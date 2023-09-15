Обвиняемые во взрывах 2016 года в Брюсселе приговорены к тюремным срокам вплоть до пожизненного. Но самый известный из них нового приговора избежал
Бельгийский суд в пятницу вынес приговоры восьми подсудимым, ранее признанным виновными по делу о взрывах в Брюсселе в марте 2016 года. Им назначили наказания от десяти лет до пожизненного.
Главной неожиданностью стал приговор самому известному из подсудимых – гражданину Франции Салаху Абдесламу, который до брюссельских взрывов участвовал в серии кровавых нападений в Париже в ноябре 2015 года. Он единственный из непосредственных участников парижских терактов, кто остался в живых, был впоследствии пойман и приговорен во Франции к пожизненному заключению.
Такого же приговора для него ожидали и от бельгийских судей, но те приняли во внимание, что он уже осужден на 20 лет тюрьмы в Бельгии за перестрелку с полицейскими, произошедшую за несколько дней до взрывов, а в конечном итоге отправится во Францию отбывать свой пожизненный срок, и сочли, что дополнительное наказание будет излишним.
Взрывы прогремели в брюссельском аэропорту Завентем и на станции метро Маэльбек 22 марта 2016 года. Тридцать два человека погибли непосредственно в результате взрывов, еще три человека умерли позже и суд признал их смерти также последствием действий нападавших.
Ответственность за взрывы в Брюсселе взяла на себя группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, и даже в РФ.
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Мохамед Абрини и другие подсудимые
Другие подсудимые получили следующие тюремные сроки:
- Мохамед Абрини, бельгиец марокканского происхождения и друг детства Абдеслама, также осужденный во Франции пожизненно за соучастие в терактах 2015 года, приговорен к 30 годам тюрьмы.
- Осама Крайем, гражданин Швеции, приговорен к пожизненному сроку.
- Билал Эль Махухи – приговорен к пожизненному
- Усама Атар, один из полевых командиров ИГ, был осужден заочно и приговорен к пожизненному заключению. Считается, что он погиб в Сирии в 2017 году.
- Тунисец Софьен Айяри уже осужден в Бельгии по тому же делу о нападении на полицейских, что и Абдеслам, и с ним судьи обошлись точно так же, то есть не стали назначать ему дополнительное наказание.
- Али Эль Хаддад Асуфи, бельгиец марокканского происхождения, приговорен к 20 годам тюрьмы.
- Эрве Байингана Мухирва, бельгиец руандийского происхождения, признан виновным в «участии в деятельности террористической группы» и приговорен к 10 годам тюрьмы.
Также, вопреки пожеланиям прокуратуры, суд отказался лишить бельгийского гражданства пятерых подсудимых, у которых оно было.