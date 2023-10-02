«Огненный шар» под Оксфордом. Из-за удара молнии взорвался газ на заводе по переработке отходов
В английском графстве Оксфордшир удар молнии привел к мощному взрыву газа на заводе по переработке отходов.
Владеющая им компания Severn Trent Green Power подтвердила, что газ взорвался в анаэробном дигесторном резервуаре, где происходит биологическая переработка органических отходов.
Администрация завода заявила, что работает с аварийными службами для обеспечения безопасности объекта.
Жители близлежащих районов сообщили об отключении электроэнергии.
Как правило, грозы в Англии в октябре — большая редкость. В этом году метеорологи связывают их с нетипично высокими температурами. По их прогнозам, грозы на юго-востоке и юге Англии будут продолжаться еще несколько дней.