала открытое давление на членов региональной комиссии».

Уже на следующий день, 27 июля, стало известно о регистрации Грудинина. При этом, как подчеркивается в докладе, регистрация была осуществлена в обход принятия решения региональной избирательной комиссии. ЦИК России обосновала право на это решение тем, что она является вышестоящей комиссией.

«ЦИК России в данном случае приняла решение, которое противоречит не только федеральному законодательству, но и наработанной практике, а также действенно помогала в регистрации откровенного спойлера одного из основных претендентов на победу, хотя постоянно публично порицает практику спойлерства», — пишут авторы доклада.

4 августа прилетевший в Хакасию Харичев из администрации президента и вовсе обвинил региональное отделение КПРФ и республиканскую администрацию в бойкотировании республиканской избирательной комиссии. Как отмечает «Голос», его выступление было необычным, поскольку Харичев почти никогда не появляется перед публикой и предпочитает решать вопросы кулуарно.

«Зачем нужно поддерживать спойлеров? — удивляется Кынев. — И зачем вокруг этих спойлеров столько криков и воплей? Очевидно же, чем больше о них орут, тем они менее эффективны. Если про спойлера каждая собака знает, что он спойлер, то он уже не выполняет свою функцию».

«Он часть системы, он за СВО»

Галлямов ожидает, что федеральный центр, скорее всего, продолжит вмешиваться в избирательную кампанию в Хакасии. Вопрос, будет ли применен силовой ресурс.

«Теоретически сейчас в условиях военного времени они могут убедить Путина, что надо в том числе и силовым способом воздействовать. Путин может дать отмашку», — говорит политолог. Хотя, по мнению эксперта, в ситуации войны было бы неразумно ссориться с коммунистами, которые поддерживают политику Кремля.

Политолог Константин Калачев полагает, что силовое устранение конкурента маловероятно. «Несмотря на утечки опросов, согласно которым Коновалов якобы лидирует, шансы Сокола все еще предпочтительнее. Ситуацию будут дожимать до честной победы», — сказал он Би-би-си.

По словам Калачева, у Сокола сильная группа поддержки в Москве, но одновременно федеральный центр ничем не рискует в случае переизбрания коммуниста: «В Коновалове в нынешних условиях нет ничего оппозиционного. Он часть системы, он за СВО. Да, коммунист. И что? Если он готов следовать кадровым рекомендациям, если он лоялен, если регион не является ключевым с позиций экономики и политики, то зачем нужны скандалы с отказом главе в праве участия в выборах».

Такая напряженная борьба и внимание к выборам в Хакасии может быть даже на руку федеральному центру, полагает Калачев. «Если победит кандидат "Единой России", то это всех устроит. Особенно Ростех, который ему покровительствует», — рассуждает эксперт. Если же победит Коновалов, то для Москвы никакой трагедии не будет, а «такой исход повысит доверие к выборам».

Кынев при этом отмечает, что хотя конкурентные губернаторские выборы наблюдаются в этом году только в Хакасии, в ряде регионов можно ожидать протестного голосования без лидеров. По мнению политолога, к таким регионам можно отнести Алтайский край, Красноярский край и Якутию.