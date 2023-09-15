Обвиняемые во взрывах 2016 года в Брюсселе приговорены к тюремным срокам вплоть до пожизненного. Но самый известный из них нового приговора избежал

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Адвокаты Салаха Абдеслама (женщина и мужчина в центре) просили не отправлять его отбывать срок во Франции

32 минуты назад

Бельгийский суд в пятницу вынес приговоры восьми подсудимым, ранее признанным виновными по делу о взрывах в Брюсселе в марте 2016 года. Им назначили наказания от десяти лет до пожизненного.

Главной неожиданностью стал приговор самому известному из подсудимых – гражданину Франции Салаху Абдесламу, который до брюссельских взрывов участвовал в серии кровавых нападений в Париже в ноябре 2015 года. Он единственный из непосредственных участников парижских терактов, кто остался в живых, был впоследствии пойман и приговорен во Франции к пожизненному заключению.

Такого же приговора для него ожидали и от бельгийских судей, но те приняли во внимание, что он уже осужден на 20 лет тюрьмы в Бельгии за перестрелку с полицейскими, произошедшую за несколько дней до взрывов, а в конечном итоге отправится во Францию отбывать свой пожизненный срок, и сочли, что дополнительное наказание будет излишним.

Взрывы прогремели в брюссельском аэропорту Завентем и на станции метро Маэльбек 22 марта 2016 года. Тридцать два человека погибли непосредственно в результате взрывов, еще три человека умерли позже и суд признал их смерти также последствием действий нападавших.

Ответственность за взрывы в Брюсселе взяла на себя группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, и даже в РФ.

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Мохамед Абрини и другие подсудимые

Другие подсудимые получили следующие тюремные сроки:

Мохамед Абрини , бельгиец марокканского происхождения и друг детства Абдеслама, также осужденный во Франции пожизненно за соучастие в терактах 2015 года, приговорен к 30 годам тюрьмы.

, бельгиец марокканского происхождения и друг детства Абдеслама, также осужденный во Франции пожизненно за соучастие в терактах 2015 года, приговорен к 30 годам тюрьмы. Осама Крайем , гражданин Швеции, приговорен к пожизненному сроку.

, гражданин Швеции, приговорен к пожизненному сроку. Билал Эль Махухи – приговорен к пожизненному

– приговорен к пожизненному Усама Атар , один из полевых командиров ИГ, был осужден заочно и приговорен к пожизненному заключению. Считается, что он погиб в Сирии в 2017 году.

, один из полевых командиров ИГ, был осужден заочно и приговорен к пожизненному заключению. Считается, что он погиб в Сирии в 2017 году. Тунисец Софьен Айяри уже осужден в Бельгии по тому же делу о нападении на полицейских, что и Абдеслам, и с ним судьи обошлись точно так же, то есть не стали назначать ему дополнительное наказание.

уже осужден в Бельгии по тому же делу о нападении на полицейских, что и Абдеслам, и с ним судьи обошлись точно так же, то есть не стали назначать ему дополнительное наказание. Али Эль Хаддад Асуфи , бельгиец марокканского происхождения, приговорен к 20 годам тюрьмы.

, бельгиец марокканского происхождения, приговорен к 20 годам тюрьмы. Эрве Байингана Мухирва, бельгиец руандийского происхождения, признан виновным в «участии в деятельности террористической группы» и приговорен к 10 годам тюрьмы.