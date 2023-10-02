«Огненный шар» под Оксфордом. Из-за удара молнии взорвался газ на заводе по переработке отходов

Подпись к фото, Жители Оксфордшира говорили, что взрыв был похож на «огненный шар»

56 минут назад

В английском графстве Оксфордшир удар молнии привел к мощному взрыву газа на заводе по переработке отходов.

Владеющая им компания Severn Trent Green Power подтвердила, что газ взорвался в анаэробном дигесторном резервуаре, где происходит биологическая переработка органических отходов.

Администрация завода заявила, что работает с аварийными службами для обеспечения безопасности объекта.

Жители близлежащих районов сообщили об отключении электроэнергии.