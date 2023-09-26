Россия пытается снова стать членом Совета ООН по правам человека. Каковы ее аргументы?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Аллея флагов в штаб-квартире ООН в Женеве, где проходят заседания Совета по правам человека

час назад

Россия изыскивает возможности вновь войти в состав Совета ООН по правам человека, откуда она решила выйти после того как в апреле прошлого года ее членство было приостановлено из-за вторжения в Украину. Документы, которыми располагает Би-би-си, показывают, что российские дипломаты пытаются добиться переизбрания своей страны в Совет на новый трехлетний срок.

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, эти выборы, которые состоятся в октябре, можно считать важным тестом международного авторитета Москвы.

В распоряжении Би-би-си оказалась копия документа с изложением позиции России, который она распространяет среди членов ООН с просьбой поддержать ее заявку.

В нем Россия обещает найти «адекватные решения по вопросам прав человека» и собирается приложить усилия к тому, чтобы не допустить превращения Совета в «инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран», очевидно, имея в виду государства Запада.

По словам дипломатов, Россия надеется вернуть себе авторитет на международной арене после многочисленных обвинений в ее адрес в нарушении прав человека — и в Украине, и внутри страны.

Последние свидетельства этих нарушений были представлены Совету по правам человека в понедельник в докладе Комиссии по расследованию ситуации в Украине. Эрик Мозе, председатель комиссии, заявил, что в этой стране по-прежнему обнаруживаются свидетельства военных преступлений, в том числе пыток, изнасилований и нападений на гражданское население.

В опубликованном две недели назад отдельном докладе специального докладчика ООН по России Марьяны Кацаровой говорится, что ситуация с правами человека в России также «значительно ухудшилась», а тех, кто критикует вторжение в соседнюю страну, арестовывают и подвергают пыткам и жестокому обращению.

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Базирующийся в Женеве Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов, каждый из которых избирается на трехлетний срок.

На очередных выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет конкурировать с Албанией и Болгарией за одно из двух мест в Совете, зарезервированных для стран Центральной и Восточной Европы.

В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН. По словам дипломатов, Россия ведет агрессивную кампанию, предлагая небогатым странам продовольствие и оружие в обмен на их голоса, поэтому ее возвращение в Совет вполне реалистично.

В распространенном в ООН документе с изложением позиции России говорится, что она хочет «содействовать развитию принципов сотрудничества и укреплению конструктивного диалога в Совете на принципах взаимоуважения в целях поиска адекватных решений по вопросам прав человека».

Основной тезис документа заключается в том, что Россия будет использовать свое членство в Совете «для предотвращения усиливающейся тенденции превращения СПЧ в инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран». Москва не желает, чтобы эта группа «наказывала нелояльные правительства за их независимую внешнюю политику».

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В связи с полномасштабным вторжением в Украину членство России в Совете по правам человека было приостановлено в апреле 2022 года: 93 члена Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали «за», 24 — «против» и 55 воздержались.

После этого в Москве назвали принятую резолюцию «неправомерным и политически мотивированным шагом» и заявили, что Россия досрочно покидает Совет. Впрочем, уже тогда западные СМИ полагали, что Россия все равно попытается воздействовать на Совет, но уже через посредников.

В своем новом программном документе Москва возлагает ответственность за потерю членства на США и их союзников.

Ранее три правозащитные группы — UN Watch, Human Rights Foundation и Центр по правам человека имени Рауля Валленберга, — в своем докладе пришли к выводу, что Россия не имеет права быть членом СПЧ.

«Переизбрание России в Совет сейчас, когда ее война в Украине все еще продолжается, было бы контрпродуктивным для прав человека и дало бы понять, что в ООН не относятся серьезно к привлечению России к ответственности за ее преступления в Украине», — говорится в докладе.

Великобритания заявила, что решительно выступает против стремления России вновь войти в Совет по правам человека.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До выхода России из Совета по правам человека ООН там ее представлял Геннадий Гатилов

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании сказал: «Широко распространенные свидетельства нарушений прав человека, совершенных Россией в Украине и в отношении собственных граждан, включая те, на которые обратил внимание специальный докладчик ООН по России буквально на прошлой неделе, демонстрируют полное пренебрежение России к работе Совета».

Британский теневой министр иностранных дел Дэвид Лэмми подчеркнул, что Россия совершала злодеяния в Украине, ее лидер был обвинен Международным уголовным судом в военных преступлениях и продемонстрировал полное неуважение к Уставу ООН.

«Сама идея, что Россия может вернуться в Совет по правам человека, оскорбляет концепцию прав человека и является опасным шагом назад, который подорвет доверие к нему, — сказал он. — Правительство должно интенсивно работать со странами, которые в прошлом воздерживались от участия в Совете, чтобы доказать, что основные ценности ООН нужно сохранить».